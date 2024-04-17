Стейк и еще 8 знаменитых блюд, которые часто готовят и едят неправильно

Для профессиональных поваров, которые не представляют свою жизнь без кулинарии, может стать настоящим потрясением то, как люди обращаются с едой. Оказывается, многие блюда мы не только неправильно готовим, но и неправильно едим. Конечно, это не является трагедией вселенского масштаба, однако, совершая эти ошибки, мы придаем продуктам абсолютно другой вкус.
1. Суши нагири
Суши нагири едят руками. / Фото: pinterest.ru
Большинство людей считает, что суши нагири необходимо есть по следующей схеме: брать палочками, обмакивать в соевый соус и есть (что касается васаби, одни кладут его в соус, а другие – непосредственно на суши). И вот здесь начинается самое интересное – смоченный рис в большинстве случаев разваливается, и половина блюда остается в блюдце с соевым соусом. Чтобы предотвратить такой исход, японцы переворачивают суши, чтобы обмакнуть в соус не рис, а рыбу. Кстати, использование палочек необязательно. В дорогих японских ресторанах суши берут пальцами.
2. Сыр фета
Сыр фета нужно ополаскивать водой, чтобы смыть рассол. / Фото: edunabazar.ru
Мало кто знает, что соленый вкус сыра фета не является «родным». Продукт приобретает его за счет рассола, в котором он хранится. Именно поэтому перед употреблением сыр необходимо ополоснуть холодной водой. Если этого не сделать, то на нем останется рассол, в результате чего продукт получится слишком соленым и его оригинальный вкус потеряется.
3. Спагетти болоньезе
Спагетти болоньезе в Италии никто не готовит. / Фото: recipe-catalog.ru
В прошлом году итальянцы во главе с мэром Болоньи объявили войну одному из самых знаменитых блюд на планете. Они потребовали, что туристы перестали думать, что спагетти болоньезе имеют какое-то отношение к Италии и Болонье в частности. Как оказалось, здесь даже не используют подобный термин. Мясные соусы, приготовленные на медленном огне, называются не болоньезе, а рагу. В состав каждого из них входит большое количество ингредиентов, которые различаются в зависимости от региона. Что касается настоящего болонского соуса, который во всем мире заменяют на банальную смесь фарша с томатами, то он готовится в несколько этапов: на первом делается соффритто (смесь из овощей, тушеная на сковороде), на втором добавляется рубленная свинина и говядина, на третьем – содержимое сковороды заливается белым вином и молоком, на четвертом – в ход идут томаты.
Помимо этого, болонский соус и спагетти абсолютно не сочетаются – этот вид пасты недостаточно толстый, чтобы впитать в себя густой соус. В Италии под ним могут подать тортллини или ньюки, но не спагетти.
4. Бекон
Бекон лучше готовить в духовке. / Фото: stiralkovich.ru
С беконом тоже своя история. Его принято жарить на сковороде, но такая технология приготовления приводит лишь к тому, что он теряет свою нежность и сочность, с одной стороны подгорает, а с другой остается недоготовленным. Это происходит потому что дно сковороды прогревается неравномерно. Чтобы бекон получился вкусным и хрустящим, таким, как его принято подавать в дорогих зарубежных ресторанах, продукт следует положить на противень или решетку и поставить на 5-7 минут в духовку, предварительно разогретую до 300 градусов. По истечению времени не торопитесь открывать духовку. Бекон должен остыть на противне, чтобы сохранить форму и структуру.
Также следует запомнить, что главным врагом бекона является масло, поэтому не нужно смазывать им противень или добавлять в сковороду, если вы все-таки приняли решение приготовить бекон именно таким способом. Помните – сковорода должна быть сильно раскалена, на этом все. Непосредственно перед приготовлением бекон можно замариновать или глазировать при помощи перца, меда, горчицы и соевого соуса.
