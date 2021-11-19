Самые завидные невесты с роскошным приданым

С нами не соскучишься!

Богатые, успешные и не замужем! Завоевать сердце наследницы громкой фамилии и миллионов под силу не каждому. Кому отказывают дочери миллиардеров?



Аманда Херст

Софья Абрамович

Дельфина Арно

Белла и Джиджи Хадид

Никола Пельтц

Шарлотта Казираги

Тиффани Трамп

Джорджина Блумберг

Ариана Рокфеллер

Марта Ортега Перес