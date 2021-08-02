Как не прогадать, покупая арбуз

Сейчаc на рынках и в овощных магазинах начинают продавать бахчевые культуры. Для многих приобретение арбуза — это рулетка: повезёт — не повезёт. Специалисты утверждают, что есть несколько признаков, по которым вы гарантированно выберете отличный арбуз. И никаких разочарований — только сочный, сладкий плод, не «накормленный» химией!



1. Кожура, цвет, форма.

2. Размер

3. Вес

4. «Мальчики» и «девочки».

5. Хвостик

6. Звук при постукивании.

7. Повреждения.

Посмотрите на приглянувшийся арбуз со всех сторон. Окраска должна быть равномерной, за исключением земляного пятна — места, на котором арбуз лежал на земле (оно не должно быть большим). Поверхность должна быть глянцевой, как начищенный сапог. Если блеск неравномерный, местами его уже нет, кожура шероховатая, то это может означать, что арбуз переспевший.Если на арбузе вы увидите сетку, шрамы, то это свидетельствует о том, что, когда арбуз был маленьким, он был повреждён насекомыми. В этом нет ничего криминального, более того, лишний раз свидетельствует об экологической чистоте продукта.Также очень важно, чтобы плод был пропорциональный, без кривизны — неравномерное развитие вызывается гербицидами и стимуляторами роста.Существует мнение, что нужно покупать арбуз, который не слишком маленький и не слишком большой. На самом деле размер чаще всего зависит от сорта, на который и надо ориентироваться.Если вы совершаете покупку в сетевом магазине, эта информация будет указана прямо на контейнере.Спелый сочный арбуз — всегда тяжёлый относительно своего размера. Если вам кажется, что плод не плотный и несколько легковат, то, скорее всего, он либо не доспел, либо напротив перезрел и внутри образовалась пустота. Поэтому, рассматривая два арбуза примерно одинакового размера, предпочтение стоит отдать тому, который кажется тяжелее.Принято делить плоды на так называемых «мальчиков» и «девочек». Считается, что у арбузы-девочки встречаются нечасто, но у них меньше косточек, и они слаще. Определяют их по тому, что пятнышко-«пупок» на стороне, противоположной хвостику, у них больше, и вся эта сторона более плоская. Однако у гибридных видов такого разделения просто нет — они самоопыляющиеся. Кроме того, специалисты не советую зацикливаться на поиске «девочки», исключая из покупки достойных «мальчиков».При срывании арбуза, его хвостик всегда будет зелёным. Это значит, что подсохший хвостик говорит не о спелости плода, а только о том, что тот был сорван уже какое-то время назад.При выборе арбуза можно также ориентироваться и на издаваемый при постукивании звук. Для этого приложите плод к уху и слегка постучите по нему пальцем. Переспевший арбуз будет издавать глухой «колодезный» звук. Стучать сильно, всей рукой не стоит — если арбуз очень спелый, он может просто треснуть.Ещё один способ «послушать» арбуз, если он, например, очень большой и поднести его к уху трудно — это положить его на ладонь и постучать пальцем по верху. Спелый сочный арбуз очень хорошо передаст вибрацию, и вы ощутите её ладонью.Выбирая арбуз, не поленитесь покрутить его в руках прощупать и тщательно осмотреть. На нём не должно быть никаких повреждений вроде трещин, вмятин, проваливающейся мягкой кожуры. Порой трещины бывают очень мелкими и не видимыми глазу, поэтому, чтобы минимизировать риск покупки подкисшего арбуза, выбирайте из тех, что лежат сверху, ведь на них не давит масса остальных.Если вы последуете этим нехитрым советам, то результат вашей покупки будет отличным!Ещё подробнее о хитростях при выборе арбуза — в видео ниже.