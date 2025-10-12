С нами не соску...
Советские мультфильмы, на которых учился сам Уолт Дисней

Обычно создателей художественных фильмов знают не только по именам, но и в лицо, но далеко не все мультипликаторы могли похвастаться известностью. Иван Иванов-Вано смог прославиться не только в нашей стране, но и за рубежом. Его называют создателем отечественной мультипликации, на его мультфильмах выросло не одно поколение детей.

Один из его шедевров стал учебным пособием для студии Уолта Диснея, а по его учебнику учились мультипликаторы в середине ХХ века.

«Конёк-Горбунок»


Впервые мультфильм по поэтической сказке Ершова Иван Иванов-Вано снял в 1947 году. По воспоминаниям мультипликатора, он увидел в произведении глубочайшую национальную идею. Работа над сказкой потребовала создания ярких образов и колоритных идей. Своё вдохновение создатели мультфильма черпали в народных игрушках, русской архитектуре и обращались к старинным росписям тканей и прялок. Много внимания уделялось прорисовке мимики персонажей, ставшей в результате изюминкой всего фильма. В течение двух лет трудился коллектив, чтобы на выходе представить действительно шедевр мультипликации. В 1975 году Иван Иванов-Вано переснял мультфильм, потому что выпустить сказку на экраны вновь не получалось из-за плохо сохранившегося негатива. Именно «Конёк-Горбунок» стал живым учебником для студии Уолта Диснея.

«Сенька-африканец»


Этот первый советский мультфильм вышел на экраны в 1927 году и был снят по мотивам сказки Корнея Чуковского «Крокодил». Художникам работать было трудно ещё и потому, что они делали самые первые шаги в мультипликации, поэтому для облегчения их работы рисованные сцены совмещали с обычными игровыми.
Творческая группа долгое время не могла понять, как гармонично снять одновременно рисунок и игровой кадр, а потому вскоре они придумали особую технику трюковой съёмки. Мультфильм, снятый по сценарию Якова Уринова и Даниила Черкеса, получился поистине уникальным: ожившая книга, главный герой, превратившийся из обычного мальчишки в нарисованного мультипликационного персонажа, - всё это было необычным и почти волшебным для 1927 года.

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»


Будущий мультипликатор был ещё совсем крохой, когда из семьи ушел отец. Мама же трудилась белошвейкой и не имела возможности каждый день брать с собой сына на работу, поэтому вскоре Ивана на воспитание взяли родственники. Старшая сестра мамы Евдокия была замужем за художником Константином Спасским, оказавшим огромное влияние на развитие и становление племянника. Иван Иванов создал свой кукольный театр и увлечённо рисовал для него декорации. Одной из сказок, которую он ставил ещё в семилетнем возрасте, была «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» Пушкина. А в 1951 году Иван Петрович Иванов-Вано выпустил на экраны удивительную в своей образности мультипликационную сказку. В этот раз вдохновение для создания ярких персонажей и характеров мультипликатор и его творческая группа нашли в произведениях Виктора Васнецова. Иван Петрович гордился своим творением, в сказке ему удалось показать волшебную атмосферу, эпическую силу богатырей и милую русскую красоту царевны.

«Снегурочка»


Сказка, снятая по одноимённой пьесе Александра Островского, была представлена на суд зрителя в 1952 году. Её выходу на экраны предшествовала не только долгая и кропотливая работа, но ещё и погружение режиссёра в ту атмосферу и обстановку, где создавал своё произведение автор. Иван Петрович отправился в усадьбу «Щелыково», смог побродить по таинственному заповедному лесу, увидеть Ярилину гору и сказочные поляны. Ещё до завершения работы над мультфильмом режиссёра упрекали в том, что рисованные персонажи не смогут передать глубокое содержание пьесы и тот смысл, который вкладывал в своё произведение Александр Островский. Но Иван Иванов-Вано упорно продолжал начатое и смог достичь необходимой гармонии между диалогами и движением, создав цельную картину, дополненную удивительной музыкой Николая Римского-Корсакова.

«Левша»


Трудно себе представить, но свою идею создать мультипликационный фильм по повести Николая Лескова Иван Петрович вынашивал почти тридцать лет. Его притягивал сочный колорит русского сказа, невероятная чистота и сила любви к народу и уважение автора к простому русскому человеку, его таланту и сердечности, широте души и щедрости сердца. До появления этого шедевра в 1964 году ещё никто не показывал в мультипликационном фильме развитие характера героя. Мультипликатору удалось создать сразу три изобразительные темы, которые развивали каждая свою линию. Необыкновенный колорит народного праздника нашёл свое отражение в ярких Тульских сценах, на создание ледяной чопорности дворца и показ внутренней опустошённости придворных творческую группу вдохновляла гравюрная иллюстрация, а вот зарубежные и корабельные сцены помогли прорисовывать старинные английские гравюры.

источник


