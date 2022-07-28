10 целебных напитков от простуды

С наступлением сезона холодов снова увеличивается риск переохладиться и подхватить простуду. Чтобы подавить хворь в зародыше, можно обойтись без антибиотиков: нужно вовремя ударить по болезни целебными напитками, польза которых проверена еще нашими бабушками. Представляем вам десятку подобных средств от простуды.











Теплый чай с медом и лимоном.

Малиновый чай с цветками липы.

Чай из шиповника.

Морс клюквенный или брусничный.

Горячее молоко с минеральной водой.

Молоко с чесноком.

Компот из сухофруктов.

Имбирный чай с лимоном.

Глинтвейн.

Ромашковый чай.