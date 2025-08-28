От удивительных до пугающих: архитектурные решения социалистического прошлого

Защита архитектурного прошлого, даже если меняются приоритеты развития стран и народов мира или просто прошлое связано с трагическими событиями/яростным противостоянием, является приоритетным для большинства государств. Но это в идеале и высокопарных речах некоторых лидеров. В жизни, к сожалению, не всегда и не везде сохраняются значимые памятники архитектуры, которые многие годы служили идейными символами не одной страны., ведь среди них встречаются довольно интересные объекты, пусть некоторые из них больше пугают, нежели вызывают восхищение, тем не менее многие заслуживают того, чтобы их увидели следующие поколения.
Как неравнодушная общественность старается защитить архитектурное наследие социалистической архитектуры
От удивительных до пугающих: впечатляющие архитектурные решения социалистического прошлого республик СССР и стран социалистического лагеря.
В свое время, на создание особенных памятников, монументов и масштабных зданий в Советском Союзе, а затем в некоторых европейских странах социалистического лагеря были брошены все силы, ведь лидеры Страны советов всеми силами стремились показать превосходство социалистической модели общества над капиталистической. В этом процессе особую пропагандистскую роль отводили искусству и архитектуре, ведь не заметить гигантские памятники или архитектурные композиции на улицах обновленных городов было просто невозможно.
Каждое заброшенное или неоцененное здание может стать архитектурной жемчужиной, главное, дать им шанс на жизнь.
С зарождением первого в мире социалистического государства стали появляться направления в искусстве, соответствующие эпохе, ведь и в других странах кардинально менялись приоритеты, требующие соответствующих изменений в окружающем пространстве. В 1920-х особо популярным стал авангард — модернистское направление архитектуры и искусства, произведения которого стали значительной частью мирового архитектурного наследия. Но это было сотню лет назад, после распада СССР и соцблока Европы, во многих странах, да и регионах бывшего Союза стали разрушать все, что напоминало о коммунистическом режиме, не задумываясь о том, что многие объекты действительно являлись значимыми образцами разных течений модерна, входящих в сокровищницу мировой культуры. И хорошо, если о них просто позабыли, оставив огромные архитектурные комплексы или мемориалы на произвол судьбы. Хотя и этот исход не принес ничего доброго, ведь практически все сооружения были сделаны из бетона, который без реставрации и поддержания очень быстро теряет привлекательность, а то и целостность, да и вандалы вносят свою лепту в их уничтожение.
В этих произведениях ярко просматриваются главные принципы модернистов – форма следует за функцией.
К счастью, в последние десятилетия власти многих стран, особенно в России, стали больше уделять внимание социалистическому архитектурному наследию. В странах бывшего соцлагеря дела обстоят гораздо хуже, озабочены разрушением памятников архитектуры, в основном общественные организации и энтузиасты. Хотя и им удается сделать немало. Чтобы обратить внимание мировой общественности, в Румынии, например, создали некоммерческую организацию Birou pentru Artă şi Cercetare Urbană (Бюро исследований искусства и урбанистики или B.A.C.U.), цель которой заключается в том, чтобы сохранить историческое наследие, включая памятники социалистического авангарда, для восстановления городского и культурного контекста.
Во многих социалистических странах и республиках архитектурные памятники, появившиеся в послевоенный период, подчеркивают стремления и традиции каждого государства.
Они разработали Программу «Социалистический модернизм», нацеленную на защиту архитектурного наследия и исследования в регионе бывшего Восточного блока. «Мы выступаем за защиту архитектуры социалистического модернизма, возведенной в период между 1955-1991 годами. Мы занимаемся защитой, мониторингом, исследованием и сохранением текущего состояния городов, включая здания, памятники, парки, площади, целые районы, зеленые зоны и т. д., появившиеся в этот промежуток истории. На первом этапе этого проекта мы сосредоточимся на анализе, исследовании, изучении, за которым последует второй этап, когда мы разработаем правила и займемся образованием местных властей и жителей этих охраняемых территорий посредством законодательной программы, касающейся архитектурной стилистики зданий и районов, возведенных в социалистическую эпоху», – говорят активисты B.A.C.U. о главных приоритетах Программы.
