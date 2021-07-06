6 действенных способов отучить кота от вредной привычки точить когти о мебель

Ни для кого не секрет, что кошки очень аккуратны и чистоплотны.

При малейшей возможности они начинают умываться. Не менее важной для них процедурой является обтачивание своих коготков.

Проблема в том, что для маникюра они выбирают не очень подходящий инструмент – кресла, диваны, обои на стенах. А это уже проблема для человека.

Почему котики обтачивают когти

Существует несколько причин, по которым коты дерут мебель

На самом деле этот ритуал вызван несколькими причинами:

вследствие роста коготков у кошек в подушечках появляется зуд, а когда они царапаются, то чешут свои лапки и тем самым снимают не самые приятные ощущения;

помечает свою территорию – царапины на стенах и мебели означают, что это пространство принадлежит кошечке;

зарядка, которая позволяет пушистому питомцу держать себя всегда в форме;

привлечение к своей персоне внимания и избавление от напряжения, ведь коты и кошки всегда скучают по своему хозяину, хотят от него получить ласку, тепло и заботу.

Прежде чем выбрать метод борьбы с порчей мебели, следует понять, что послужило причиной

Прежде чем искать способы решить проблему порчи мягкой мебели, необходимо понять, что стало тому причиной.

Как отучить животное от плохой привычки

Отучить питомца от привычки точить когти об мебель можно несколькими способами

На самом деле, изменить ситуацию в лучшую сторону всегда можно.

1. Пульверизатор

Для этого есть несколько вполне действенных способов.

Коты не любят воду, поэтому манипуляции с пульверизатором их остановят

Как только это нежное создание начнет царапать мягкую часть мебели, стоит брызнуть в него из пульверизатора чистой водичкой. Это его остановит, так как большинство представителей кошачьих терпеть не могут воду. Обычно достаточно двух-трех таких манипуляций. Но есть и недостаток – пакостить кошка не будет только тогда, когда хозяин находится рядом.

2. Скотч

Действенный способ отучить пушистого друга от порчи имущества - двусторонний скотч

В идеале скотч выбирать двухсторонний. Так удобнее его наклеивать и эффект получается необходимый. Грязные лапки, которые еще и липкие, котики ненавидят.

3. Резкие ароматы

Резкие запахи отпугнут кота и животное будет обходить стороной это место

Возможно, есть и исключения, но в подавляющем большинстве эти животные не любят несколько ароматов, среди которых кориандр, цитрусовые, чили и прочие специи. Одну из таких специй можно разместить рядом с интересующим кошку объектом. Есть огромная вероятность, что она туда не пойдет. Со временем это уже войдет в привычку, и питомец оставит мебель в покое.

4. Обязательный маникюр

Регулярная стрижка когтей - эффективный способ уберечь мебель от посягательств кота

Котику следует подстригать коготки. Делать это можно в домашних условиях, используя для этой цели когтерезку. Если не получается, тогда следует посетить специалиста.

5. Команды или звуки сильной громкости

Громкие звуки пугают кошку, поэтому она побоится пакостить в следующий раз

Как только животное решит поскрести когтями о стену или мебель, необходимо громко погреметь, например, детской погремушкой, похлопать в ладоши, отпустить или проколоть воздушный шар. Естественно, это напугает питомца, и он уже побоится в другой раз делать пакость.

Представители семейства кошачьих тонко реагируют на интонацию

У кошек очень чувствительная натура и они слишком тонко реагируют на интонацию в голосе своего хозяина. И если четко сказать им «Нельзя!», то реакция последует незамедлительно, причем, выводы будут сделаны верные. Конечно, маленькие котята пока не будут реагировать на подобные высказывания. Но по мере взросления они постепенно поймут, что от них хотят, и научатся выполнять команды.

6. Специальный комплекс и когтеточка

Когтеточку рекомендуется устанавливать в месте, где кот играет чаще всего

Это наиболее действенный выход из положения. Ставить эти приспособления следует сразу туда, где чаще всего котенок играется. Для того, чтобы животное привыкло к аксессуару и поняло, зачем он нужен, можно просто поиграть с питомцем, применить приятные для него запахи.

Привыкнув к когтеточке, питомец позабудет про мебель и обои

Практически все устройства этого типа имеют специальные дощечки и приспособления из ворса. От кошачьего внимания они не скроются. Ваш пушистый друг обязательно начнет точить свои коготки о столь привлекательную для него вещь. Ну а мебель с обоями будут благополучно позабыты.

Агрессивное поведение и крики не дадут результата, кот наоборот начнет мстить хозяину

Наверное, не стоит говорить о том, что кошки очень умные и все прекрасно понимают. В то же время, они еще и мстительны. На них нельзя кричать, отказывать им в еде и, тем более, их бить. Ответ не заставит себя долго ждать, и он абсолютно не понравится хозяину.

Искренне любите своих пушистых друзей, и они ответят вам взаимностью

Просто животных необходимо любить, беречь и воспитывать с самого раннего возраста. В итоге у вас будет очень воспитанный и счастливый кот, который принесет много радости в дом.