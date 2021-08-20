Чего не стоит дарить мужчинам

Мужчины не любят ходить по магазинам, но это не значит, что им можно дарить что попало. Мужчины не требовательны, но они тоже любят хорошие подарки. Вот список подарков, которые большинство мужчин не хотят получить.













1. Абонемент в спортзал.



Это может быть расценено как тонкий намек на то, что у получателя подарка явные проблемы с формой. И это будет основанием для ответного удара в качестве подарка вам.







2. Глупые гаджеты.



Разные магазины торгующими бессмысленными и глупыми гаджетами заставляют покупать подарки мужчинам не задумываясь. Пожалуйста, не нужно разных ультратехнологичных подставок для кружки и прочей ерунды.







3. Одеколон.



В большинстве случаев вы не угадаете запах, который понравится мужчине и ваш подарок будет стоить неиспользованным.







4. Инструменты для проектов, которые он еще не закончил.



Ваш подарок говорит: «Теперь у тебя нет оправданий не закончить ремонт в ванной». А вам понравится, если вам подарят пылесос?







5. Галстук.



На этот подарок можно смело вешать ярлык – скучный. Ни один человек не будет искренне рад галстуку, даже если он носит галстуки на работе. Полезный ли это подарок? Может быть. Желанный? Нет.







6. Обувь и одежда.



Это не значит, что мужчины не нуждаются в обуви и одежде.

Просто это не тот подарок, который они искренне хотят получить. Кроме того шанс угадать любимый фасон невелик . Подаренная вами гавайская рубашка, скорее всего никогда не выйдет из шкафа. И не вздумайте дарить носки.7. Триммер для волос в носу.Тут даже нечего комментировать. Это подарок ярлык, который намекает его получателю на то, что неплохо было прибраться в носу.8. Именные подарки.Речь о кружках, футболках и прочих атрибутах с именами и надписями в стиле лучший папа, муж, начальник в мире. Найдите другой способ сказать, насколько человек вам дорог.9. Туалетные принадлежности.Вы когда-нибудь видели бритву в списке желаний человека? Вот и не нужно ее дарить.10. Ювелирные изделия.Мужчины, которые носят ювелирные изделия, не нуждаются в их обилии. Им не нужны кольца под каждый наряд.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)