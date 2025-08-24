8 вещей из СССР, которые не сломаются даже через 100 лет

Советские вещи славились тем, что делались на совесть. Вспомните хотя бы венские стулья, серванты, бабушкину мясорубку или чеснокодавилку – сколько бы ни прошло лет, они все равно будут исправно выполнять свои функции. Поэтому советуем не избавляться от этих предметов, а активно вводить в обиход, тем более, что они вновь на пике популярности.
1. Венские стулья
Покрашенные венские стулья отлично вписываются в интерьер
Эти стулья приобрели популярность во времена Советского Союза, но появились на свет намного раньше. Впервые на суд публике их представил мебельщик Михаэль Тонет (отсюда и второе название – тонетовские стулья), и произошло это 150 лет назад. Интересно, что даже спустя столько времени мебель продолжают производить по тем же технологиям, которые использовал Тонет. Дизайн также не менялся.
Наши бабушки и дедушки отдавали предпочтение моделям чешского производства. Они были крепкими, надежными, имели привлекательный внешний вид. Даже сейчас их можно встретить на дачах, в старых хрущевках и в винтажных магазинах. Если вы являетесь счастливым обладателем венских стульев, не торопитесь от них избавляться – они прослужат вам еще много лет. Достаньте их из кладовки, приведите в порядок (покрасьте, покройте лаком) и используйте по назначению. Такой мебели нужно давать второй шанс.
2. Чеснокодавилка
Чеснокодавилка выполняет несколько функций. / Фото: arita.ua
Даже если ваше детство и не прошло в СССР, вы наверняка знаете, что такое советская чеснокодавилка. Она относится к категории тех кухонных приспособлений, которые могут служить десятилетиями, даже если вы их используете по несколько раз на дню.вспомогательных, о которых многие хозяйки даже не догадывались. Например, чеснокодавилкой можно было выдавливать косточки из вишни или черешни, колоть грецкие орехи и даже открывать бутылки с пивом. Современные альтернативы вряд ли могут похвастаться таким набором функций, к тому же их качество оставляет желать лучшего. А вот советские экземпляры не подведут, поэтому они и считаются вечной классикой.
3. Кипятильник
Кипятильник - мобильная альтернатива электрического чайника. / Фото: mirtesen.ru
Рожденные в XXI веке вряд ли догадываются, зачем нужна эта странная металлическая спираль со шнуром. А ведь наши родители и бабушки с дедушками души в ней не чаяли. Когда не было электрических чайников, именно кипятильник выручал в дальних поездках и командировках. А как еще вскипятить воду для чая в гостинице, если газовой плиты в номере не предусматривалось? Также прибор приходил на помощь, когда нужно было нагреть воду для стирки или других хозяйственных нужд. Полезная во всех отношениях вещь! Кстати, в современном мире от нее также не следует воротить нос. Когда отправляетесь в путешествие, кладите кипятильник в сумку: места он занимает мало, зато кипяток всегда под рукой.
4. Радиола
Радиола – это гибрид радиоприемника и проигрывателя пластинок. / Фото: hi-fi.ru
Еще один предмет, популярный в СССР, – это радиола, которая представляет собой гибрид радиоприемника и проигрывателя пластинок. Наиболее актуальной она была в период с 40-х по 70-е годы прошлого века. Первую радиолу, которая была сделана на базе радиоприемника СВД-9, выпустил Александровский радиозавод в 1938 году, а последнюю – завод «Радиоприбор» в 1992 году. Однако самыми популярными были рижские радиолы, которые называли «Ригонда». Сейчас их вполне можно найти на различных сайтах объявлений. Цена будет зависеть от состояния и дополнительных функций – народные умельцы модернизируют советские радиолы, добавляя в них Bluetooth и прочие современные новшества.
5. Сифон для газирования воды
С помощью сифона любую воду можно сделать газировкой. / Фото: fb.ru
Это мы сейчас можем себе позволить купить любой торт, печенье, пирожное и прочие сладости, благо, большой ассортимент в магазинах позволяет, а вот для советского человека главным лакомством была газировка. Ее потребляли в огромных количествах, вне зависимости от температуры на термометре и времени года, что совсем неудивительно, ведь стоил напиток сущие копейки.
