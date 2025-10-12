Советские мультфильмы, на которых учился сам Уолт Дисней

Обычно создателей художественных фильмов знают не только по именам, но и в лицо, но далеко не все мультипликаторы могли похвастаться известностью. Иван Иванов-Вано смог прославиться не только в нашей стране, но и за рубежом. Его называют создателем отечественной мультипликации, на его мультфильмах выросло не одно поколение детей.

«Конёк-Горбунок»

«Сенька-африканец»

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»

«Снегурочка»

«Левша»