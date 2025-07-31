Правила стирки зимней одежды

Весна — это время генеральной уборки, замена зимней одежды на более легкую. Многие хозяйки отдают верхнюю одежду в химчистку. Действительно, для некоторых вещей, как например, натуральные кожаные куртки или меховые шубы и жилеты — это единственный способ чистки. В то время как пуховики или курточки с наполнителем из холлофайбера можно без труда почистить в домашних условиях.

1. Пуховик

2. Куртки из полиэстера или холлофайбера

3. Шерстяное пальто

4. Мембранная одежда