17 удачных кадров, на которых время остановилось в самый подходящий момент

Улетные стоп-кадры, которые хочется пересматривать снова и снова.
Как известно, самые лучшие кадры получаются неожиданно. Удачный ракурс, немного везения - и вот уже весь интернет обсуждает ваше фото. Мы же собрали 17 кадров, на которых время остановилось в самый подходящий момент.
1. «Мне кажется, волосы не выдержали!»
Наверное, она моет их Пантином. | Фото: kalaputski.ru.
2. «Кажется, победитель добровольно отказался от приза!»
Гордо отказался от приза. | Фото: Rire en boite.
3. «Что, так можно было?»
По мнению Novate.ru, это смертельный номер. | Фото: pixmafia.com.
4. «Дорогая, в рот, а не на лицо!»
Как эффектно открывать шампанское. | Фото: Wykop.
5. «Человек, ты чего? Я - вегетарианец!»
Кажется, он не голоден! | Фото: Veetrina.
6. «Класс, лицо будто желе!»
Человек волнами пошел. | Фото: Onedio.
7. «Вроде все классно, но в конце все равно облом!»
Познала первое разочарование. | Фото: veetrina.
8. «Папа, ты слишком сильно раскачал!»
Взрослый мужчина, а как устроены качели, не знает! | Фото: pixmafia.com.
9. «О, чудо, мой друг взлетел!»
Смотрите, он летит! | Фото: Dalademokraten.
10. «Мужчина, дайте посмотреть, что у вас в пакете!»
Похоже, он украл солнце! | Фото: Mixnews.
11. Первое фото Барсика в бассейне
«Барсик, ну улыбнись!» | Фото: Фишки.нет.
12. «Прямо в яблочко!»
10-очковый! | Фото: Телеграф.
13. «Носом чую, что ты ел!»
Думаете, целуются? Да нет, она просто забирает еду! | Фото: Objektiv Media.
14. Вот это я понимаю красивый финал!
Главное, что не лицом. | Фото: JekJay News.
15. «Дорогая, кажется, ты опять подожгла не то!»
По мнению Novate.ru, волосы горят гораздо эффектнее свечей. | Фото: Awkward Family Photos.
16. «Нет времени объяснять и жевать тоже нет!»
Когда поймал свою удачу. | Фото: Телеграф.
17. «Я свободная птица и могу делать все, что пожелаю!»
Кажется, чайка наплевала на столовый этикет! | Фото: fishki.net.
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