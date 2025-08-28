От удивительных до пугающих: архитектурные решения социалистического прошлого

Как неравнодушная общественность старается защитить архитектурное наследие социалистической архитектуры

От удивительных до пугающих: впечатляющие архитектурные решения социалистического прошлого республик СССР и стран социалистического лагеря.

Каждое заброшенное или неоцененное здание может стать архитектурной жемчужиной, главное, дать им шанс на жизнь.

В этих произведениях ярко просматриваются главные принципы модернистов – форма следует за функцией.

Во многих социалистических странах и республиках архитектурные памятники, появившиеся в послевоенный период, подчеркивают стремления и традиции каждого государства.

1. Монумент «Покорителям космоса» в Москве (1964 г.)

Монумент «Покорителям космоса», открытый в 1964 году, отражал новый образ СССР, как страны, открывающий космос всему миру (Москва). | Фото: mosculture.ru.

Спустя несколько лет рядом с монументом «Покорителям космоса» разбили парк с аллеей Героев Космоса и открыли Мемориальный музей космонавтики (Москва).

2. Памятник 1300-летию Болгарии или «Создатели болгарского государства» (Шумен, Болгария)

Памятник 1300-летию Болгарии, установленный на Илчовом холме в 1981 году (Шумен, Болгария). | Фото: architime.ru.

Совсем уж устрашающий герой монумента «Создатели болгарского государства» (Шумен, Болгария).

3. Он сказал: «Поехали!». Памятник Юрию Гагарину

Памятник Ю. Гагарину на Ленинском проспекте все чаще появляется на фоне дымящих труб, только теперь олицетворяет проблемы человечества.

Памятник первому космонавту даже сейчас вдохновляет на свершения, пусть и в области впечатляющих инсталляций (Ленинский проспект, Москва).

4. Здание телефонной компании The Telephone Palace в Бухаресте (Румыния)

Здание телефонной компании The Telephone Palace в Бухаресте построено в 1969 году по проекту архитектора Василе Митря (Румыния).

5. Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР в Тбилиси (Грузия)

Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР – один их ярких примеров социалистического брутализма, ставший вдохновением для современных архитекторов. | Фото: ru-sovarch.livejournal.com.

Теперь уже офисное здание банка, утопает в зелени и выглядит более чем современным и инновационным (Тбилиси, Грузия).

6. Памятник «Электрификация», возвышающийся над Плотиной Видрару (ГЭС, Румыния)

Памятник «Электрификация», возвышающийся над Плотиной Видрару (ГЭС, Румыния).

Памятник из нержавеющей стали стал вдохновляющим символом прогресса в сфере электрификации страны (Плотина Видрару, Румыния).

7. Памятник революции народа Мославина в Подгариче (Хорватия)

10-метровая железобетонная конструкция с размахом «крыльев» в 20 метров, олицетворяет победу народа социалистической Югославии над оккупантами (Подгарич, Хорватия).

8. Коллекция общественных зданий и гостиничный комплексов, построенных в стиле социалистического модернизма

ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Научный центр в Санкт-Петербурге – один из самых запоминающихся памятников советского модернизма.

Это огромное бетонное здание, построенное в 1978 году, является одним из самых футуристических зданий в Кракове (Hotel Forum, Польша).

Дом учителя и Конгресс-холл в Берлине – социалистическое наследие побежденной Германии. | Фото: wildeast.blog.

Здание Военно-медицинской академии в Белграде – вневременная архитектура, которая не устареет никогда (Сербия). | Фото: ca.hotelsinformer.com.

Омский музыкальный театр и Екатеринбургский цирк до сих пор радуют своими представлениями и удивительными формами зданий, построенных еще в советскую эпоху.

Гостиница «Аманауз», считающаяся примером органической архитектуры и причудливая гостиница «Тарелка» в Домбае (Россия).

Удивительные сооружения социалистической эпохи (Дворец торжественных обрядов в Тбилиси, ресторан «Жемчужина» в Баку).

9. Причудливые и красивые жилые комплексы стран, где процветал социалистический модернизм

Жилая башня Карабурма, больше известная как Тоблероне, является одним из самых впечатляющих бруталистских сооружений в Белграде (Сербия).

Жилой комплекс «Манхэттен» во Вроцлаве от архитектора Ядвиги Гаврилак-Грабовски, построенный в 1968-1973 гг. (Польша). | Фото: archdaily.com.

Живописное панно на фасаде жилого дома, построенного в 1974-м году в Узбекистане, изображающее главный сырьевой ресурс республики – хлопок. | Фото: art-and-fun.livejournal.com.

В Братиславе в 1968-1974 гг. был построен жилой комплекс, формы которого актуальные по сей день (Словакия). | Фото: micccp.com.