5. Тортильи
Тортильи нельзя есть холодными. / Фото: bakery.news
Тонкая лепешка из кукурузной или пшеничной муки очень распространена в Мексике и странах Центральной Америке. Там ее принято употреблять горячей, хрустящей, с пылу, с жару. А вот то, что мы привыкли покупать в магазинах или заказывать в ресторанах, является, по сути, недоготовленным. Тортильи обязательно нужно положить на горячую сковороду, чтобы они немного вздулись, а уже потом подавать на стол. Есть их холодными и плоскими нет совершенно никакого смысла. В таком виде они абсолютно безвкусные, даже если их есть вместе с начинкой.
6. Шоколад
Шоколаду нужно позволять таять во рту. / Фото: tdmadagascar.ru
Шоколад является самой популярной сладостью в мире. Его активно употребляют не только как самостоятельный десерт, но и в качестве ингредиента к тортам, сырникам, кексам и прочим вкусностям. Вот только есть одно «но» – большинство людей едят его неправильно.
Употреблять лакомство нужно размеренно, не торопясь, после того, как вы выпили теплый напиток (чай, кофе, какао). Шоколад нельзя жевать! Чтобы плитка полностью раскрыла свой вкус и аромат, она должна постепенно таять во рту. Эксперты советуют не увлекаться и не съедать за раз слишком много лакомства. Это не только вызовет резкий скачок сахара в крови, но также «перекроет» вкусовые рецепторы – после нескольких кусочков шоколада они закрываются, а значит, истинный вкус десерта не будет ощущаться в полной мере.
7. Стейк
Стейк должен отдохнуть перед подачей. / Фото: all-dieta.ru
Стейк должен отдохнуть перед тем, как попасть на стол. К сожалению, в ресторанах так редко поступают, ведь это увеличивает процесс ожидания, а затем от посетителей поступают жалобы на холодное мясо. Рассказываем, почему хорошо отдохнувший кусок вырезки заслуживает того, чтобы его подождали. По мере того, как готовится мясо, теряются связи между молекулами, за счет чего белок в нем нагревается и застревает. Чем лучше прожарен стейк, тем более твердым становится белок и тем сильнее мясной сок скапливается в центре куска.
Если ненадолго оставить мясо на тарелке после интенсивного нагрева, все соки, которые собрались в центре стейка, распределятся по всей площади блюда. В результате мясо потеряет меньше сока во время нарезки, а каждый кусочек в отдельности будет нежным и мягким. Что касается вкуса, то он получается божественным.
Обратите внимание: Если нарезать подостывший стейк тонкими полосками и немного присолить, он станет похож на невероятно вкусное сашими из тунца.
8. Майонез в гамбургере
Майонезом нужно смазывать нижнюю булочку. / Фото: caferazvilka.ru
Если бы вам сказали, что итоговый вкус гамбургера непосредственно зависит от того, какая именно булочка смазывается майонезом, вы бы поверили? Но это действительно правда. Давайте подумаем, зачем вообще в этом блюде майонез? Добавить сочности и жирности? Вряд ли, эти составляющие представлены в избытке. На самом деле уникальность майонеза заключается в его свойствах – это эмульсия, которая способна связывать любые ингредиенты, будь то жидкость или жир. Именно поэтому майонезом нужно смазывать нижнюю половинку булочки – так он смешивается со всеми соками, превращаясь в аналог сливочного соуса, и защищает булочку от влаги. Если же вы намажете майонезом верхнюю половинку, он просто останется там и не будет нести никакой функциональной и вкусовой нагрузки.
9. Яблочная кожура
В яблочной кожуре много витаминов и антиоксидантов. / Фото: goodfon.ru
Если вы думаете, что если очистите яблоки, то они станут менее калорийными и более полезными, то спешим вас разочаровать – все в точности до наоборот. Срезая кожуру, вы одновременно избавляетесь от клетчатки и тритерпеноидов, которые способны разрушать образовавшиеся клетки и предотвращать появление новых. Яблочная кожура очень полезная, не зря канадские ученые внесли ее в список суперфудов. Она содержит рутин и кварцетин, которые защищают организм от клеточных повреждений, антиоксиданты, способные бороться с потенциально опасными для жизни заболеваниями, витамин С и нерастворимые волокна, помогающие выводить токсины.
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