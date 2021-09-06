Извергающиеся вулканы, скалы и гейзеры — исландская природа действительно очень «взрывная». Как, впрочем, и презервативы из этой чудесной страны: бренд «Nature Condoms» предлагает мужчинам приобрести и использовать резиновые изделия разного дизайна: тут вам и скала, и извержение вулкана, и даже гейзеры.
Создатели этих необычных средств контрацепции — обладатели главного приза Reykjavik Souvenir Design Competition (Рейкьявикского конкурса дизайна сувениров), а чтобы произнести их имена может потребоваться предварительная тренировка: Фридгердур Гудмундсдоттир и Кристин Бирна Бьярнадоттир.
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Эти исландские презервативы просто взорвут ваш мозг (и не только)
Извергающиеся вулканы, скалы и гейзеры — исландская природа действительно очень «взрывная». Как, впрочем, и презервативы из этой чудесной страны: бренд «Nature Condoms» предлагает мужчинам приобрести и использовать резиновые изделия разного дизайна: тут вам и скала, и извержение вулкана, и даже гейзеры.
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