А пока неравнодушная общественность и власти некоторых стран разрабатывают мероприятия по сохранности памятников социалистического модернизма, авторы Novate.ru предлагают взглянуть на самые удивительные (порой и пугающие) шедевры.
1. Монумент «Покорителям космоса» в Москве (1964 г.)
Монумент «Покорителям космоса», открытый в 1964 году, отражал новый образ СССР, как страны, открывающий космос всему миру (Москва). | Фото: mosculture.ru.
Впечатляющий размахом монумент появился в Москве в ноябре 1964 г., в канун семилетней годовщины запуска советского искусственного спутника Земли, который стал первым шагом завоевания человеком космоса. Структура эффектного памятника, представляющего собой ракету, взлетающую ввысь и оставляющую позади себя серебристый шлейф, должна была вызывать чувство гордости и восхищения. Что, в принципе и произошло, ведь удивительный памятник, высотой 107 м (кстати, уступает в высоте лишь монументу Победы) с углом наклона в 77 градусов, сложно не заметить, тем более что он установлен на проспекте Мира в сквере у ВДНХ, поэтому его величественный «полет» можно заметить из любой точки Выставки.
Спустя несколько лет рядом с монументом «Покорителям космоса» разбили парк с аллеей Героев Космоса и открыли Мемориальный музей космонавтики (Москва).
Важно: К счастью, монумент «Покорителям космоса», отражающий «новый образ СССР как современной и прогрессивной страны, открывающий космос всему миру» был сохранен. В 2006-2008 г. была произведена масштабная реконструкция как самого памятника, так и прилегающей территории, так что устремляющийся ввысь образец советского искусства еще порадует нас и следующие поколения.
2. Памятник 1300-летию Болгарии или «Создатели болгарского государства» (Шумен, Болгария)
Памятник 1300-летию Болгарии, установленный на Илчовом холме в 1981 году (Шумен, Болгария). | Фото: architime.ru.
Совсем уж устрашающий герой монумента «Создатели болгарского государства» (Шумен, Болгария).
В парке Шуменское плато на Илчовом холме в болгарском городе Шумен к 1300-летию государства (Дунайской Болгарии) установили монумент. И если красочное мозаичное панно стало украшением композиции, то некоторые каменные скульптуры могут испугать даже взрослых. 18-метровый исполин, символично вонзающий свой меч в землю, тем самым обозначая появление на этой земле новой державы (изваяние хана Аспаруха), основавшего государство, окружающие его другие правители страны, о которых также не забыли (Тервел, Крум и Омуртаг) еще можно воспринимать как дань памяти, а вот каменный герой, спрятанный на одной из стен не дает расслабляться во время изучения надписей, выгравированных на постаменте и некоторых деталях самих скульптур.
3. Он сказал: «Поехали!». Памятник Юрию Гагарину
Памятник Ю. Гагарину на Ленинском проспекте все чаще появляется на фоне дымящих труб, только теперь олицетворяет проблемы человечества.
Советского космонавта Юрия Гагарина – первого человека, покорившего космос, по крайне мере, лет 30-40 назад знало в лицо все прогрессивное человечество. А вот памятник, появившийся на одноименной площади в Москве, оказался просто символом дерзновения человечества, и не стоит искать сходства с человеком, который рискнул первым отправиться в космос. Памятник Юрию Гагарину, установленный только в июле 1980 года к проведению Олимпиады в Москве, спроектировали и воплотили в жизнь скульптор П. Бондаренко, архитекторы Я. Белопольский, Ф. Гажевский и конструктор А. Судаков, и сделали это в лучших традициях советского модернизма. Символичным в этом проекте стало все, начиная с фигуры главного героя, олицетворяющей ракету (и «титана новой эры»), вылетающую из подземной шахты и заканчивая материалом, из которого изготовлен монумент – титаном. Титан был выбран по той причине, что космические корабли строятся из него.
