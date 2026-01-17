С нами не соску...
Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Трудно найти в современном мире человека, который бы не пробовал алкоголь. Но многим обычные алкогольные напитки уже скучны и хочется чего-то экзотического и необычного и потому они готовы пробовать напитки с гусеницами, мышами, червями и даже экскрементами…

Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Водка с мышами


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

В алкоголь уже давно добавляют разные тушки животных – змеи, скорпионы, гусеницы.
А в Корее решили добавлять мышат. Выбирают новорожденных (не старше трех недель), без шерсти, заливают рисовой водкой и настаивают год в темноте. Корейцы уверяют что напиток чудодейственный – лечит от многих болезней.

Ликер Цинар


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Ликер готовится из более чем десяти пряных трав и настаивается на артишоках. Напиток получается пряным, мутным и пьют его со льдом в качестве аперитива.

Голденрот


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Это обычный шнапс с крепостью 53,5%, однако стоит он около 300 долларов, за счет того, что в него добавляют золото – на литр не менее 15 мг золотой стружки. Однако стоит предупредить, что употребление этого напитка может привести к тошноте и жжению в желудке.

Чича


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Чича – древнее изобретение инков. Интересен процесс его изготовления – женщины жуют кукурузные зерна, сплевывают жеванную массу в чан, доливают воды и держат в темном сыром месте. Иногда в чачу добавляют анис или тмин.

Виски «Gilpin Family» с… человеческой мочой


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Производитель – дизайнер Джеймс Гилпин добавляет в свое изобретение – виски – мочу пенсионеров, больных сахарным диабетом.

Тонгба


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Тонгба – это напиток Непала и Индии. Каша из различных зерен варится, потом некоторое время бродит, туда добавляют травы и оставляют в специальном месте до засыхания.
Затем высохшую смесь заливают кипятком и пьют через специальную деревянную трубку. Хотя крепость напитка около 6-8 градусов, пьют его заваривая несколько раз подряд и опьянение вполне вероятно.

Айяуаска


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

В переводе с языка кечуа слово «айяуаска» переводится как «лиана мёртвых». Эта лиана растет в поймах Амазонки и напиток изготавливаемый из измельченной лианы и прочих растений оказывает сильное галлюциногенное, а также глистогонное действие.

Чангаа


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Чангаа — это кенийский самогон. В принципе это обычный напиток из сорго и кукурузы, однако санитарное состояние воды, на основе которой делают напиток оставляет желать лучшего – грязь и паразиты присутствуют в полной мере. Также для более незабываемого вкуса в чангаа добавляют аккумуляторную кислоту, реактивное топливо или жидкость для бальзамирования. Напиток имеет название «убей меня быстро», т.к. после его употребления наступает сильнейшая головная боль, ломота, тошнота и даже потеря памяти.

Мескаль с гусеницей


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Мескаль, напиток из агавы, однако в некоторые его виды добавляют особых гусениц бабочки гузано (gusano) – паразита, живущего на агаве.
Бутылки мескаля с гусеницей маркируются надписью «con gusano» или «with agave worm». Эти напитки безопасны, несмотря на заверения некоторых, что гусеница придает напитку галлюциногенный эффект. Также различают красных и белых гусениц – с красной напиток дороже, хотя под воздействием алкоголя в бутылке все гусеницы становятся белыми.

Everclear


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Everclear — это самый крепкий ликёр в мире – спирта в нем 95%. Ликер используют для приготовления различных коктейлей.

Цсонгсул (Tsongsul)


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Цсонгсул (Tsongsul)– корейский напиток (вино), приготовленный из человеческих фекалий и лекарственных трав, бродивших в спирте 3-4 месяца.
На вкус, по мнению пробовавших его впервые, он сладкий и легкий, правда до тех пор, пока пьющий не узнает из чего его делают.

Пиво Fijjtu


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Пиво Fijjtu, для производства которого используют протухшую воду, кишащая паразитами, получил название «Божья роса», т.к. употребление приводило к кровавому поносу, рвоте, а также у некоторых вызывало галлюцинации.

Коктейль канадского бара «Sourtoe Cocktail Club»


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

«Изюминка» коктейля палец настоящей человеческой ноги, залитый чем угодно — от пива до виски или спирта. Этот коктейль подают тем, кто хочет вступить в клуб.

Мольорт (malört)


Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Скандинавский шнапс из полыни (35% алкоголя) считается одним из самых мерзких напитков мира. Его описывают как “ядовитый яд”, “гадкая гадость” и “мерзкая мерзость”, а его вкус навевает запах жженой резины, вкус скипидара, чернил из шариковых ручек и жидкости для бальзамирования.

источник


