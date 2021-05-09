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17 удачных кадров, на которых время остановилось в самый подходящий момент


Улетные стоп-кадры, которые хочется пересматривать снова и снова.

Улетные стоп-кадры, которые хочется пересматривать снова и снова.

Как известно, самые лучшие кадры получаются неожиданно. Удачный ракурс, немного везения - и вот уже весь интернет обсуждает ваше фото. Мы же собрали 17 кадров, на которых время остановилось в самый подходящий момент.


1. «Мне кажется, волосы не выдержали!»


Наверное, она моет их Пантином. | Фото: kalaputski.ru.

Наверное, она моет их Пантином. | Фото: kalaputski.ru.

 

2. «Кажется, победитель добровольно отказался от приза!»


Гордо отказался от приза. | Фото: Rire en boite.

Гордо отказался от приза. | Фото: Rire en boite.

 

3. «Что, так можно было?»


По мнению Novate.ru, это смертельный номер. | Фото: pixmafia.com.

По мнению Novate.ru, это смертельный номер. | Фото: pixmafia.com.

 

4. «Дорогая, в рот, а не на лицо!»


Как эффектно открывать шампанское. | Фото: Wykop.

Как эффектно открывать шампанское. | Фото: Wykop.

 

5. «Человек, ты чего? Я - вегетарианец!»


Кажется, он не голоден! | Фото: Veetrina.

Кажется, он не голоден! | Фото: Veetrina.

 

6. «Класс, лицо будто желе!»


Человек волнами пошел. | Фото: Onedio.

Человек волнами пошел. | Фото: Onedio.

 

7. «Вроде все классно, но в конце все равно облом!»


Познала первое разочарование. | Фото: veetrina.

Познала первое разочарование. | Фото: veetrina.

 

8. «Папа, ты слишком сильно раскачал!»


Взрослый мужчина, а как устроены качели, не знает! | Фото: pixmafia.com.

Взрослый мужчина, а как устроены качели, не знает! | Фото: pixmafia.com.

 

9. «О, чудо, мой друг взлетел!»


Смотрите, он летит! | Фото: Dalademokraten.

Смотрите, он летит! | Фото: Dalademokraten.

 

10. «Мужчина, дайте посмотреть, что у вас в пакете!»


Похоже, он украл солнце! | Фото: Mixnews.

Похоже, он украл солнце! | Фото: Mixnews.

 

11. Первое фото Барсика в бассейне


17 удачных кадров, на которых время остановилось в самый подходящий момент

«Барсик, ну улыбнись!» | Фото: Фишки.нет.

 

12. «Прямо в яблочко!»


10-очковый! | Фото: Телеграф.

10-очковый! | Фото: Телеграф.

 

13. «Носом чую, что ты ел!»


Думаете, целуются? Да нет, она просто забирает еду! | Фото: Objektiv Media.

Думаете, целуются? Да нет, она просто забирает еду! | Фото: Objektiv Media.

 

14. Вот это я понимаю красивый финал!


Главное, что не лицом. | Фото: JekJay News.

Главное, что не лицом. | Фото: JekJay News.

 

15. «Дорогая, кажется, ты опять подожгла не то!»


По мнению Novate.ru, волосы горят гораздо эффектнее свечей. | Фото: Awkward Family Photos.

По мнению Novate.ru, волосы горят гораздо эффектнее свечей. | Фото: Awkward Family Photos.

 

16. «Нет времени объяснять и жевать тоже нет!»


Когда поймал свою удачу. | Фото: Телеграф.

Когда поймал свою удачу. | Фото: Телеграф.

 

17. «Я свободная птица и могу делать все, что пожелаю!»


Кажется, чайка наплевала на столовый этикет! | Фото: fishki.net.

Кажется, чайка наплевала на столовый этикет! | Фото: fishki.net.

 

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17 удачных кадров, на которых время остановилось в самый подходящий момент

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17 удачных кадров, на которых время остановилось в самый подходящий моментПодписаться на мой Instagram
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