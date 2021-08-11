Мода на маникюр за 100 лет
Серия видео из разряда «100 лет за 2 минуты» пополнилась очередным роликом – на этот раз, о маникюре.
Девушка, которая его сняла, наглядно продемонстрировала, какая форма и лаки были модными в разные периоды времени – от начала века до наших дней.
Посмотрев его, мы пришли к выводу, что «новое – это хорошо забытое старое» и что сейчас, по сути, мы делаем такой же маникюр, как в … 1936-м и 1946-м году!
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