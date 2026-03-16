Ошибки, которые «убивают» наши полотенца

Приятное пушистое полотенце всегда радует в начале эксплуатации. Однако со временем цвет и мягкость теряются. Порой причиной этому наши собственные действия. Не повторяйте эти распространенные ошибки и будете покупать новые полотенца реже.
Слишком много порошкаПри стирке важно выбирать нужное количество порошка.
Использование кондиционера
Как и в случае с моющим средством, кондиционер может оставаться на поверхности ткани. При этом образуется тонкая восковая пленка, которая лишит полотенца мягкости. Замените кондиционер на небольшое количество столового уксуса в цикле полоскания.
Удаление макияжа
Удалить декоративную косметику из ткани не так уж и просто. В большинстве случаев потребуется долгий цикл стирки при высокой температуре. Поэтому использовать полотенца для удаления макияжа не стоит. Если вы забылись и случайно оставили пятно, застирайте его сразу.
Слишком горячая водаДа, горячая вода необходима чтобы удалить бактерии и грязь с ткани, но она может сказаться на цвете. Производители чаще всего рекомендуют использовать теплую или холодную воду. Но в случае с белыми вариантами это неактуально.
Слишком частое использованиеЧастое использование и стирка полотенец приводит к более быстрому изнашиванию. Лучше всего обзавестись двумя комплектами. Пока один «работает», второй «отдыхает».
Вытирание всего подрядНекоторые косметические средства и средства личной гигиены содержат компоненты, которые могут негативно сказаться на цвете и внешнем виде ткани.
