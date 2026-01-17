Самый странный, удивительный, опасный и мерзкий алкоголь мира

Трудно найти в современном мире человека, который бы не пробовал алкоголь. Но многим обычные алкогольные напитки уже скучны и хочется чего-то экзотического и необычного и потому они готовы пробовать напитки с гусеницами, мышами, червями и даже экскрементами…
Водка с мышами
В алкоголь уже давно добавляют разные тушки животных – змеи, скорпионы, гусеницы.
Ликер Цинар
Ликер готовится из более чем десяти пряных трав и настаивается на артишоках. Напиток получается пряным, мутным и пьют его со льдом в качестве аперитива.
Голденрот
Это обычный шнапс с крепостью 53,5%, однако стоит он около 300 долларов, за счет того, что в него добавляют золото – на литр не менее 15 мг золотой стружки. Однако стоит предупредить, что употребление этого напитка может привести к тошноте и жжению в желудке.
Чича
Чича – древнее изобретение инков. Интересен процесс его изготовления – женщины жуют кукурузные зерна, сплевывают жеванную массу в чан, доливают воды и держат в темном сыром месте. Иногда в чачу добавляют анис или тмин.
Виски «Gilpin Family» с… человеческой мочой
Производитель – дизайнер Джеймс Гилпин добавляет в свое изобретение – виски – мочу пенсионеров, больных сахарным диабетом.
Тонгба
Тонгба – это напиток Непала и Индии. Каша из различных зерен варится, потом некоторое время бродит, туда добавляют травы и оставляют в специальном месте до засыхания.несколько раз подряд и опьянение вполне вероятно.
Айяуаска
В переводе с языка кечуа слово «айяуаска» переводится как «лиана мёртвых». Эта лиана растет в поймах Амазонки и напиток изготавливаемый из измельченной лианы и прочих растений оказывает сильное галлюциногенное, а также глистогонное действие.
Чангаа
Чангаа — это кенийский самогон. В принципе это обычный напиток из сорго и кукурузы, однако санитарное состояние воды, на основе которой делают напиток оставляет желать лучшего – грязь и паразиты присутствуют в полной мере. Также для более незабываемого вкуса в чангаа добавляют аккумуляторную кислоту, реактивное топливо или жидкость для бальзамирования. Напиток имеет название «убей меня быстро», т.к. после его употребления наступает сильнейшая головная боль, ломота, тошнота и даже потеря памяти.
Мескаль с гусеницей
Мескаль, напиток из агавы, однако в некоторые его виды добавляют особых гусениц бабочки гузано (gusano) – паразита, живущего на агаве.
Бутылки мескаля с гусеницей маркируются надписью «con gusano» или «with agave worm». Эти напитки безопасны, несмотря на заверения некоторых, что гусеница придает напитку галлюциногенный эффект. Также различают красных и белых гусениц – с красной напиток дороже, хотя под воздействием алкоголя в бутылке все гусеницы становятся белыми.
Everclear
Everclear — это самый крепкий ликёр в мире – спирта в нем 95%. Ликер используют для приготовления различных коктейлей.
Цсонгсул (Tsongsul)
Цсонгсул (Tsongsul)– корейский напиток (вино), приготовленный из человеческих фекалий и лекарственных трав, бродивших в спирте 3-4 месяца.
На вкус, по мнению пробовавших его впервые, он сладкий и легкий, правда до тех пор, пока пьющий не узнает из чего его делают.
Пиво Fijjtu
Пиво Fijjtu, для производства которого используют протухшую воду, кишащая паразитами, получил название «Божья роса», т.к. употребление приводило к кровавому поносу, рвоте, а также у некоторых вызывало галлюцинации.
Коктейль канадского бара «Sourtoe Cocktail Club»
«Изюминка» коктейля палец настоящей человеческой ноги, залитый чем угодно — от пива до виски или спирта. Этот коктейль подают тем, кто хочет вступить в клуб.
Мольорт (malört)
Скандинавский шнапс из полыни (35% алкоголя) считается одним из самых мерзких напитков мира. Его описывают как “ядовитый яд”, “гадкая гадость” и “мерзкая мерзость”, а его вкус навевает запах жженой резины, вкус скипидара, чернил из шариковых ручек и жидкости для бальзамирования.
