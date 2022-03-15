Секреты долголетия от китайца, который якобы прожил более двух столетий

Ли Цинъюнь, проживший 256 лет.
Официально самым старым человеком, который когда-либо жил на земле, являлась француженка Жанна Луиза Кальман, умершая в возрасте 122 лет. Однако неофициально самым долгоживущим человеком считается китаец Ли Цинъюнь. Его возраст на момент смерти определяют по разным данным или в 190, или в 256 лет.
Провинция Сычуань, в которой родился Ли Цинъюнь.
Ли Цинъюнь (Li Ching-Yuen) утверждал, что он родился в 1736 году, однако профессор из университета в Минкуо нашел данные, согласно которым Ли Цинъюнь родился значительно раньше - в 1677 году. Помимо этих данных, есть также записи о вручении Ли поздравительных грамот от правительства китайского императора в честь 150 и 200-летия Ли Цинъюнь. Если хотя бы один из этих документов правда, то китайский дедушка определенно являлся сверхдолгожителем, который жил дольше, чем кто-либо еще, известный истории человечества.
Ли Цинъюнь (Li Ching-Yuen). Снимок сделан в резиденции национальной армии генерала Янг Сеня, Сычуань 1927 год.
Ли родился в провинции Сычуань и провел там всю свою жизнь. Он с раннего возраста заинтересовался проблемой долгожительства, но его жизнь никак нельзя сравнивать с монашечьим уединением. Ли жил насыщенной жизнью, у него было 23 жены и более 200 потомков. Если Ли и правда прожил 265 лет, то он мог увидеть своими глазами не только своих детей и внуков, но и своих прапрапраправнуков, а то и более поздних потомков.
Ли Цинъюнь пользовался дарами природы Китая для обеспечения своего долголетия.
Интересами для Ли служила природа, а также боевые искусства. С раннего возраста Ли собирал травы, иногда отправляясь за нужными ему растениями даже в Тайланд. Многие из трав он собирал для себя, делая многочисленные настои, другие он продавал. Даже когда из-за здоровья он уже не мог самостоятельно собирать необходимые растения, он продолжал делать настои из того материала, который ему приносить другие люди.
Конечно, если рассказывать об образе жизни Ли, то ничего нового там не услышишь: китаец никогда не курил, не пил алкоголь, питался регулярно, ложился спать рано и вставал тоже рано. Поговаривают, что секрет долголетия Ли в его волшебных элексирах, рецепт которых он не раскрывал. Другие говорят, что просто генетика такая - в поселении, где родился Ли, было довольно много людей, которые доживали до внушительного возраста. Так или иначе, люди, которые знали Ли лично, вспоминают о нем как об очень щедром и добром человеке с идеальной памятью. Он мог легко вспомнить событие, которое произошло 150 лет назад. Местные жители утверждали, что всю их жизнь они помнят Ли, и даже когда они сами были маленькими, он уже тогда был старым. Некоторые утверждали, что даже их дедушки и бабушки не могли вспомнить Ли молодым.
Удерживайте тише сердце, сидите как черепаха, идите бодрым подобно голубю и спите подобно собаке.
Однажды Ли сказал, что секрет его долголетия прост: "Удерживайте тише сердце, сидите как черепаха, идите бодрым подобно голубю и спите подобно собаке." Сидеть как черепаха и удерживать сердце Ли точно мог - окружающие его люди вспоминают, как он мог часами сидеть в одной и той же позиции с закрытыми глазами, ладонями на коленях и медитировать всё это время. Ли утверждал, что спокойный разум может обеспечить минимум 100 лет здоровой жизни.
Многие полагают, что секрет долголетия Ли Цинъюня в особенных травных элексирах.
Когда Ли был 71 год, в 1748 году, он переехал ненадолго в Кайсянь, чтобы присоединиться к китайской армии и преподавать там боевые искусства. Самая известная фотография Ли Цинъюнь была сделана 179 годами позже - в 1927 году, когда Ли гостил у губернатора Сычуаня генерала Национально-революционной армии Ян Сэня. Тогда генерал устроил целый банкет в честь столь необычного гостя.
Травник Ли Цинъюнь считается неофициально человеком, прожившим самую долгую жизнь.
Шесть лет спустя Ли Цинъюнь умер. Поговаривают, что это был осознанный выбор долгожителя. Существует легенда, будто Ли сказал перед самой своей смертью: «Я сделал всё, что должен был сделать в этом мире. Я отправляюсь домой»
Тайны китайской народной медицины.
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