Как живется японцам в своих мини-квартирах площадью от 6 «квадратов»

Несмотря на то, что Япония является одной из самых развитых стран, справляться с катастрофической нехваткой жилья ей становится все сложнее. Перегруженность мегаполисов, дефицит свободной земли, сейсмическая нестабильность делает ее рынок недвижимости одним из самых дорогих в мире. По этой причине квартиры и частные дома Японии существенно отличаются от жилья других стран, особенно это заметно по крошечным «апартаментам», которые имеют площадь от 6 до 13 квадратов.
Японские малогабаритные квартиры имеют площадь от 6 до 13 кв. м.
Загадочная во всех отношения Япония не перестает удивлять. И если достижения в развитии высоких технологий вызывает восхищение, то в вопросах решения жилищных проблем одни лишь недоумения.
Стандартная японская квартира площадью 10 кв.м. | Фото: livejournal.com .
С учетом того, что в Стране восходящего солнца цены на недвижимость просто зашкаливают, застройщики нашли выход из положения и начали проектировать квартиры площадью от ...6 м². Причем такие и чуть по больше жилые апартаменты пользуются повышенным спросом и очень даже устраивают японскую молодежь, приезжих иностранцев или одиноких людей.
В Японии странности начинаются у входной двери, которая, как правило, с очень низким проемом. | Фото: tasteoflimes.livejournal.com/ golbis.com.
Стать обладателем даже такого жилья в Токио и вовсе считается верхом мечтаний, учитывая, что большинство может снять квартиру только в аренду.
План малогабаритной квартиры размером в 6 татами (около 10 кв.м.) | Фото: mirtesen.ru.
Интересный факт: Площадь жилья в Японии измеряется в татами (дзё). Стандартный татами имеет размеры 90×180 см, а это 1,62 м². При строительстве благоустроенного жилья по правилам градостроительства на одного человека должно приходится по 6 татами (10 м²). Но в целях экономии эти нормы могут снижаться, и тогда квартира будет иметь всего лишь 6 м², но и ней не будет даже без душа, (а многие из нас еще жалуются, что на кухне в 5 «квадратов» сложно развернуться!).
Так выглядит гостиная, кабинет и спальня в квартире 10 кв. м. | Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru.
По сведениям редакции Novate.Ru, если в семье двое взрослых специалистов среднего звена, то квартирку в 30 м² они себе смогут позволить, но это все равно катастрофически мало по сравнению с теми же европейскими странами и с Россией в том числе. Особенно удивляет то, как их дизайнеры и проектировщики умудряются распределить каждый миллиметр имеющегося пространства и вместить все необходимое, чтобы апартаменты площадью 10 м² были максимально благоустроенными.
Ванная со стандартной комплектацией в малогабаритной японской квартире. | Фото: availer.livejournal.com.
Если заглянуть в среднестатистическую квартиру таких размеров, то можно заметить, что в ней практически нет перегородок. Исключения может составлять лишь ванная и санузел, которые отделяет от остального пространства тонкая стена из гипсокартона.
Японцы разработали многофункциональные ванные комнаты, в которых можно спрятать даже унитаз. | Фото: vdomax.ru.
Зачастую эти комнаты объединяют и делают мокрую зону, тем самым экономят место. Тем более что японцы расслабляться в полноразмерной ванне совсем не приучены, ведь с давних времен они моются сидя на специальном стульчике в небольшой купели, похожей на привычный для нас душ, только с высокими бортиками.
Большинство японцев пользуется «умным» унитазом – «washlet». | Фото: realt.onliner.by.
Особого внимания заслуживает устройство унитаза, который можно считать верхом инновационных достижений в сантехническом оборудовании. Поскольку этот объект выполняет сразу несколько различных операций, его оснастили электроникой и назвали «washlet» (моющий туалет, умный унитаз). Это программируемое устройство не только подогреет сиденье, но и самостоятельно смоет нужным количеством воды и даже, пардон, подмоет восседающего на унитазе. Последнее действие возможно, если в конструкции washlet встроена функция биде.
На крышке некоторых моделей «washlet» есть рукомойник. | Фото: realt.onliner.by.
