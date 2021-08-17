Гениальные бытовые лайфхаки, о которых вы не знали раньше

Лайфхаки призваны делать нашу жизнь проще. Однако порой среди обилия хитрых приемов трудно найти действительно стоящие идеи. Некоторые советы из интернета и вовсе поначалу кажутся полным бредом.

Но стоит попробовать им последовать, и становится непонятно, как мы жили, не прибегая к этим уловкам.

Мы любим упрощать быт, поэтому всегда тестируем любые, даже довольно странные лайфхаки. В сегодняшней подборке — проверенные нами советы из интернета, а также хитрости наших сотрудников.

Если нет двустороннего скотча, его легко заменит лейкопластырь



Чтобы сделать из лейкопластыря двусторонний скотч, достаточно свернуть его бубликом и наклеить на нужную поверхность. Таким образом можно не только соединить сломанные детали игрушек, но даже повесить картину: просто понадобится больше кусочков лейкопластыря.

Автор этой статьи использовала такой прием в художественной школе, откуда он успешно перекочевал в повседневную жизнь.



Под ножки шатающейся мебели вместо картона лучше подложить монеты: они не просядут, и конструкция будет надежнее





Избавиться от шума воды от удара об раковину и в трубах поможет автомобильный виброизолятор





Листовой виброизолятор продается в автомобильных магазинах. С его помощью можно снизить шум воды в металлической раковине, ванне и в трубах.

Для этого нужно разрезать материал на полосы, немного нагреть феном и наклеить на обезжиренную поверхность. После этого надо прикатать материал валиком либо прогладить шпателем. Автор этой статьи так и сделала, результат — на фото ниже.Мы испытали этот лайфхак на уже установленной кухонной мойке. Даже небольшой кусочек виброизолятора значительно снизил уровень шума, и теперь при мытье посуды вода не так громко стучит об металл.Если поблизости нет подставки для зубной щетки, а поверхность раковины грязная, на помощь придет обычная прищепкаКеды и кроссовки лучше отстираются, если в стиральную машинку с обувью поместить другие вещиСпециалисты рекомендуют при стирке обуви класть в стиральную машинку несколько старых полотенец. Так вы добьетесь сбалансированной загрузки, а кеды или кроссовки не будут биться о стекло во время стирки.Вместо полотенец мы взяли старый свитер, и результат приятно удивил. Мало того что кеды не ударялись о барабан, они еще и отстирались лучше, чем обычно. Но при стирке белых кед стоит, конечно, выбирать вещи, которые не окрасят ткань.Шнуры удобно хранить во втулках от бумажных полотенец — так провода не будут путаться между собойСледы клея после скотча или липких этикеток легко убираются с помощью обычного детского маслаЧтобы рамки картин и фотографий не царапали стену, достаточно сделать «бампер» из клеяРамки картин, висящих на стене, могут царапать краску и обои. Чтобы этого не произошло, можно при помощи клеевого пистолета сделать своеобразный «бампер» — выдавить 4 пятачка клея на углы рамки с задней стороны.Полки из холодильника, пищевые контейнеры и противни удобнее мыть в посудомоечной машине, чем пытаться отдраить их в ванне или раковинеОбычная резинка поможет избежать случайного защелкивания дверных замков в домеЧтобы зеркало в ванной не запотевало, достаточно нанести на его поверхность автомобильный полирольЭтот лайфхак сработает, если нанести автомобильный полироль для стекла на зеркало до похода в душ. После водных процедур зеркало нужно протереть сухой тряпкой — это поможет избежать последующего запотевания.Порванную москитную сетку легко починить лаком для ногтей, и не придется из-за маленькой дырочки заказывать новую сеткуК сожалению, у нас под рукой не оказалось бесцветного лака, чтобы место склейки было менее заметным. Но главное, что лайфхак работает и комары не пройдут.Если на разделочную доску надеть канцелярские резинки, она не будет скользить по столешницеЧтобы вещи в стиральной машине не мялись, можно добавить в нее кубики льда — это избавит от утомительного глаженьяЭтим трюком смогут воспользоваться обладатели стиральной машины с функцией сушки. Достаточно добавить в барабан кубики льда, когда вещи будут сушиться. Пар разгладит заломы ткани, и белье не будет выглядеть помятым.С плотными материалами этот прием не сработал, зато постельное белье из бязи прекрасно разгладилось само. На фото ниже — наволочка, только что вынутая из машинки.Уже помятые вещи можно разгладить вообще без утюга, нужна лишь подушка подходящего размера