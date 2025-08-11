5 блюд, которые вкуснее всего получаются из моркови

Среди ингредиентов на кухне, которые часто недооценивают, стоит упомянуть именно морковь. Это не только овощ, который можно добавить в супы и овощные гарниры, но ещё и полноценный компонент, с помощью которого можно приготовить пять вкуснейших блюд.
1. С медом и чили
Захотелось внезапно чего-то острого и пикантного, но при этом с лёгким сладким послевкусием, или же наоборот? Тогда морковь с мёдом и чили – подходящий вариант.
Ингредиенты:
• Морковка небольшого размера – 1 кг;
• Мёд – для заправки;
• Соус чили – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Перец молотый чёрный – по вкусу;
• Масло оливковое или растительное – для заправки.
Морковка с мёдом и чили. \ Фото: jocooks.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Просушить;
• Нарезать на несколько равных частей (лучше всего брусочками);
• В миске смешать пару ложек мёда, соуса чили, соль, молотый перец и немного масла;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• В получившейся смеси обвалять морковку;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут;
• Примерно через семь-десять минут перевернуть морковку на другую сторону;
• Готовую морковь выложить на блюдо и подавать в горячем виде.
2. С беконом
Морковь в беконе. \ Фото: i.pinimg.com.
Сочная, румяная и одновременно хрустящая морковка с беконом – закуска, которая хороша сама по себе, а также и с гарниром.
Ингредиенты:
• Морковка среднего размера – 1 кг;
• Бекон (полоски) – 600 г;
• Мёд жидкий – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Морковка, запечённая в беконе. \ Фото: mantitlement.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть, очистить и просушить;
• Нарезать брусочками;
• Каждый брусочек обмотать полоской бекона;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать-тридцать минут;
• В миске смешать мёд с солью и смесью молотых перцев;
• Получившейся смесью полить морковку, примерно через десять-пятнадцать минут после того, как поставили её в духовку;
• Готовую морковку можно подавать как самостоятельное блюдо, так и с гарниром из свежих овощей, отварного риса, картофеля или спагетти.
3. С нутом и сыром фета
Морковь с сыром фета. \ Фото: saladswithanastasia.com.
Ещё один оригинальный способ приготовить морковь – добавить в неё сыр фету и консервированный нут. Получается очень вкусно и сытно.
Ингредиенты:
• Морковка – 0,5 кг;
• Фета – 200 г;
• Нут консервированный – 1 банка (400-450 г);
• Фисташки очищенные – 1 горсть;
• Листья шпината – 2 стакана;
• Мята – 5-6 веточек;
• Зира молотая – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Мёд светлый – для заправки;
• Масло оливковое – опционально;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сок лимонный – для заправки.
Оригинальный морковный салат. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть, очистить, как следует просушить;
• После нарезать соломкой средней толщины;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• В небольшой ёмкости смешать примерно столовую ложку оливкового масла, соль, перец и зиру;
• Получившейся смесью полить нарезанную морковку;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на тридцать-сорок минут;
• Запечённую морковку выложить на тарелку;
• Нут окинуть на дуршлаг и промыть под холодной проточной водой;
• Дать хорошенько стечь лишней жидкости;
• Затем высыпать нут в миску;
• Добавить морковь;
• В чашке или мисочке смешать мёд с оливковым маслом, щепоткой соли, соком одного лимона и перцем по вкусу;
• Получившейся смесью заправить овощи;
• Шпинат и мяту вымыть под холодной проточной водой;
• Тщательно просушить;
• Листочки измельчить и добавить к остальным ингредиентам;
• Фисташки подробить до состояния крупной крошки;
• Высыпать в миску к овощам;
• Всё тщательно перемешать;
• Перед подачей посыпать сыром фета.
4. Драники
Морковные драники. \ Фото: bing.com.
Золотистые морковные драники – то, самое блюдо, которое разлетается быстрее горячих пирожков.
Ингредиенты:
• Морковка – 3 шт;
• Картошка – 1 шт;
• Лук белый небольшой – 1 шт;
• Мука кукурузная – 0,5 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Оливковое или подсолнечное масло – для жарки;
• Шпинат – 1 большая горсть;
• Сметана нежирная или йогурт без добавок – для подачи.
Драники из морковки. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Просушить и натереть на самую крупную тёрку;
• Картошку вымыть;
• Очистить и просушить;
• После натереть также, как и морковку;
• Лук очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Смешать с морковкой и картошкой;
• Шпинат вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить и мелко нарезать;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Всыпать муку;
• Приправить солью и перцем чили;
• Аккуратно перемешать до однородной массы;
• При помощи столовой ложки сформировать драники;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон;
• Подавать со сметаной или йогуртом.
5. Морковный салат с авокадо
Морковный салат с авокадо. \ Фото: bing.com.
И напоследок вашему вниманию морковный салат с авокадо. Главным его секретом является приятное цитрусовое послевкусие и невероятно яркий насыщенный аромат.
Ингредиенты:
• Морковка – 0,5 кг;
• Перец чили – 1 стручок;
• Тмин – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Авокадо крупное – 1 шт;
• Лимоны – 2 шт;
• Апельсины – 2 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Уксус винный красный – опционально;
• Масло оливковое – опционально;
• Микрозелень – для подачи;
• Смесь семян – для подачи;
• Сметана нежирная или йогурт без добавок – для подачи.
Салат из моркови и авокадо. \ Фото: images.food52.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить и отварить в слегка подсоленной воде десять-пятнадцать минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить до комнатной температуры;
• После выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• В мисочке смешать столовую ложку оливкового масла, винный уксус, соль, смесь молотых перцев, тмин, пропущенный через пресс чеснок;
• Получившейся смесью полить морковку;
• По одному апельсину и лимону нарезать дольками или кольцами средней толщины;
• Выложить поверх моркови;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Авокадо вымыть;
• Очистить;
• Удалить косточку;
• Мякоть нарезать кубиком средней величины;
• Выложить в глубокую миску;
• Добавить нарезанную кубиками запечённую морковку;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Заправить оливковым маслом, апельсиновым и лимонным соком, а также уксусом;
• Добавить микрозелень;
• Заправить сметаной или йогуртом и подать к столу.
