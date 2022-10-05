Чем запомнился миру первый император Китая - важнейший монарх в истории Цинь Шихуанди

В 259 году до нашей эры, в год рождения Ин Чжэна, человека, ставшего первым императором Китая, существовала только группа воюющих государств, сгруппированных вокруг Жёлтой реки. О том, как Цинь Шихуанди стал одним из самых важных монархов в истории человечества и как он объединил воюющие государства, чтобы осуществить свою мечту о едином Китае – далее в статье.
Период воющих государств
Территория империи Цинь в 210 году до н. э. \ Фото: blog.daum.net.
Период воюющих государств, как он теперь известен, был эпохой ожесточённого и кровопролитного военного соперничества, длившегося более двух столетий. Неспокойный период подошёл к концу, когда победоносное государство Цинь наконец смогло завоевать свои шесть соперничающих государств и объединить их под одной централизованной властью, чтобы основать династию Цинь, от которой современный Китай получил своё западное название. Но до того, как Ин Чжэн смог стать первым китайским императором, он был простым принцем из якобы сурового и негостеприимного места на западной периферии этого скопления воюющих государств.
Слева направо: Статуя Цинь Шихуана, основателя династии Цинь и первого императора объединённого Китая. \ Империя Цинь в 210 году до н.э.
Родное государство первого китайского императора Цинь обычно считалось культурно уступающим другим королевствам, будучи несколько географически изолированным и, по-видимому, имевшим больше общего с кочевыми племенами, населявшими регионы к его западным границам, с которыми Цинь часто воевал. Принц из соседнего государства Вэй однажды высмеял Цинь как «грубое и неотесанное место», которое «ничего не знает о добродетельном поведении». Но подобное заявление нисколько не повиляло на Ин Чжэна и его безудержную идею, которую он всё-таки сумел осуществить.
Создание государства Цинь
Слева направо: Ин Чжэн - первый император эпохи Цинь. \ Титул первого императора, начертанный шрифтом циньской эпохи.
Чтобы понять, что отличало государство Цинь от его соперников, нужно для начала понять, что заставляло государство работать, а также идеологию, которая лежала в основе культуры государства. Успех первого китайского императора в объединении воюющих государств, по-видимому, в значительной степени является результатом основополагающего принципа законности в его государстве. Политическая и социальная системы Цинь в сочетании с её культурой военной доблести позволили одному из её правителей завоевать соседние царства.
Ирригационные каналы Чжэн Го. \ Фото: bing.com.
К тому времени, когда Ин Чжэн взошёл на трон Цинь, государство уже давно превратилось в систему безжалостного авторитаризма, превыше всего ценившую военный успех. Эти ценности были навязаны Цинь в результате реформ Шан Яна, чья идеология была сосредоточена главным образом на хладнокровном прагматизме. Шан отверг конфуцианские принципы праведности, доброжелательности и приличия, которым отдавали предпочтение другие государства. Вместо этого он заменил их одним принципом и единственной добродетелью, которую признавал: централизацией государственной власти любыми необходимыми средствами.
Сражающиеся царства в 260 году до н. э. \ Фото: wikimedia.org.
Под влиянием Шан Яна Цинь ожесточилась. Подобно китайской Спарте, каждый её шаг был рассчитан на то, чтобы обеспечить более богатое государство, продуктивное сельское хозяйство и более сильную армию. И хотя (как часто указывали другие государства) Цинь казалась несколько менее развитой в культурном отношении, чем её соперники, эта очевидная слабость оказалась решающим преимуществом. Не уделяя особого внимания искусству, этикету и приличиям, Цинь могла бы сосредоточиться на том, чтобы стать военной державой. Она культивировала систему, которая установила новую аристократическую структуру: меритократию, которая вознаграждала чиновников за их военные успехи вместо старой системы унаследованной власти и влияния.