Памятник первому космонавту даже сейчас вдохновляет на свершения, пусть и в области впечатляющих инсталляций (Ленинский проспект, Москва).
Примечательно: Памятник Юрию Гагарину все так же украшает Ленинский проспект. Его периодически моют и поддерживают в надлежащем виде, а также устраивают феерические шоу. Так, например, в 2010 году вечерние прохожие стали свидетелями невероятного представления. В один миг исчезла традиционная подсветка композиции, а затем на постаменте появились яркие числа и пошел отсчет: 10, 9, 8, 7 ... Когда исчез 0, из нижней части памятника вспыхнула струя пламени, и создалось впечатление, что «Гагарин» просто улетел в космос. Изумлению не было предела до тех пор, пока не включилась привычная подсветка, и памятник оказался на месте, а устроители захватывающего представления праздновали успешное завершение световой инсталляции.
4. Здание телефонной компании The Telephone Palace в Бухаресте (Румыния)
Здание телефонной компании The Telephone Palace в Бухаресте построено в 1969 году по проекту архитектора Василе Митря (Румыния).
Телефонный дворец, расположенный в историческом центре Клуж-Напоки Бухареста, является ярким напоминанием о социалистическом прошлом государства. Притягивающее внимание здание, возведенное в 1969 году, до сих пор могло бы служить украшением района, но тот факт, что строительство припало на период коммунистических идеалов, стал главным аргументом, почему его не стали ни поддерживать, ни охранять от уличных вандалов и художников. Хотя его структура, которую лучше назвать эклектической, ведь на фасаде собраны самые яркие элементы ар-деко, брутализма и конструктивизма, очаровывает «плиссированными» выступами разной формы и размера, величественной надстройкой, стилизованной под колонны античности, и наличием мраморного цоколя.
5. Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР в Тбилиси (Грузия)
Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР – один их ярких примеров социалистического брутализма, ставший вдохновением для современных архитекторов. | Фото: ru-sovarch.livejournal.com.
Необычное для времен процветания социализма здание было построено в Тбилиси, и предназначалось оно для размещения Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР. Его конструкция в последние годы стала вдохновением для тех архитекторов, для которых сохранность окружающей среды не пустой звук и высокие идеалы, а способ внести свой вклад в сохранение хотя бы той растительности, что находится на участке, выделенном под строительство. Именно этими идеями и руководствовался автор проекта Георгий Чахава. Он в то время был министром дорожного строительства и возглавлял проектную группу, на которую возложили задачи построить здание для профильного министерства (единичный случай в СССР).
Теперь уже офисное здание банка, утопает в зелени и выглядит более чем современным и инновационным (Тбилиси, Грузия).
Георгий Варламович специально выбрал крутой участок земли, чтобы показать, как грамотное проектирование может решить многие проблемы нехватка земли или ее непригодности для возведения масштабных объектов. При этом обрывистый ландшафт позволил продемонстрировать преимущества идеи «города-пространства», вокруг которого буйствует зелень (включая значительную территорию под ним) и бруталистского направления модерна.
6. Памятник «Электрификация», возвышающийся над Плотиной Видрару (ГЭС, Румыния)
Памятник «Электрификация», возвышающийся над Плотиной Видрару (ГЭС, Румыния).
Памятник из нержавеющей стали стал вдохновляющим символом прогресса в сфере электрификации страны (Плотина Видрару, Румыния).
