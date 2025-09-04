5 вопросов следователя, на которые не стоит отвечать без подготовки

Из свидетелей в обвиняемые – ситуация не такая уж рядовая для любого уголовного разбирательства. А ведь иногда для того, чтобы сменить лавку в зале суда, достаточно дать неправильный ответ на специфический вопрос, задаваемый следователем. Существует несколько категорий таких «специфических» вопросов со стороны стражей порядка, на которые без предварительной подготовки лучше все-таки не отвечать.
1. Вопросы не по делу
Какое отношение имеет все это к делу? /Фото: glazovlife.ru.
На вопросы не по делу и не относящиеся к делу гражданин имеет полное право отвечать. Например, вопрос в духе «Как вам живется на маленькую заплату?» никакого отношения к делу в абсолютном большинстве случаев не имеет. Можно прямо указывать на это, задав встречный вопрос о том, к чему клонит следователь.
2. Вопросы непонятные
На некоторые вопросы можно не отвечать. /Фото: riastrela.ru.
Вопросы следователя обязаны носить конкретный и однозначный характер, не требовать какого-либо толкования. Пространные вопросы, заданные ни с того, ни с сего в духе: «Еще что-то знаете?» или «Так что там было дальше?» ответа не требуют.
3. Вопросы об адвокате
Адвокат не помешает. /Фото: yourlawyer.ru.
Если следователь спрашивает об адвокате, то скорее всего у человека серьезные проблемы и его в чем-то подозревают. Или во всяком случае, у следствия есть достаточные основания подозревать человека. Поэтому не стоит игнорировать возможность взять себе защитника.
4. Вопросы-угрозы
Некоторые вопросы не правомерны. /Фото: risovach.ru.
Некоторые не слишком добросовестные следователи могут прямо пугать вопросами в духе: «Явка с повинной или в камеру?потребовалось бы.
5. Вопросы наводящие
А не наводящий ли это вопрос? /Фото: amic.ru.
Еще одна категория вопросов, которая считается абсолютно недопустимой по закону. Например, следователь не имеет права ставить вопрос так: «Что сделал подозреваемый в 12:00?» Вопрос должен по закону выглядеть вот так: «Видели ли вы подозреваемого в тот день?».
