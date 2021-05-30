Компактное размещение вещей в ванной: лучшие идеи

Вопрос удобного и компактного размещения вещей и разных аксессуаров в ванной комнате актуален для помещений любых размеров: и больших и малогабаритных.

Ведь вещей в ванне всегда достаточно много: это и полотенца, и различные гигиенические средства, косметика, бытовая химия и множество еще самых разных и нужных мелочей.

Некоторые из перечисленных предметов нужно держать на виду, некоторые укрыть от постороннего взгляда, а вот красивые аксессуары хочется напротив, расставить так, чтобы они были заметны и вносили изюминку в оформление помещения.

В статье предложим вашему вниманию идеи, которые помогут удобно и рационально разместить все вещи в ванной комнате.

Советы по хранению вещей в ванной комнате.

В любой, даже самой малогабаритной ванной комнате можно найти место для установки полок разного вида и ящиков. Полочки можно укрепить на стены, а на полу поставить шкафчики с ящиками.

Установка на полки и шкафы крючков поможет вам достаточно компактно развесить полотенца, щеточки и мочалки, которые вы используете во время водных процедур.

Напомним, что для ванной комнаты лучше всего выбирать изделия из материалов, максимально устойчивых к влаге, перепадам температур и не поддающихся действию коррозии.

К таким материалам можно отнести пластик, стекло, хромированный сплав.

Красиво впишутся в интерьер ванной комнаты шкафы и полки из натурального дерева, но изделия из данного материала обязательно должны быть обработаны специальным влагозащитным раствором.

Для хранения мелочей можно приобрести удобные и компактные органайзеры или же сделать их самостоятельно из подручных материалов.

К примеру — сшить красивые карманы в разных техниках и с большим количеством отделений или сделать оригинальный пенал для мелочей из обычного цветочного горшка. Эти изделия для хранения вещей крепятся и на стены, и на входную дверь.

Интересных идей для хранения предметов в ванной комнате достаточно много, потому что под их размещение можно задействовать все пространство – не только стены и полы, но и пустоты под чашей ванной и раковиной, куда можно установить закрытые шкафчики. Такие шкафчики идеально подходят для хранения бытовой химии и средств личной гигиены.

Для хранения белья прекрасно подойдут корзины из самых разных материалов, а на открытых модулях можно расставить моющие средства и косметику.

Ниже вы найдете сорок примеров организации хранения вещей в ванной, которые вдохновят вас на собственное творчество и эксперименты.

Аксессуары для ванной – держатель для полотенца крепящийся к деревянной полке

Аксессуары для ванной – деревянная лестница как держатель для полотенец

ведерко для ванных принадлежностей

Аксессуары для ванной – открытый стеллаж для полотенец и вещей

оригинальные аксессуары для ванной – круглые полки

оригинальные аксессуары для ванной – банки на стене для щеток и тюбиков

аксессуары для ванной -плетенные органайзеры

аксессуары для ванной – рейлинги с плетенными органайзерами

аксессуары для ванной – простые белые полочки

аксессуары для ванной – подвесные сетки

полки под раковиной ванной комнаты

аксессуары для ванной – открытые полки под умывальником

аксессуары для ванной – этажерка

аксессуары для ванной – лестница вместо полок и шкафов

аксессуары для ванной – подвесные корзины

аксессуары для ванной – корзины на рейлингах

аксессуары для ванной – дисплеи для средств индивидуальной гигиены

аксессуары для ванной – шкаф со стеклянными полками

аксессуары для ванной – ярко желтые полки

аксессуары для ванной – система хранения вещей под ванной

аксессуары для ванной своими руками

аксессуары для ванной из нержавейки