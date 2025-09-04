5 вопросов следователя, на которые не стоит отвечать без подготовки

1. Вопросы не по делу

Какое отношение имеет все это к делу? /Фото: glazovlife.ru.

2. Вопросы непонятные

На некоторые вопросы можно не отвечать. /Фото: riastrela.ru.

3. Вопросы об адвокате

Адвокат не помешает. /Фото: yourlawyer.ru.

4. Вопросы-угрозы

Некоторые вопросы не правомерны. /Фото: risovach.ru.

5. Вопросы наводящие

А не наводящий ли это вопрос? /Фото: amic.ru.