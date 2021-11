Самые завидные невесты с роскошным приданым

Богатые, успешные и не замужем! Завоевать сердце наследницы громкой фамилии и миллионов под силу не каждому. Кому отказывают дочери миллиардеров?



Аманда Херст

Софья Абрамович

Дельфина Арно

Белла и Джиджи Хадид

Никола Пельтц

Шарлотта Казираги

Тиффани Трамп

Джорджина Блумберг

Ариана Рокфеллер

Марта Ортега Перес

33 года, правнучка Уильяма Херста, основателя медиахолдинга Hearst CorporationУ Аманды есть все: модельная внешность , работа в журнале Marie Claire, собственный магазин одежды Maisondemode, а также состояние, ведь ее прадед — знаменитый медиамагнат Уильям Херст, известный газетный издатель. Именно благодаря ему мы знаем, что такое «желтая пресса» и «пиар». В отличие от всей династии Херст Аманда вовлечена не только в медиабизнес. Она успела поработать моделью, актрисой (Аманда сыграла саму себя в сериале «Сплетница»), а также открыла благотворительный фонд по защите животных Friends of Finn. На счету красавицы Херст лежит $9 миллиардов. Ее страница в Instagram пестрит снимками с отдыха во Франции, Дании, Англии, на Виргинских островах. Свою личную жизнь, однако, Аманда предпочитает не выставлять напоказ.22 года, младшая дочь Романа АбрамовичаДочь известного во всем мире миллиардера Романа Абрамовича не спешит под венец. После развода с Ириной Абрамович, матерью Софьи, предприниматель оставил бывшей жене $230 миллионов и недвижимость в Англии.Деньги отца девушка тратит на саморазвитие: Софья получает образование в престижном Лондонском университете, увлекается конным спортом и занимает призовые места в соревнованиях в Монте-Карло и Лондоне. Недавно Софья сильно похудела из-за нападок в Сети. Фолловеры обрушились на девушкой с критикой ее внешности. Реплики подписчиков настолько задели Софью, что она села на диету. «Я читаю то, что пишут обо мне. Некоторые люди говорили такие ужасные вещи, что мне приходилось удалять комментарии или блокировать их. Это заставляет меня чувствовать себя ещё более неуверенно,» – написала в комментариях дочь миллиардера. Теперь же Софья хвастается фигурой в Instagram, публикуя фотографии в сногсшибательных платьях.42 года, дочь мультимиллиардера Бернара АрноНесмотря на свой возраст и наличие сына, дочь владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно остается завидной невестой. Дельфина — успешная бизнесвумен в модной индустрии. Она работала в таких Домах моды, как Christian Dior, Loewe, и сейчас занимает должность заместителя гендиректора Louis Vuitton. В прошлом Дельфины — неудачный брак с сыном итальянского миллионера Алессандро Валларино Гарсией, который продлился 5 лет. После развода Дельфина перестала афишировать подробности личной жизни, поэтому нам остается лишь гадать, свободно ли ее сердце сейчас. По слухам, Дельфина встречается с французским миллиардером Ксавье Ньелем, основателем и акционером телекоммуникационной группы Lliad.20 и 22 года, дочери архитектора Мохаммеда Хадида и модели ИоландыДочь американского мультимиллионера Мохаммеда Хадида, 20-летняя супермодель Белла Хадид не отстает от старшей сестры Джиджи и покоряет мир моды. Лицо Беллы красуется на рекламных плакатах Dior, Bvlgari и Giuseppe Zanotti по всему миру. В ее копилке — контракт с главным международным агентством IMG Models. Недавно Белла пережила болезненный разрыв с музыкантом Эйбелем Тесфайе, известным как The Weeknd, и посвятила всю себя карьере. Однако ходят слухи, что юная Хадид принимает ухаживания от самого Леонардо Ди Каприо. На благотворительном вечере amFAR актер не отходил от красавицы-модели!А вот ее сестра, кажется, скоро покинет ряды завидных невест: на пальце Джиджи красуется обручальное кольцо. Комментариев модель не дает, поэтому точно неизвестно, действительно ли Хадид и певец Зейн Малик помолвлены.