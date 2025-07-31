С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valery Stetson
    Кроме Мунка и смотреть на на что! Всё остальное, можно не глядя, выбросить в мусорную корзиу! 👎15 картин великих...
  • Марина Дробышева (Пахомова)
    Вы про луки забыли. Даже девочки мастерили их из веток и стрелы из палок для игры в Робин Гуда«Невинные» шалост...
  • Дмитрий Смирнов
    Автор явно вьюнош молодой и все, про что он пишет, видел только на картинке. Смешно читать о тех вещах в которых прох...Как утеплялись лю...

Правила стирки зимней одежды

Весна — это время генеральной уборки, замена зимней одежды на более легкую. Многие хозяйки отдают верхнюю одежду в химчистку. Действительно, для некоторых вещей, как например, натуральные кожаные куртки или меховые шубы и жилеты — это единственный способ чистки. В то время как пуховики или курточки с наполнителем из холлофайбера можно без труда почистить в домашних условиях.



Существуют общие правила для стирки верхней одежды: • Читайте внимательно информацию на бирке к одежде. Производители точно указывают можно ли стирать вещь, при какой температуре, а также какими моющими средствами. • Перед стиркой удалите все пятна. Если пятна трудно выводимые, то следует обратиться в химчистку. • Закрепите все молнии и пуговицы. • Стирайте верхнюю одежду отдельно от других вещей. Какую верхнюю одежду можно стирать в домашних условиях? Об этом в нашем обзоре.

1. Пуховик


Перед стиркой внимательно просмотрите пуховик. Если где-то выбивается пух, то необходимо отказаться от машинной стирки. Также следует обратить внимание на бирку. Если на ней указано, что стирка запрещена, то выход один — сдать пуховик в химчистку. Если данного обозначения нет, то при стирке следует соблюдать основные правила: • Выбираем деликатный режим не выше 30°С. Режим ставим на «синтетические ткани». • Режим полоскания необходимо проводить 3-4 раза и использовать режим оборотов 400-600 об/мин. • Используем только специальные моющие средства, предназначенные для таких видов одежды: жидкие капсулы или жидкость для стирки пуха. • Стираем отдельно от другой одежды. После стирки пуховик следует повесить на плечики и сушить на балконе или сушилке.
Чтобы пух не слеживался необходимо периодически встряхивать пуховик по мере его высыхания. Категорически запрещается сушить такую одежду вблизи батарей центрального отопления или обогревателя. Нежелательно также сушить пуховик в разложенном виде. Необходимо, чтобы свежий воздух проникал со всех сторон. Полезный совет от Novate.ru: Чтобы пуховик не смялся добавьте в барабан стиральной машины 3 теннисных мячика. Если после стирки пуховик не приобрел прежний объем — положите его на несколько часов в морозильную камеру.

2. Куртки из полиэстера или холлофайбера


В первую очередь необходимо внимательно изучить информацию на ярлыке куртки, где указана температура стирки (от 40 до 60°С). При наличии пятен их необходимо удалить перед стиркой. Один из способов пятновыведения — хозяйственное мыло и щетка. Пятно намылить мылом и оставить на несколько минут, затем обработать щеткой и смыть чистой водой. Основные правила стирки для курток с синтетическим наполнителем: • Использовать только деликатный режим стирки. • Отжим производить на режиме 600 об/мин. • Использовать жидкое средство в капсулах. • В режиме «полоскания» для сохранения объема одежды добавлять кондиционер. Куртки с наполнителем из холлофайбера можно стирать при температуре 45-90°С. После стирки куртку с таким наполнителем можно смело выкручивать и отжимать. Сушить на плечиках, на открытом воздухе. После высыхания куртку встряхнуть и прогладить утюгом.

3. Шерстяное пальто


Верхнюю одежду из шерсти желательно сдать в химчистку. Но если нет такой возможности и на ярлыке указано, что одежда подлежит стирке, то можно такую вещь постирать в стиральной машине. Вместе с тем, следует учитывать, что шерстяные вещи деликатные и стирать их надо осторожно, соблюдая определенные правила. Вот некоторые из них: • Перед стиркой вывернуть одежду наизнанку. • Застегнуть все пуговицы и проверить карманы. • Для сохранности формы пальто лучше поместить в специальный мешок. • Использовать только гелевые капсулы для шерстяных вещей. • Стирать на деликатном или ручном режиме. • Режим «Отжим» и «Сушка» должны отсутствовать. Сушить шерстяное пальто необходимо на плечиках. Пока вещь полувлажная ее необходимо прогладить утюгом на минимальном режиме температуры, а затем снова повесить на плечики.

4. Мембранная одежда


Одежда с мембранной прослойкой удовольствие не из дешевых. Поэтому, когда возникает вопрос ее чистки многие сразу несут такие вещи в химчистку. Миф о том, что мембранную одежду нельзя стирать ошибочный. Пористая структура мембраны в следствии попадания внутрь грязи и пота теряет свои свойства. Производители в один голос заявляют, что мембрану стирать нужно обязательно. В домашних условиях любая стиральная машина без труда справляется с этой задачей. Вместе с тем, как при стирке любой верхней одежды необходимо соблюдать некоторые правила: • Застегните все молнии, ремешки и проверьте карманы. • Температура воды при стирке не выше 40º C. • Используйте жидкие гели, не забивающие поры мембраны. • Полоскать вещи необходимо 2-3 раза. • Отключите режим «Отжим». • После стирки одежду положить на сушилку, чтобы стекла вода. • Одежду нельзя выжимать или выкручивать. • После того, как вода стечет — повесить на плечики для дальнейшей сушки. • Для восстановления DWR-покрытия изделия его необходимо прогладить утюгом при невысокой температуре и без пара. • После каждой стирки пропитывать материал водоотталкивающим спреем или фтористым составом. Это необходимо для восстановления DWR-покрытия и нормальной газопроницаемости. После нанесения средства вещь необходимо просушить естественным способом. Главное опасение при стирке мембранной одежды возникает из-за страха повредить DWR-покрытие. Однако, производители заверяют, что современные технологии надежны и все рекомендации по уходу связаны не с мембраной, а с бережным отношением к другим тканям, из которых изготавливают такую одежду.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх