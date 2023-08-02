Как повысить урожайность томатов, перцев и огурцов

Внесите две важные подкормки для огурцов, томатов и перцев, и они значительно повысят урожайность! Подкормки натуральные и универсальные, их можно использовать раз в неделю поочерёдно.







В ведро налейте 1 л молока любой жирности. Сюда же отправьте 0,5 ст. л. йода. Наконец, добавьте 3-5 ст. л. гумата калия.







Разбавьте смесь 10 л воды.







Обработайте все томаты, перцы и огурцы по листу. Такую подкормку можно давать раз в 1-2 недели. Она работает, скорее, как защита от болезней, которые угнетают растение и не позволяют ему вырастить много плодов.







Для второй подкормки нужно взять любой комплекс витаминов из аптеки, самые недорогие. Одну таблетку растолочь и растворить в 1 л воды. Сюда же влить 1 ст. л. биогумуса. Размешать.







Также опрыскать по листу. Вторую подкормку можно дать через 3-4 дня после первой.



