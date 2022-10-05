Чем запомнился миру первый император Китая - важнейший монарх в истории Цинь Шихуанди

Период воющих государств

Территория империи Цинь в 210 году до н. э. \ Фото: blog.daum.net.

э. Слева направо: Статуя Цинь Шихуана, основателя династии Цинь и первого императора объединённого Китая. \ Империя Цинь в 210 году до н.э.

Создание государства Цинь

Слева направо: Ин Чжэн - первый император эпохи Цинь. \ Титул первого императора, начертанный шрифтом циньской эпохи.

Ирригационные каналы Чжэн Го. \ Фото: bing.com.

Сражающиеся царства в 260 году до н. э. \ Фото: wikimedia.org.

Административное деление Циньской империи. \ Фото:

Великая китайская стена времён Цинь Шихуанди. \ Фото: bing.com.

Объединение Китая

Слева направо: Цинь Шихуанди (иллюстрация из корейского альбома девятнадцатого века, неизвестный художник). \ Ин Чжэн — правитель царства Цинь, положивший конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств.

Императорская повозка. \ Фото: wikimedia.org.

Становление нации

Маршруты объездов Цинь Шихуанди. \ Фото: bing.com.

Экспедиции Сюй Фу в поисках бессмертия.

Бронзовая колесница из гробницы Цинь Шихуанди. \ Фото: wikimedia.org.

Великая Китайская стена. \ Фото: googleusercontent.com.

Наследие

Бань-лян (монеты в пол-унции), династия Цинь, 210 год до н.э.

Велики правитель Цинь Шихуанди. \ Фото: google.com.