По окончанию строительства самой большой плотины в Румынии и пятой по величине в Европе (1965-1971 гг.), воодушевленные граждане могли увидеть не только гигантское инженерное чудо – Плотину Видрару, но и скульптуру греческого титана Прометея, созданную из нержавеющей стали по проекту Константина Поповича. Это изваяние получило говорящее само за себя название – «Электрификация».
7. Памятник революции народа Мославина в Подгариче (Хорватия)
10-метровая железобетонная конструкция с размахом «крыльев» в 20 метров, олицетворяет победу народа социалистической Югославии над оккупантами (Подгарич, Хорватия).
Бруталистский памятник, установленный на холме в Подгариче в честь партизан, внесших значительный вклад в борьбу югославского народа в годы Народно-освободительной войны против оккупационных сил стран гитлеровской «оси», их пособников и союзников, является одним из самых значимых монументов социалистического периода. Сложно представить, чем руководствовался автор проекта и какими народными символами вдохновлялся, но стилизованные крылья и алюминиевая пластина в виде глаза – довольно впечатляющее зрелище, особенно сейчас, когда находится в заброшенном состоянии.
8. Коллекция общественных зданий и гостиничный комплексов, построенных в стиле социалистического модернизма
Учитывая то, что власти стран, нацеленных на социалистическую модель развития, стремились строить общественные здания как можно более монументальными и яркими, пусть и возводились они из бетона, неудивительно, что во всех республиках и странах соцлагеря то и дело появлялись удивительные шедевры. И неважно будет ли это административный комплекс, корпус университета, научно-исследовательского института, архитектурный ансамбль гостиничного комплекса, театра, цирка или медицинского учреждения – все эти объекты отличаются просто умопомрачительными формами.
ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Научный центр в Санкт-Петербурге – один из самых запоминающихся памятников советского модернизма.
Это огромное бетонное здание, построенное в 1978 году, является одним из самых футуристических зданий в Кракове (Hotel Forum, Польша).
Дом учителя и Конгресс-холл в Берлине – социалистическое наследие побежденной Германии. | Фото: wildeast.blog.
Здание Военно-медицинской академии в Белграде – вневременная архитектура, которая не устареет никогда (Сербия). | Фото: ca.hotelsinformer.com.
Омский музыкальный театр и Екатеринбургский цирк до сих пор радуют своими представлениями и удивительными формами зданий, построенных еще в советскую эпоху.
Гостиница «Аманауз», считающаяся примером органической архитектуры и причудливая гостиница «Тарелка» в Домбае (Россия).
Удивительные сооружения социалистической эпохи (Дворец торжественных обрядов в Тбилиси, ресторан «Жемчужина» в Баку).
9. Причудливые и красивые жилые комплексы стран, где процветал социалистический модернизм
Не только общественные здания и мемориальные комплексы старались строить в новом стиле, который образно или вполне реально говорил об идеологической направленности и подчеркивал правильность выбранного пути (строительства коммунизма, конечно же). Некоторые жилые дома, проекты которых чаще были экспериментальными, приобретали неожиданные формы или были украшены прекрасными панно, пусть и повествующими о прекрасной жизни или о направленности развития региона или традициях той или иной республики/ страны соцлагеря. Некоторые из этих шедевров, хоть и пообтрепались, но все не потеряли интереса, о чем свидетельствует следующая подборка самых ярких объектов.
Жилая башня Карабурма, больше известная как Тоблероне, является одним из самых впечатляющих бруталистских сооружений в Белграде (Сербия).
Жилой комплекс «Манхэттен» во Вроцлаве от архитектора Ядвиги Гаврилак-Грабовски, построенный в 1968-1973 гг. (Польша). | Фото: archdaily.com.
Живописное панно на фасаде жилого дома, построенного в 1974-м году в Узбекистане, изображающее главный сырьевой ресурс республики – хлопок. | Фото: art-and-fun.livejournal.com.
В Братиславе в 1968-1974 гг. был построен жилой комплекс, формы которого актуальные по сей день (Словакия). | Фото: micccp.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии