Компьютерная клавиатура: от элемента пишущей машинки до полноценного устройства для компьютеров

У каждой эпохи есть свои символы, без которых трудно представить уклад жизни того времени. В СССР к таким символам относятся граненый стакан, авоська, бидон... А жизнь в 21 веке кажется немыслимой без использования компьютеров. Но сегодня мы поговорим о том предмете, без которого использование данной техники невозможно, - о клавиатуре. А точнее, о том интересном пути ее развития и совершенствования до тех моделей, которые сегодня предлагают нам мировые производители.
1. С чего все начиналось
Первоначально клавиатура имелась у печатных машинок/Фото:lider.media
Клавиатура – это неотъемлемая составляющая любого стационарного компьютера. Она же имеется и на ноутбуках, но в первом случае она является полноценным отделимым устройством, а во втором одним целым с техникой.
Сегодня мы разбалованы широким многообразием моделей клавиатуры, но мало кому известны этапы ее совершенствования. Между тем следует отметить, что это очень интересная информация.
Разработка клавиатура началась еще в 19 столетии. Тогда она была компонентом обычной печатной машинки. Стоит отметить, что изобретателем пишущего печатными символами устройства, в котором буквы были расположены по алфавиту, является Кристофер Шольз. По сути, его можно считать основоположником клавиатуры.
Однако практика применения печатных машинок показала, что алфавитное расположение символов крайне неудобно для набора текстового материала. Прошло 2 десятилетия прежде чем была разработана привычная сегодня всему миру раскладка QWERTY.
Асинхронный телетайп с удобной клавиатурой значительно упростил работу телеграфистов/Фото:Le téléscripteur.
Простая печатная машинка и телеграф применялись вплоть до заката 19 столетия. Затем появилось новое изобретение, которое заменила эти устройства. Речь идет о телепечатной машине Бодо. Чем же она была особенна? Дело в том, что этой технике был предусмотрен пятибитный код вместо двухбитного. Данная технология обеспечила высокую скорость печати (т.е. нанесения печатных знаков на бумагу).
Правда, у изобретения имелись и определенные недостатки, например, синхронность связи в устройстве. Работа за машинкой Бодо предполагала нажатие на кнопки лишь после звуковых сигналов. Позднее, по прошествии нескольких лет, миру был представлен асинхронный телетайп, в котором не было ограничений.
2. Первые компы с клавиатурой
Первый компьютер начали проверять на точность, используя для расчета баллистических данных/Фото:olharcurioso.net
Уже в 1943 году мировые ученые были шокированы гениальным открытием. Именно тогда была создана первая модель компьютера под названием «ENIAC». Сначала его стали применять в военной сфере. С помощью компьютера выполнялись расчеты баллистических сведений. Правда, для осуществления программирования и набора значений использовались специальные панели, а также переключения штекеров.
Уже через пять лет после разработки этой уникальной техники началась интенсивная работа над выпуском новых моделей BINAC и UNIVAC. При этом создатели компьютеров особенно углубленно занимались совершенствованием устройств ввода/вывода.
Новый этап в развитии клавиатуры для компьютеров связан с другим изобретением – печатными машинками электрического типа. Последние включали в себя емкостные клавиатуры, обеспечивающие набор текста более легкими и мягкими нажатиями на кнопки (клавиши).
3. Путь к современным моделям
В наши дни производители компьютерной техники уделяют много внимания совершенствованию клавиатуры/Фото:axxes.ru
Во второй половине прошлого века компьютеры были еще более усовершенствованы. Это позволило видеть на мониторе всю набираемую информацию и сходу корректировать ее. А начиная с 80-х годов производили стали выпускать модели, которые по функционалу и цене были доступны не только крупным и солидным компаниям, но и обычным людям. Так компьютеры, оснащенные клавиатурой, стали появляться в домах людей во всем мире, становясь не просто удобной техникой, но и частью уклада жизни. Сегодня клавиатуры для стационарных ПК продаются отдельно, могут оснащаться подсветкой и разными другими удобными функциональными «штучками». И кто знает, может, в будущем нас ждут такие модели, которые сегодня нам трудно вообразить в своем сознании.
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