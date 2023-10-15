Как в Древней Месопотамии создавали искусство ради искусства: Артефакты Колыбели цивилизации

Стоящий поклоняющийся мужчина

Статуэтки поклоняющихся людей. \ Фото: thoughtco.com.

Стоящий поклоняющийся мужчина, 2900 год до н.э.

Королевский штандарт из Ура

Штандарт войны и мира — пара инкрустированных декоративных панелей, обнаруженная экспедицией Л. Вулли при раскопках шумерского города Ур (фрагменты).

Кодекс Хаммурапи

Слева направо: Раскопки акрополя в 1897-1898 годах, за четыре года до того, как на этом месте был найден Кодекс. \ Кодекс Хаммурапи.

Ламассу

Ламассу, Неоассирийская империя, ок. 721-705 до н.э. \ Фото: en.wikipedia.org.

Цилиндрическая печать: Сцена охоты

Цилиндрическая печать со сценой охоты и современным оттиском, около 2250-2150 годов до н.э.

Цилиндрическая печать с оттиском.\ Фото: mesopotamia.mrdonn.org.

Панно с шагающим Львом

Панно с шагающим львом, ок. 604 – 562 гг. до н.э.

Королевская игра из Ура

Царская игра Ура. \ Фото: wikipedia.org.

Правила игры. \ Фото: wikipedia.org.