В невестах остается и мать красавиц Хадид — Иоланда. В 2015 году бывшая модель развелась со своим последним мужем, канадским певцом Девидом Фостером, и вот уже 2 года женщина наслаждается свободой, пишет автобиографию и занимается семьей. В 53 года Иоланда дает фору своим дочерям.22 года, дочь владельца корпораций PepsiCo и Mondelez Нельсона ПельтцаВ свободном плавании находится и дочь миллиардера Нельсона Пельтца. По словам Николы, бизнес ее не интересует и по стопам отца идти она не собирается. Девушка посвятила себя театру и кино. На ее счету — 8 крупных ролей, в том числе в проектах «Трансформеры» и «Мотель Бейтсов». Также девушка снялась в клипе британского певца, экс-участника группы One Direction Зейна Малика. Из Twitter актрисы известно, что ее возлюбленным стал еще один богатый наследник, брат сестер Хадид Анвар Хадид, которого актриса нежно называет «Мой ангел».30 лет, дочь бизнесмена Стефано Казираги и принцессы Монако КаролиныСостояние наследной принцессы Монако, внучки легендарной Грейс Келли, насчитывает $1 миллиард. Но девушка вовсе не ведет себя как аристократка: она редко принимает участие в королевских церемониях и строит журналистскую карьеру. У Шарлотты уже есть опыт работы на французском телевидении и в знаменитой лондонской газете The Independent. Шарлотта состояла в фактическом браке с актером Гадом Эльмалехом, от которого родила сына Рафаэля. Сейчас же мать-одиночка меняет бойфрендов так часто, что мы не успеваем следить. Вчера — это итальянский режиссер Ламберто Самфеличе, сегодня — продюсер Дмитрий Рассам, который официально находится в браке с моделью Машей Новоселовой.По последним фото с их совместного отдыха на Карибах видно, что Шарлотта… в положении! Почему же пара не спешит зарегистрировать отношения? Возможно, из-за существующей легенды о проклятии Гримальди. Согласно ей никто из рода Гримальди не преуспеет в любовных делах. В доказательство тому — трагическая гибель принцессы Грейс Келли в автокатастрофе, а также многочисленные разводы членов семьи. Надеемся, что Шарлотту эта участь не постигнет.23 года, младшая дочь президента США Дональда ТрампаНаверное, самой завидной невестой Америки сейчас является дочь президента США Дональда Трампа и его второй жены, Марлы Мейплз. Тиффани наслаждается своей «золотой» жизнью: в ее в Instagram — фотографии из путешествий, с тусовок и модных вечеринок Нью-Йорка. Тиффани дружит с дочерью Роберта Кеннеди-младшего, братом Пэрис Хилтон, сыновьями модели Стефани Сеймур.Помимо диплома престижного Пенсильванского университета , в достижения Тиффани можно включить работу моделью и стажером в журнале Vogue. Также мисс Трамп выпустила сингл Like a bird. По словам Тиффани, она бы хотела заниматься пением в будущем и превратить хобби в профессию.У Тиффани роман с Россом Механиком, сыном известного нью-йоркского юриста. Жениться возлюбленные не спешат. Может, знаменитый отец Тиффани не одобряет выбор дочери? Говорят, Росс — ярый приверженец демократической партии…34 года, дочь американского бизнесмена Майкла БлумбергаДжорджина хоть и является дочерью бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, зарабатывает себе на жизнь сама. Ее страсть — конный спорт. Она участвует в соревнованиях, владеет фермой Готэм Норс и продает лошадей. Деньги Джорджина получает от спонсоров и за призовые места на турнирах. Недавно Джорджина запустила собственную коллекцию одежды для конного спорта.Будучи успешной бизнесвуман, Джорджина не спешит под венец. У Блумберг есть сын Джаспер от конника Рамиро Куинтана, с которым она состояла в фактическом браке.35 лет, дочь вице-президента Rockefeller Family & Associates Дэвида Рокфеллера-младшегоО жизни внучки самого влиятельного американского банкира Дэвида Рокфеллера известно мало: девушка избегает публичности. Ариана ведет спокойную жизнь вдали от светских мероприятий, выпускает свою линию одежды, занимается благотворительностью. Личную жизнь держит в секрете, но замуж пока не собирается. Состояние наследницы клана Рокфеллеров оценивается в $2,7 миллиардов.33 года, дочь основателя компании Inditex Амансиа ОртегаМладшая дочь основателя марки Zara, владельца бренда Massimo Dutti и других, пошла по стопам отца. Строгий отец приучил дочь к работе еще с юности. Поначалу Марта работала обычным продавцом в магазине Bershka, затем — в отделе продаж, и так Марта доросла до позиции президента компании Inditex. Состояние девушки оценивается в $64 милларда. В 2012 году Марта вышла замуж за испанского конника Серхио Альвареса Мойе, но спустя 2 года пара разошлась, так что наследница всего состояния семьи Ортега находится в активном поиске .