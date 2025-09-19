Странные наказания в истории (Часть 2)

Позорные знаки
Совершить преступление и быть признанным виновным это само по себе достаточно постыдно. Тем не менее, некоторые стародавние культуры пошли гораздо дальше, чем современный мир, придумав способы, которые помогали распознать преступника и преследовать его в дальнейшем. В средневековой Европе карательные органы были необычайно изобретательными в использовании всевозможных знаков позора – от элементов одежды и табличек до реальных клейм, которые выжигались или вытатуировывались на теле преступника.
Например, «еретики» должны были пришивать к одежде желтый крест. Евреев также вынуждали носить знаки отличия. Другое, но сопоставимое наказание касалось тех, кто каялся за содеянное: инквизиция заставляла носить их отличительные знаки, символизирующие их прошлые ошибки и предпринимаемые ими шаги по восстановлению хорошей репутации в Церкви.
Исповедь в белой простыне
Среди наказаний, применяемых в прошлом, самым невинным и забавным, хотя и странным тоже, может показаться «Исповедь в белой простыне». Босой и похожий на карикатурное изображение призрака человек, отбывающий такое наказание, ходил повсюду в белой простыне, заявляя о своих проступках, прежде чем получить прощение. По большей части наказание касалось обычных людей, которые играли в азартные игры, пьянствовали, совершали адюльтер и так далее.
Безносые жители Риноколура
Риноколура – так называли город греки – находился в Египте, недалеко от Газы, и был основан египетским царем как место, куда изгоняли осужденных воров. Сначала ворам отрезали носы, что придавало им необычный и легкоузнаваемый вид, затем их отправляли в обнесенный стеной город. Там преступников оставляли на попечение самим себе. Бегство из города было бессмысленным, так как лишенные носа, они сразу же бросались в глаза в обычном обществе.
Маска позора
Носить знаки позора (нашивки, таблички, клейма и т.д.) было достаточно неприятным, но носить маску позора было еще неприятнее. Металлические маски, которые были популярны в средневековой Европе, по большей части использовались для того, чтобы опозорить женщин, которые не «повиновались» своим мужьям, были обвинены в колдовстве или иным образом не следовали предписанным социальным правилам. Изготовленные из железа, маски представляли собой гротескные карикатурные лица, предназначенные для изображения соответствующего правонарушения, совершенного осужденным. В таких разных странах, как Шотландия и Австрия, маски являлись частью общественного порядка до такой степени, что и сейчас в музеях этих стран не редкость встретить эти странные творения.
Проклятие памяти (Damnatio Memorie)
Официальный акт забвения, Damnatio Memorie, или «проклятие памяти», касался римских граждан, занимавших важные посты, особенно правительственных чиновников или императоров, которых хотели полностью лишить общественного признания и вычеркнуть из анналов истории. В то время как 25 римских императоров были обожествлены после их кончины, 26 подверглись тому, что теперь известно как «Damnatio Memoriae». Имена этих несчастных, которых считали врагами Рима, вычеркивали из летописей, удаляли с монет, где были их портреты, даже принятые ими законы исключались из нормативно-правовой базы. Все делалось для того, чтобы стереть воспоминание о человеке и его деятельности из памяти современников и, конечно же, потомков. Процедура проклятия памяти требовала одобрения Сената, прежде чем человек был приговорен к забвению.
