7 некогда крупных компаний, которые разорились после отказа следовать мейнстриму на рынке

1. Polaroid

Революционер в фототехнике ХХ века в новое тысячелетие вошёл как морально устаревшая компания. /Фото: izizz.ru

2. Blockbuster

Бренд, поднявшийся на одном тренде, погиб, проигнорировав другой. /Фото: businessinsider.com

3. Toys R Us

Сеть игрушек, погоревшая на отказе от сотрудничества с будущим флагманом маркетплейсов. /Фото: forbes.com

4. Pan Am

Гигант в гражданской авиации, упавший с неба из-за нерасторопности менеджеров. /Фото: panambrands.com

5. Borders

Некогда крупный бренд по продаже книг и пластинок остался в истории, не сумев перейти на новые форматы. /Фото: en.wikipedia.org

6. Pets.com

Сайт, просуществовавший всего пару лет, потому что мейнстрим для него оказался неподъёмным. /Фото: sfgate.com

7. Kodak

Ещё один гигант в фототехнике, проигравший мейнстриму. /Фото: investorplace.com