«Темнокожие джигиты»: кто они такие и откуда взялись в Абхазии

Когда говорят об абхазах, всегда представляют в первую очередь таких парней. |Фото: yandex.ru.

Но еще на Кавказе есть и темнокожие, и метисы. |Фото: yandex.ru.

Версия рабовладельческая

Есть основания полагать, что темнокожи попали в качестве рабов из Османской империи. |Фото: yandex.uz.

Это семья Абаш, живущая в Абхазии еще со времен Российской Империи, а может и дольше. |Фото: sputnik-abkhazia.ru.

Темнокожий абхаз Ширин Абаш был одним из основателей первого колхоза в этих местах. |Фото: sputnik-abkhazia.ru.

Нуца Абаш с мужем и детьми в советские годы. |Фото: sputnik-abkhazia.ru.

Версии переселенческие

Есть основания полагать, что африканцы могли эмигрировать из Египта или Эфиопии в Средние века или еще в античности. |Фото: livejournal.com.

Арапы живут не только в Абхазии, но и в других регионах Кавказа. |Фото: sra4.ru.

Местные черные считают себя абхазами. |Фото: starhit.ru.

Что по итогу

Удивительная история переселения. ¦Фото: bagira.guru.