Истории нападения осьминогов на людей

С нами не соскучишься!

Люди издревле считали осьминога зловещим морским чудищем, называя его «дьявольским созданием». Перед вами 10 леденящих душу случаев, когда человек чудом не стал жертвой осьминога.









Мистер Инкстер

Брат спешит на помощь

Не очень теплые объятия

«Детское питание»

Все средства хороши

Затянутый в нору

Руки прочь от аквариума!

Новая экипировка не всем по вкусу

Женщины против осьминогов

Захват мачты