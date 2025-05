7 некогда крупных компаний, которые разорились после отказа следовать мейнстриму на рынке

1. Polaroid

Тренд - штука важная вне зависимости от рода деятельности. Бизнес также не стал исключением, ведь если не состоять «в обойме», от можно быстро вылететь с вершин деловой сферы. Причём эта печальная тенденция не обходит стороной даже фирмы, ставшие настоящими гигантами - в истории есть немало примеров, когда нежелании или невозможность отвечать трендам привели их к краху . Вашему вниманию «семёрка» некогда крупных компаний, которые «закончились» после отказа следовать мейнстриму на рынке.Когда-то, фирма под названием Polaroid просто «взорвала» рынок своей инновацией - фотоаппаратом с возможностью мгновенной печати. И долгое время она оставалась не просто на плаву, а среди флагманов в своей сфере, однако эта удачная полоса длилась не бесконечно. А дело в том, что она была хороша в контексте аналоговых камер, но вот цифровые варианты оказались для них практически непосильными.В итоге справиться с конкуренцией некогда легендарный бренд не смог, и объявил себя банкротом в 2001 году. Тем более удивительно, что в 2017 году Polaroid возродился, и снова постепенно набирает обороты - остаётся лишь надеяться, что в этот раз мейнстрим компания из рук не выпустит.Компания Blockbuster Video в своё время тренд практически возглавила - появившись в 1985 году, она быстро завоевала лидирующие позиции в прокате видеокассет и подобных технологий. А потом прогресс ринулся вперёд, осваивая цифровые форматы, а Blockbuster Video остался позади. Оглядываясь назад, становится очевидным один из главных промахов компании - отказ от сотрудничества четверть века назад с небольшим тогда ресурсом Netflix. Так что сегодня последний среди мировых лидеров, а Blockbuster обанкротился через десять лет после того самого решения.Toys R Us некогда были знамениты как самый масштабный бренд по продаже игрушек и сопутствующих товаров. И даже двигались по расширению своей деятельности, когда согласились продавать свою продукцию через Amazon.Вот только после решения ресурса реализовывать и продукцию других компаний , менеджеры Toys R Us не придумали ничего лучше, чем отказаться от сотрудничества посредством судебного разбирательства. И это, судя по всему, сильно повлияло на то, что компания утратила свой потенциал в онлайн-продажах, в итоге попросту обанкротившись.В истории американской и мировой гражданской авиации компания Pan American World Airways, или просто Pan Am, оставила значительный след. И это неудивительно, ведь некогда крупнейший на рынке США авиаперевозчик был и флагманом в освоении новых технологий: по информации редакции novate.ru, именно Pan Am были оказались пионерами в адаптации своей работы в цифровом пространстве. А потом наступили 1990-е, и резкое снижение эффективности менеджерского состава - следовать тренда они толи не могли, толи не хотели, и в итоге Pan Am попросту погибла, не выдержав конкуренции.Крупная сеть по продаже книг и музыкального контента буквально с момента своего появления в 1971 году быстро завоевывали рынки в разных уголках планеты. Оно и понятно, ведь они открылись практически на пике популярности винила и книг в классическом формате. Однако упустил мейнстрим при переходе рынка на цифровой формат - они-то попытались войти в эту колею, но сделали это гораздо позже, чем это было нужно. Так что довольно быстро конкуренция оказалась для Borders непосильной, и из-за накопившихся огромных долгов к 2011 году владельцы решили ликвидировать свои точки продажи.Довольно необычная история, когда бренд поймал мейнстрим, однако не смог с ним управиться. Компания Pets.com открылась в 1998 году, и была одной из первых, кто освоил онлайн-продажу товаров для домашних питомцев. И вроде бы всё было хорошо, причём настолько, что спрос на их услугу был просто огромен. Но это и оказалось палкой о двух концах: компания попросту не сумела обуздать заявки и продажи для такого количества клиентов, и быстро утратили как авторитет, так и инвестиции. В конечном счёте всего два года спустя ресурс был закрыт.Пожалуй, это один из самых обидных случаев в истории коммерции, когда мировой гигант стремительно пошёл ко дну, проигнорировав тренды. Ведь бренд Kodak был флагманом на рынке фототехники практически столетие. Вот только переход к цифровым гаджетам компания не освоила в той мере, который был необходим для дальнейшего существования в принципе. В то время, когда конкуренты вовсю предлагали передовые девайсы, в Kodak обратили на них внимание слишком поздно, утратили позиции и обанкротились в 2012 году. Интересно, что год спустя бренд всё-таки возродили, но ни о каком гиганте рынка речь уже не шла - сегодня он позиционируется больше как нишевый, работающий для ограниченного круга клиентов.