5 вопросов следователя, на которые не стоит отвечать без подготовки



Из свидетелей в обвиняемые – ситуация не такая уж рядовая для любого уголовного разбирательства. А ведь иногда для того, чтобы сменить лавку в зале суда, достаточно дать неправильный ответ на специфический вопрос, задаваемый следователем. Существует несколько категорий таких «специфических» вопросов со стороны стражей порядка, на которые без предварительной подготовки лучше все-таки не отвечать.


1. Вопросы не по делу


Какое отношение имеет все это к делу? /Фото: glazovlife.ru.

Какое отношение имеет все это к делу? /Фото: glazovlife.ru.

 

На вопросы не по делу и не относящиеся к делу гражданин имеет полное право отвечать. Например, вопрос в духе «Как вам живется на маленькую заплату?» никакого отношения к делу в абсолютном большинстве случаев не имеет. Можно прямо указывать на это, задав встречный вопрос о том, к чему клонит следователь.

2. Вопросы непонятные


На некоторые вопросы можно не отвечать. /Фото: riastrela.ru.

На некоторые вопросы можно не отвечать. /Фото: riastrela.ru.


 

Вопросы следователя обязаны носить конкретный и однозначный характер, не требовать какого-либо толкования. Пространные вопросы, заданные ни с того, ни с сего в духе: «Еще что-то знаете?» или «Так что там было дальше?» ответа не требуют.

3. Вопросы об адвокате


Адвокат не помешает. /Фото: yourlawyer.ru.

Адвокат не помешает. /Фото: yourlawyer.ru.

 

Если следователь спрашивает об адвокате, то скорее всего у человека серьезные проблемы и его в чем-то подозревают. Или во всяком случае, у следствия есть достаточные основания подозревать человека. Поэтому не стоит игнорировать возможность взять себе защитника.

4. Вопросы-угрозы


Некоторые вопросы не правомерны. /Фото: risovach.ru.

Некоторые вопросы не правомерны. /Фото: risovach.ru.


 

Некоторые не слишком добросовестные следователи могут прямо пугать вопросами в духе: «Явка с повинной или в камеру?
» Если подобные вопросы звучат, то скорее всего следователь блефует и у него нет достаточного количества материалов для обвинения гражданина. Если бы они были, то такого вопроса не потребовалось бы.

5. Вопросы наводящие


А не наводящий ли это вопрос? /Фото: amic.ru.

А не наводящий ли это вопрос? /Фото: amic.ru.

 

Еще одна категория вопросов, которая считается абсолютно недопустимой по закону. Например, следователь не имеет права ставить вопрос так: «Что сделал подозреваемый в 12:00?» Вопрос должен по закону выглядеть вот так: «Видели ли вы подозреваемого в тот день?».

источник

