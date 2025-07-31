Правила стирки зимней одежды

Весна — это время генеральной уборки, замена зимней одежды на более легкую. Многие хозяйки отдают верхнюю одежду в химчистку. Действительно, для некоторых вещей, как например, натуральные кожаные куртки или меховые шубы и жилеты — это единственный способ чистки. В то время как пуховики или курточки с наполнителем из холлофайбера можно без труда почистить в домашних условиях.
Существуют общие правила для стирки верхней одежды: • Читайте внимательно информацию на бирке к одежде. Производители точно указывают можно ли стирать вещь, при какой температуре, а также какими моющими средствами. • Перед стиркой удалите все пятна. Если пятна трудно выводимые, то следует обратиться в химчистку. • Закрепите все молнии и пуговицы. • Стирайте верхнюю одежду отдельно от других вещей. Какую верхнюю одежду можно стирать в домашних условиях? Об этом в нашем обзоре.
1. Пуховик
Перед стиркой внимательно просмотрите пуховик. Если где-то выбивается пух, то необходимо отказаться от машинной стирки. Также следует обратить внимание на бирку. Если на ней указано, что стирка запрещена, то выход один — сдать пуховик в химчистку. Если данного обозначения нет, то при стирке следует соблюдать основные правила: • Выбираем деликатный режим не выше 30°С. Режим ставим на «синтетические ткани». • Режим полоскания необходимо проводить 3-4 раза и использовать режим оборотов 400-600 об/мин. • Используем только специальные моющие средства, предназначенные для таких видов одежды: жидкие капсулы или жидкость для стирки пуха. • Стираем отдельно от другой одежды. После стирки пуховик следует повесить на плечики и сушить на балконе или сушилке.
2. Куртки из полиэстера или холлофайбера
В первую очередь необходимо внимательно изучить информацию на ярлыке куртки, где указана температура стирки (от 40 до 60°С). При наличии пятен их необходимо удалить перед стиркой. Один из способов пятновыведения — хозяйственное мыло и щетка. Пятно намылить мылом и оставить на несколько минут, затем обработать щеткой и смыть чистой водой. Основные правила стирки для курток с синтетическим наполнителем: • Использовать только деликатный режим стирки. • Отжим производить на режиме 600 об/мин. • Использовать жидкое средство в капсулах. • В режиме «полоскания» для сохранения объема одежды добавлять кондиционер. Куртки с наполнителем из холлофайбера можно стирать при температуре 45-90°С. После стирки куртку с таким наполнителем можно смело выкручивать и отжимать. Сушить на плечиках, на открытом воздухе. После высыхания куртку встряхнуть и прогладить утюгом.
3. Шерстяное пальто
Верхнюю одежду из шерсти желательно сдать в химчистку. Но если нет такой возможности и на ярлыке указано, что одежда подлежит стирке, то можно такую вещь постирать в стиральной машине. Вместе с тем, следует учитывать, что шерстяные вещи деликатные и стирать их надо осторожно, соблюдая определенные правила. Вот некоторые из них: • Перед стиркой вывернуть одежду наизнанку. • Застегнуть все пуговицы и проверить карманы. • Для сохранности формы пальто лучше поместить в специальный мешок. • Использовать только гелевые капсулы для шерстяных вещей. • Стирать на деликатном или ручном режиме. • Режим «Отжим» и «Сушка» должны отсутствовать. Сушить шерстяное пальто необходимо на плечиках. Пока вещь полувлажная ее необходимо прогладить утюгом на минимальном режиме температуры, а затем снова повесить на плечики.
4. Мембранная одежда
Одежда с мембранной прослойкой удовольствие не из дешевых. Поэтому, когда возникает вопрос ее чистки многие сразу несут такие вещи в химчистку. Миф о том, что мембранную одежду нельзя стирать ошибочный. Пористая структура мембраны в следствии попадания внутрь грязи и пота теряет свои свойства. Производители в один голос заявляют, что мембрану стирать нужно обязательно. В домашних условиях любая стиральная машина без труда справляется с этой задачей. Вместе с тем, как при стирке любой верхней одежды необходимо соблюдать некоторые правила: • Застегните все молнии, ремешки и проверьте карманы. • Температура воды при стирке не выше 40º C. • Используйте жидкие гели, не забивающие поры мембраны. • Полоскать вещи необходимо 2-3 раза. • Отключите режим «Отжим». • После стирки одежду положить на сушилку, чтобы стекла вода. • Одежду нельзя выжимать или выкручивать. • После того, как вода стечет — повесить на плечики для дальнейшей сушки. • Для восстановления DWR-покрытия изделия его необходимо прогладить утюгом при невысокой температуре и без пара. • После каждой стирки пропитывать материал водоотталкивающим спреем или фтористым составом. Это необходимо для восстановления DWR-покрытия и нормальной газопроницаемости. После нанесения средства вещь необходимо просушить естественным способом. Главное опасение при стирке мембранной одежды возникает из-за страха повредить DWR-покрытие. Однако, производители заверяют, что современные технологии надежны и все рекомендации по уходу связаны не с мембраной, а с бережным отношением к другим тканям, из которых изготавливают такую одежду.
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