Как живется японцам в своих мини-квартирах площадью от 6 «квадратов»

Японские малогабаритные квартиры имеют площадь от 6 до 13 кв. м.

Стандартная японская квартира площадью 10 кв.м. | Фото: livejournal.com .

| Фото: tasteoflimes.livejournal.com/ golbis.com. В Японии странности начинаются у входной двери, которая, как правило, с очень низким проемом.| Фото: tasteoflimes.livejournal.com/ golbis.com.

План малогабаритной квартиры размером в 6 татами (около 10 кв.м.) | Фото: mirtesen.ru.

Так выглядит гостиная, кабинет и спальня в квартире 10 кв. м. | Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru.

Ванная со стандартной комплектацией в малогабаритной японской квартире. | Фото: availer.livejournal.com.

Японцы разработали многофункциональные ванные комнаты, в которых можно спрятать даже унитаз. | Фото: vdomax.ru.

Большинство японцев пользуется «умным» унитазом – «washlet». | Фото: realt.onliner.by.

На крышке некоторых моделей «washlet» есть рукомойник. | Фото: realt.onliner.by.

Если машинку не удается пристроить в квартире, ее устанавливают на балконе. | Фото: houzz.ru.

В новостройках Японии на общих балконах устанавливают рукомойники. | Фото: realt.onliner.by.

Если повезет, то кухня может быть спрятана за перегородкой, но рабочей поверхности все равно не будет. | Фото: tasteoflimes.livejournal.com.

Компактная кухня крошечной квартиры в Токио. | Фото: top.funnyreps.club.

Зачастую в крошечных квартирах кухню прячут в шкаф, который закрывается задвижной или складывающейся дверью. | Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru/ vdomax.ru.

Если квартира с высокими потолками, то большинство японцев спальную зону устраивают на втором ярусе. | Фото: tasteoflimes.livejournal.com.

Так выглядит «спальня» в квартире площадью 8 кв. м. | Фото: vdomax.ru.

Бывает и такое, что кровать перекрывает выход на балкон, поэтому жильцам приходится перелезать через нее. | Фото: gavailer.livejournal.com.

Если места совсем нет, то спят на футонах, которые днем прячут в шкаф или куда придется. | Фото: gavailer.livejournal.com.

Стандартная квартира для студента площадью 6 кв.м. | Фото: fishki.net.

Даже такой квартире студенты очень рады. | Фото: fishki.net.

В холодное время года японцы греются с помощью обогревателей или кондиционеров. | Фото: livejournal.com.