Но и это еще не все, для экономии места и воды крышка на бачке унитаза может служить рукомойником, так что в практичности с японцами тягаться не стоит и пытаться.
Если машинку не удается пристроить в квартире, ее устанавливают на балконе. | Фото: houzz.ru.
В новостройках Японии на общих балконах устанавливают рукомойники. | Фото: realt.onliner.by.
Самой большой проблемой является установка машинки, которая никак не помещается в крошечной ванной, тем более если она мокрая, то ставить ее туда все равно нельзя. Столь незаменимую помощницу пристраивают, кто куда может. Кстати сказать, в Японии балконы в малогабаритных квартирах совсем крошечных размеров и не застеклены.
Если повезет, то кухня может быть спрятана за перегородкой, но рабочей поверхности все равно не будет. | Фото: tasteoflimes.livejournal.com.
Компактная кухня крошечной квартиры в Токио. | Фото: top.funnyreps.club.
Ну, на этом самые впечатляющие моменты в обустройстве закончились с учетом того, что для организации зон приготовления пищи, отдыха и сна осталось совсем немного места. Для экономии места в кухонной зоне может напрочь отсутствовать рабочая поверхность, вместо привычной столешницы используют обычную разделочную доску, которая устанавливается на мойку. Да и привычной для нас газовой плиты тоже нет. В лучшем случае устанавливается одно-двух конфорочные варочные поверхности, а любителям духовых пирогов приходится отдельно покупать электрическую печь.
Зачастую в крошечных квартирах кухню прячут в шкаф, который закрывается задвижной или складывающейся дверью. | Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru/ vdomax.ru.
Бывают случаи, когда особо изобретательные владельцы в стремлении изолировать кухонную зону прячут ее в ...шкафу. Такая мини-кухня оснащена только самым необходимым набором оборудования и мебели.
Если квартира с высокими потолками, то большинство японцев спальную зону устраивают на втором ярусе. | Фото: tasteoflimes.livejournal.com.
Оставшуюся площадь каждый оформляет как может. Если в квартире высокие потолки, то спальную зону выносят на второй ярус, тем самым освобождая место под гостиную, которая служит прихожей, столовой и кабинетом.
Так выглядит «спальня» в квартире площадью 8 кв. м. | Фото: vdomax.ru.
Бывает и такое, что кровать перекрывает выход на балкон, поэтому жильцам приходится перелезать через нее. | Фото: gavailer.livejournal.com.
Но такое счастье доступно лишь в старом жилом фонде, а вот современные квартиры делают с совсем низкими потолками, поэтому приходится покупать многофункциональную мебель, которую можно трансформировать под нужный предмет.
Если места совсем нет, то спят на футонах, которые днем прячут в шкаф или куда придется. | Фото: gavailer.livejournal.com.
Если же и на нее нет денег, то устанавливают кровать, диван или просто раскладывают матрас (традиционный японский футон) на полу, но тогда места для передвижения совсем не остается.
Стандартная квартира для студента площадью 6 кв.м. | Фото: fishki.net.
Еще хуже обстоят дела у владельцев или арендаторов микро-квартир площадью 6 м², в их апартаментах кроме кровати стола и туалета больше ничего не помещается. В таких крохах обычно живут студенты и этим вполне довольны, как-никак это индивидуальная площадь и о беспорядке не обязательно переживать, ведь соседей по комнате точно уж не будет.
Даже такой квартире студенты очень рады. | Фото: fishki.net.
В холодное время года японцы греются с помощью обогревателей или кондиционеров. | Фото: livejournal.com.
И еще один малоприятный факт из жизни японцев – в их квартирах, какого бы размера они ни были, напрочь отсутствует отопление. Каждый владелец обогревают свою жилплощадь как может. Кто устанавливает кондиционеры с функцией обогрева, кто пользуется обычным обогревателем, у кого позволяют финансы и это не съемное жилье – монтирует систему «теплый пол», а кто просто включает плиты, на которых готовит кушать. В этом вопросе каждый за себя и поддерживает комфортную температуру по своим финансовым возможностям.
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