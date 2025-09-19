С нами не соску...
Странные наказания в истории (Часть 2)

Позорные знаки


Странные наказания в истории (Часть 2) Совершить преступление и быть признанным виновным это само по себе достаточно постыдно. Тем не менее, некоторые стародавние культуры пошли гораздо дальше, чем современный мир, придумав способы, которые помогали распознать преступника и преследовать его в дальнейшем. В средневековой Европе карательные органы были необычайно изобретательными в использовании всевозможных знаков позора – от элементов одежды и табличек до реальных клейм, которые выжигались или вытатуировывались на теле преступника.


Например, «еретики» должны были пришивать к одежде желтый крест. Евреев также вынуждали носить знаки отличия. Другое, но сопоставимое наказание касалось тех, кто каялся за содеянное: инквизиция заставляла носить их отличительные знаки, символизирующие их прошлые ошибки и предпринимаемые ими шаги по восстановлению хорошей репутации в Церкви.

Исповедь в белой простыне


Странные наказания в истории (Часть 2) Среди наказаний, применяемых в прошлом, самым невинным и забавным, хотя и странным тоже, может показаться «Исповедь в белой простыне». Босой и похожий на карикатурное изображение призрака человек, отбывающий такое наказание, ходил повсюду в белой простыне, заявляя о своих проступках, прежде чем получить прощение. По большей части наказание касалось обычных людей, которые играли в азартные игры, пьянствовали, совершали адюльтер и так далее.

Безносые жители Риноколура


Странные наказания в истории (Часть 2) Риноколура – так называли город греки – находился в Египте, недалеко от Газы, и был основан египетским царем как место, куда изгоняли осужденных воров. Сначала ворам отрезали носы, что придавало им необычный и легкоузнаваемый вид, затем их отправляли в обнесенный стеной город. Там преступников оставляли на попечение самим себе. Бегство из города было бессмысленным, так как лишенные носа, они сразу же бросались в глаза в обычном обществе.

Маска позора


Странные наказания в истории (Часть 2) Носить знаки позора (нашивки, таблички, клейма и т.д.) было достаточно неприятным, но носить маску позора было еще неприятнее. Металлические маски, которые были популярны в средневековой Европе, по большей части использовались для того, чтобы опозорить женщин, которые не «повиновались» своим мужьям, были обвинены в колдовстве или иным образом не следовали предписанным социальным правилам. Изготовленные из железа, маски представляли собой гротескные карикатурные лица, предназначенные для изображения соответствующего правонарушения, совершенного осужденным. В таких разных странах, как Шотландия и Австрия, маски являлись частью общественного порядка до такой степени, что и сейчас в музеях этих стран не редкость встретить эти странные творения.
«Преступники», на которых надевали маску позора, были вынуждены носить ее в течение 24 часов и терпеть публичные насмешки. Маски позора надевали также на восставших рабов на Американском континенте.

Проклятие памяти (Damnatio Memorie)


Странные наказания в истории (Часть 2) Официальный акт забвения, Damnatio Memorie, или «проклятие памяти», касался римских граждан, занимавших важные посты, особенно правительственных чиновников или императоров, которых хотели полностью лишить общественного признания и вычеркнуть из анналов истории. В то время как 25 римских императоров были обожествлены после их кончины, 26 подверглись тому, что теперь известно как «Damnatio Memoriae». Имена этих несчастных, которых считали врагами Рима, вычеркивали из летописей, удаляли с монет, где были их портреты, даже принятые ими законы исключались из нормативно-правовой базы. Все делалось для того, чтобы стереть воспоминание о человеке и его деятельности из памяти современников и, конечно же, потомков. Процедура проклятия памяти требовала одобрения Сената, прежде чем человек был приговорен к забвению.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Сенат