Административное деление Циньской империи. \ Фото:
Социальный ранг и статус отражали исключительно военные достижения. Военная служба для широких слоёв населения была обязательной. Все мужчины должны были служить в армии, и женщины тоже должны были участвовать в войне, если их город подвергался нападению. Превосходящая военная система Цинь и мобилизация её населения, без сомнения, были основой обеспечения её успеха в аннексии других государств. Тем временем жёсткая законническая система поощрений и наказаний ужесточила государственный контроль над народом Цинь. Шан разделял мнение, что единственный способ править — это запугивать соотечественников, заставляя их подчиняться: подкупать, запугивать, награждать и наказывать. И наказания были суровыми: «Любой, кто не сообщит о преступной деятельности, будет разрублен пополам по пояс».
Великая китайская стена времён Цинь Шихуанди. \ Фото: bing.com.
К счастью Шана, эта жестокая система обеспечения правопорядка, похоже, сработала: к третьему веку до нашей эры народ Цинь казался удивительно законопослушным (что неудивительно, учитывая наказания), сельскохозяйственное производство увеличилось, а прямое налогообложение приносило государству значительный доход. Эта прочная основа социальной, экономической и сельскохозяйственной сплочённости позволила Цинь развивать свою превосходящую армию. Как признал маркиз Ву из Вэй: «Натура Цинь сильна. Его правительство сурово. Его награды и наказания имеют решающее значение. Его народ не сдаётся». Другие штаты не знали и половины этого, по крайней мере, пока.
Объединение Китая
Слева направо: Цинь Шихуанди (иллюстрация из корейского альбома девятнадцатого века, неизвестный художник). \ Ин Чжэн — правитель царства Цинь, положивший конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств.
В 230 году до н.э. на трон взошёл Ин Чжэн, и в течение следующего десятилетия он обрушил всю силу военной мощи Цинь на оставшиеся независимые государства. Одно за другим воюющие государства переходили под контроль Цинь. С помощью своего канцлера Ли Си и генерала Мэн Тяня первый китайский император предпринял ряд разрушительных наступлений против своих соперничающих королевств. Как «шелкопряд пожирает лист шелковицы», Цинь поглотила государства Хань, Чжао, Вэй, Янь, Чу и Ци, объединив королевства и их народы в единую империю и положив начало династии Цинь. К 221 году до н.э. Ин Чжэн завоевал всё от побережья восточного Китая до Линьтао на западе, всё от реки Ялу на севере до гор Ланг на юге, часть территории даже дотянулась до того, что сейчас является Вьетнамом.
Императорская повозка. \ Фото: wikimedia.org.
Китай родился в своём первом воплощении, а вместе с ним и первый император Китая. Ин Чжэн соответственно отказался от своего старого имени и титула, ассимилировав своё собственное новообретённое, прославленное правление с легендами о древних китайских правителях. Он придумал себе новый титул: Цинь Шихуанди. Сочетание двух имён древних мифических правителей легендарного прошлого Китая. «Хуанди» было призвано отразить его превосходство и беспрецедентные достижения. Приставка «Цинь», конечно же, относилась к его родному государству, которое он возвёл до такого небывалого величия. И «Ши», что означает «первый», провозгласил создание как своей империи, так и династии, о которой он мечтал, что она будет длиться вечно.
Становление нации
Маршруты объездов Цинь Шихуанди. \ Фото: bing.com.
Самозваный император Китая положил конец более чем столетнему ожесточённому военному соперничеству. Но история на этом не заканчивается: объединение и управление группой отдельных и отчаявшихся государств было нелёгкой задачей. Вызов нового императора и становление китайской нации только начались. Цинь Шихуанди, соответственно, приступил к превращению разрозненной группы бывших врагов в единую нацию. Это потребовало многочисленных правовых и иерархических изменений, не говоря уже об инновациях и стандартизациях, включая внедрение единой валюты, стандартизированных измерений и общего письменного языка.
