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Как повысить урожайность томатов, перцев и огурцов

Внесите две важные подкормки для огурцов, томатов и перцев, и они значительно повысят урожайность! Подкормки натуральные и универсальные, их можно использовать раз в неделю поочерёдно.

Как повысить урожайность томатов, перцев и огурцов

В ведро налейте 1 л молока любой жирности. Сюда же отправьте 0,5 ст. л. йода. Наконец, добавьте 3-5 ст. л. гумата калия.

Как повысить урожайность томатов, перцев и огурцов

Разбавьте смесь 10 л воды.

Как повысить урожайность томатов, перцев и огурцов

Обработайте все томаты, перцы и огурцы по листу. Такую подкормку можно давать раз в 1-2 недели. Она работает, скорее, как защита от болезней, которые угнетают растение и не позволяют ему вырастить много плодов.

Как повысить урожайность томатов, перцев и огурцов

Для второй подкормки нужно взять любой комплекс витаминов из аптеки, самые недорогие. Одну таблетку растолочь и растворить в 1 л воды. Сюда же влить 1 ст. л. биогумуса. Размешать.

Как повысить урожайность томатов, перцев и огурцов

Также опрыскать по листу. Вторую подкормку можно дать через 3-4 дня после первой.

Как повысить урожайность томатов, перцев и огурцов

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