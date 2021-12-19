Сладкая парочка: «универсальный солдат» Дольф Лундгрен и непокорная Грейс Джонс на фото разных лет

Дольф Лундгрен и Грейс Джонс.
Она – модель, актриса, «чёрная амазонка» и ямайская певица, известная на весь мир своими экстравагантными нарядами и эксцентричными выходками. Королева светских вечеринок 70-х, непокорная и воинственная, она снялась в 17 фильмах, и все роли Грейс Джонс были всегда яркими. Он – известный актёр Голливуда, конкурент Ван Дамма и мастер боевых искусств. Легендарный «универсальный солдат», статный и высокий блондин Дольф Лундгрен.
Они известны всему миру по отдельности, и практически никто не знает о них, как о паре. А их роман, кстати, едва не дошёл до свадьбы. Он учился в университете Сиднея и подрабатывал охранником в ночном клубе, где пела Грейс. Она заприметила его, и он стал её телохранителем. В последствии у них завязался роман. И в кино он попал благодаря Грейс Джонс.
1. Оригинальная парочка
Дольф Лундгрен и Грейс Джонс, 1980-е годы.
2. В начале звёздного пути
Именно благодаря Грейс Дольф Лундгрен начал свою кинокарьеру.
3. Дольф Лундгрен и Грейс Джонс
Легендарный «универсальный солдат» и диско-дива.
4. Тропой Грейс Джонс
Бывший телохранитель и поп-дива.
5. Влюблённые
После съёмок фильма «Вид на убийство».
6. Грейс и Дольф
Вперерывах между съёмками.
7. Новогодняя вечеринка
Новогодняя вечеринка в Нью-Йоркском клубе.
8. Неразлучная парочка
«Вошёл в зал как парень Грейс, а вышел как кинозвезда.»
9. Счастливы вместе
Модель Грейс Джонс и вышибало из манхэттенского ночного клуба.
10. Яркая и неподражаемая звёздная пара
Звёздная пара.
11. Смелая фотосессия для известного журнала
Эротическая фотосессия для журнала Playboy.
12. Первая совместная фотосессия
Совместная фотосессия Дольфа Лундгрена и Грейс Джонс.
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