Экспедиции Сюй Фу в поисках бессмертия.
Чтобы лучше контролировать свою обширную, недавно приобретённую территорию и поддерживать высокий уровень коммуникаций и транспортных связей, Цинь Шихуанди приступил к грандиозному проекту создания дорожной сети по всей империи. Первая часть, скоростная трасса, была построена в 220 году до нашей эры и расходилась на восток от столицы в Сяньяне. Вторая часть, Прямая дорога (чжидао), была сосредоточена на западе, в первую очередь защищая западные границы новой империи от кочевого племени хунну, которое регулярно совершало набеги на периферию империи. В дополнение к улучшению защиты империи, транспорта и связи дорожная сеть способствовала быстрой мобилизации войск против врагов императора на севере и западе. В 215 году до н.э. Цинь Шихуанди приказал многочисленной армии солдат выступить на север, в степи, где они должны были начать атаку на кочевников хунну и вытеснить их с их пастбищ к югу от Жёлтой реки. Тем временем Цинь Шихуанди воспользовался возможностью укрепить северную границу своей империи, создав, пожалуй, самую знаменитую линию обороны в истории человечества: Великую Китайскую стену.
Бронзовая колесница из гробницы Цинь Шихуанди. \ Фото: wikimedia.org.
Границы, как физические, так и ментальные, должны были быть установлены и поддерживаться. Чиновникам первого императора было поручено внедрять и распространять свод строгих законов, направленных на объединение империи и поддержание порядка. Эти законы распространялись на всё, от безопасности государственной собственности до надлежащего использования смазочных материалов для тележек и экипажей. Малейшее отклонение от этих правил могло быть встречено суровым наказанием, принятых Цинь Шихуанди.
Многие учёные, по понятным причинам, не слишком благосклонно отнеслись к новому статус-кво, критикуя центральное правительство и призывая положить конец интеллектуальной тирании империи. Вскоре после этого любая критика правительства была объявлена незаконной и (что неудивительно) подвергалась суровому наказанию. Около полутысячи учёных нарушили этот бесчеловечный новый закон и были похоронены заживо за то, что осмелились высказать своё несогласие.
Великая Китайская стена. \ Фото: googleusercontent.com.
Первый император предпринял свою собственную оруэлловскую попытку контроля над мыслями, что очень соответствовало менталитету законников. Канцлер Цинь Шихуанди Ли Си посоветовал императору сжечь все без исключения книги по литературе (за несколькими скудными исключениями - некоторые работы по сельскому хозяйству и медицине были сокращены). Это массовое сжигание было направлено на то, чтобы лишить население слишком большого количества знаний и подавить любые философии, которые могли бы бросить вызов законническому государству.
Наследие
Бань-лян (монеты в пол-унции), династия Цинь, 210 год до н.э.
Каким бы противоречивым (и откровенно жестоким) он ни был, Цинь Шихуанди сыграл решающую роль в становлении Китая. Без железного руководства первого китайского императора Китай, каким мы его знаем сейчас, возможно, никогда бы не существовал. Безжалостный прагматизм Цинь Шихуанди, решительность Макиавелли и, в конечном счёте, безжалостное видение Китая заложили основы одной из самых могущественных наций на земле.
Велики правитель Цинь Шихуанди. \ Фото: google.com.
Первый император завещал это наследие власти каждому китайскому правительству, которое сменило его, будь то имперское, республиканское, маоистское или постмаоистское. Его действия привели к принципу, который объединил китайскую нацию и с самого начала сделал её таковой. Цинь Шихуанди установил принцип центральной власти по всей стране, власти, которая исходит из одного единственного источника контроля, который может управлять всеми землями народа Китая, образуя реальное и ощутимое единство.
Хотя собственная династия Цинь закончится всего через четыре года после его смерти, его наследие будет жить более двух тысяч лет и продолжается по сей день в форме нации, которая всё ещё носит его имя.
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