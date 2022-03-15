Секреты долголетия от китайца, который якобы прожил более двух столетий

Ли Цинъюнь, проживший 256 лет.

Провинция Сычуань, в которой родился Ли Цинъюнь.

Ли Цинъюнь (Li Ching-Yuen). Снимок сделан в резиденции национальной армии генерала Янг Сеня, Сычуань 1927 год.

Ли Цинъюнь пользовался дарами природы Китая для обеспечения своего долголетия.

Удерживайте тише сердце, сидите как черепаха, идите бодрым подобно голубю и спите подобно собаке.

Многие полагают, что секрет долголетия Ли Цинъюня в особенных травных элексирах.

Травник Ли Цинъюнь считается неофициально человеком, прожившим самую долгую жизнь.

Тайны китайской народной медицины.