Чтобы примерно представить, сколько потреблял газировки среднестатистический житель СССР, нужно обратить внимание на одну из статей, опубликованных в московском журнале в середине прошлого века. Автор писал, что в 1949 году на московских предприятиях будет выработано свыше 2,5 миллионов гектолитров газированной фруктовой воды, пива и кваса. Согласно этим цифрам, каждый житель Москвы должен был за год выпить около 500 литров прохладительных напитков. Впечатляет, не правда ли?
Однако автоматы с газировкой были не единственным способом насладиться любимой сладкой водой. В каждой семье имелись специальные сифоны для газирования, которые представляли собой стеклянные сосуды со сменными баллончиками. Благодаря этому гаджету можно было производить газировку прямо дома в любых количествах. Если хотите испытать прибор, поищите его на доске объявлений. Но обязательно обращайте внимание, чтобы в комплекте шли газовые баллончики – без них сифон работать не будет.
6. Соковыжималка
Ручная соковыжималка для цитрусовых. / Фото: guns.allzip.org
К сокам было примерно такое же отношение, как и к газировке – граждане Советского Союза должны были их пить круглый год, чтобы насытить организм витаминами и укрепить иммунитет. Но так как цены в магазинах кусались, легче было приобрести специальную соковыжималку. Увы, она была пригодна только для добычи сока из цитрусовых, которые, к слову, даже в сезон было проблематично достать. Но все равно каждая уважающая себя хозяйка считала, что соковыжималка обязана быть в квартире, а потому покупала ее и хранила на почетном месте в кухонном шкафу. Кстати, этот небольшой и стильный девайс способен украсить и вашу кухню. Если любите свежевыжатый апельсиновый сок, обязательно обзаведитесь – прибор обойдется гораздо дешевле современных аналогов, а с работой будет справляться не хуже.
7. Холодильник ЗиС
Холодильник отлично впишется в интерьер кухни как ретро-элемент. / Фото: retrotexnika.ru
Эта техника входит в категорию неубиваемой. Во многих квартирах до сих пор можно встретить такой холодильник, и да, он отлично работает, хотя «возраст» уже перевалил за пятьдесят. Первые компрессионные холодильники на фреоне в СССР начали производить в 50-х годах прошлого века. «Отличилось» конструкторское бюро, которое работало при заводе имени Сталина в Москве. Специалисты представили на суд сразу две модели холодильников: первый назывался «Саратов», и был рассчитан на 85 литров, а второй – «ЗиС», объемом 165 литров. После того, как завод имени Сталина переименовали в завод имени Лихачева, изменилось и название холодильника – с «ЗиС» на «ЗиЛ».
Устройство было невероятно популярно среди советских жителей. Оно отличалось прочным корпусом, качественной сборкой, четырьмя вместительными полками и 100-процентной надежностью. Лишнее тому подтверждение – до сих пор работающие холодильники. Наверное, единственное, к чему может «придраться» современный человек – к маленькой морозилке. Но, с другой стороны, большой морозильной камерой могут похвастаться и не все новые модели.
Интересный факт: В Москве существуют целые клубы для фанатов холодильников «ЗиЛ», а также мастерские, которые занимаются их восстановлением. Специалисты меняют старые детали на новые и красят в другой цвет, чтобы холодильник смог удачно вписаться в обстановку.
8. Настольная лампа из карболита/бакелита
Самыми популярными изделиями из карболита были настольные лампы. / Фото: kontora-k.ru
В 1909 году американский химик Лео Бакеланд изобрел синтетический материал, который образуется на начальном этапе синтеза фенолформальдегидной смолы, и назвал его бакелитом. Примерно в то же время советские химики В. И. Лисев, Г. С. Петров и К. И. Тарасов произвели похожий материал, который был призван стать альтернативой природной смоле.
Карболит, а именно так назывался новый материал, служил для производства самых разнообразных изделий: телефонов, чернильниц, оконных рам в поездах, но самыми популярными были настольные лампы. Такую модель можно было увидеть в кабинетах и на рабочих столах советских служащих, да и сейчас она нередко встречается, например, на дачах. Весьма практичная и полезная вещь.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии