За что нацисты обезглавили княгиню Оболенскую

В 17 лет Вики (Вера) Оболенская была легкомысленной барышней, которую не интересовало ничего, кроме танцев, нарядов и кавалеров, в 19 лет она работала манекенщицей в Париже, в 29 стала членом французской подпольной организации Сопротивления, боровшейся против фашистской оккупации, а в 33 года – казнена на гильотине. Почему же Вера Оболенская была обезглавлена нацистами?











Вера Макарова родилась 24 июня 1911 г. в семье вице-губернатора Баку. Когда ей было 9 лет, ее семья эмигрировала во Францию. Там соседи по пансиону прозвали ее Вики, с ударением на последний слог. Девочка настолько быстро освоила французские манеры и особенности произношения, что вскоре ее уже все принимали за француженку. Подруга юности Вики вспоминает, что в 17 лет ее интересовали больше танцы и молодые люди, чем науки. Ее компанией стали типичные прожигатели жизни, которых собрал вокруг себя Александр фон Бильдерлинг – потомок богатых русских эмигрантов, заявивший о том, что растратит все наследство на развлечения и удовольствия, а потом застрелится, так как не видит в жизни смысла. Свое слово он сдержал: оплачивая загородные прогулки, пикники и банкеты в ресторанах для всей компании, он в результате разорился и покончил с собой.

Публикации о княгине Оболенской стали появляться только недавноВ 19 лет Вики начала зарабатывать самостоятельно: как и большинство красавиц-эмигранток, она устроилась «манекеном» в русский Дом моды. «Миеб» был основан бывшей фрейлиной Елизаветой Гойнинген-Гюис, а наставницей Вики стала опытная манекенщица Софка (Софья) Носович, с которой они стали подругами. Софка первая обратила внимание на уникальную особенность Вики – феноменальную память. Она помнила по именам всех клиенток, запоминала все, что когда-то прочитала или услышала, свободно говорила на четырех языках. И Софка предложила подруге поискать работу, где она смогла бы реализовать свои способности.Свадьба Вики Макаровой и князя Николая ОболенскогоОдна из клиенток помогла Вики устроиться секретарем к богатому предпринимателю Жаку Артюису . С ним и его женой девушка быстро подружилась, вместе они часто проводили выходные. Софка познакомила Вики с князем Николаем Оболенским, который был крестником императрицы Марии Федоровны и великого князя Константина Константиновича. Ники Оболенский был завидным женихом – выходец из богатой и знатной семьи, он умел красиво ухаживать и прожигал жизнь так же, как и его новая знакомая. Вики покорила князя, и в мае 1937 г. они обвенчались.Вера (Вики) Макарова и князь ОболенскийКогда началась Вторая мировая война, княгиня Оболенская продолжала работать у Жака Артюиса. После того, как гитлеровские войска вошли в Париж, он решил бороться против оккупантов. Артюис занялся созданием организации, которая сотрудничала с британской разведкой, передавала информацию о передвижениях немецких войск и занималась подготовкой общего военного восстания. Организация получила название Organisation Civile et Militaire (OCM – «Гражданская и военная организация»). Вики тут же присоединилась к этой деятельности и во всем помогала Артюису. Она привлекла в ОСМ мужа, а также многих своих русских друзей и знакомых, в том числе Софью Носович. В 1942 г. в ее рядах уже были тысячи участников.Князь и княгиня ОболенскиеОдин из знакомых Вики, Кирилл Макинский говорил: «Вики не могла допустить мысли, что оккупация водворится надолго; для нее это был преходящий эпизод в истории; против оккупации необходимо было бороться и бороться тем неукоснительнее, чем борьба становилась труднее». Княгиня стала генеральным секретарем ОСМ. Долгое время фашисты не подозревали о существовании этой подпольной организации, но в конце 1942 г. арестовали Жака Артюиса , а затем и других участников. Вики тоже схватили и доставили в гестапо. На допросах она никого не выдала, за что получила прозвище «княгиня-ничего-не-знаю».Протоиерей Николай ОболенскийКнягиню Оболенскую приговорили к смертной казни. Какое-то время считалось, что ее расстреляли, но позже стало известно, что 4 августа 1944 г. ее казнили на гильотине, как поступали с особо опасными противниками нацистского режима. Софью Носович и Николая Оболенского отправили в концлагерь, но они выжили. Князь так и не смог пережить потерю жены и последние годы провел в сане священника.Людмила Флам и ее книга *Вики – княгиня Вера Оболенская*Только в середине 1960-х гг. французское правительство передало в СССР документы, свидетельствующие об антифашистской деятельности представителей русской эмиграции. Оказалось, что около 400 участников французского Сопротивления были родом из России. В их числе упоминалась и княгиня Оболенская, участие которой в одной из групп Сопротивления было очень заметным. В 1965 г. она вместе с другими эмигрантами-подпольщиками была посмертно награждена орденом Отечественной войны первой степени, но тогда о ее подвиге нигде не писали и не говорили. Только в 1996 г. родственница княгини Людмила Оболенская-Флам издала книгу «Вики – княгиня Вера Оболенская», после чего наконец стали появляться публикации о ней.Мемориальная доска княгини Оболенской на памятнике жертвам войны в НормандииЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)