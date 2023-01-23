«Кабальеро, почем Ваши рабы?», или Как зарабатывали на торговле невольниками

Рабство известно с самого начала существования человеческой цивилизации. Новый подъем работорговля получила с началом колонизации Америки испанцами и португальцами. Возник большой поток «черного золота» из Африки в Вест-Индию и Бразилию, приносящий сверхприбыли всем участникам этого жестокого бизнеса.













Европейские и арабские военные отряды действовали в глубине Черного континента, грабили селения, захватывая аборигенов. Скованных мужчин, женщин и детей караванами гнали к берегу Атлантического океана в специальные сборные пункты. Преодолевая тысячи километров пешком, гибло до 40 % невольников.







Голландский галеон.



На берегу рабов грузили в трюмы специальных кораблей, рассчитанных на перевозку максимального количества людей. Высота между палубами составляла не более 0,5 м, а невольники укладывались впритык друг к другу. Вследствие антисанитарии и быстрого распространения болезней, недостатка воды, а иногда и воздуха в тесных помещениях, при переходе через океан погибал каждый третий чернокожий.







Поперечное сечение палуб невольничьего судна со схемой размещения рабов.



Тем не менее, такие потери живого товара считались допустимыми, поскольку прибыль работорговца за один рейс в два и более раз превышала затраты экспедиции.







В 16–19 веках на территории Африки, Южной Азии и островов Океании в качестве денег повсеместно использовались небольшие белые ракушки – каури. До этого необычная валюта использовалась заместь мелкой разменной монеты в Древнем Риме, странах Северной Европы и даже в Киевской Руси.







В Западной Африке 18 века за раба давали 20–60 раковин каури. Для удобства хранения ракушки нанизывали на нитки или на палочки. Используя возможность быстро добывать большие объемы ракушек на Мальдивских островах, европейцы получали сверхприбыли от таких сделок. От перенасыщения этой валютой цены быстро росли – происходила инфляция. К 19 веку цена за раба выросла до 80 тысяч каури. В цене были молодые рабыни, за них давали по 5 мешков ракушек.







С туземными феодалами ушлые европейцы также расплачивались бисером и медной проволокой, используемыми в качестве украшений. И уже значительно позже местные князьки стали требовать золото.







Президент США рабовладелец-плантатор Джеймс Мэдисон на купюре 5000$.



По мере создания собственных колоний, к работорговле присоединились Англия и Голландия. В отдельных колониях (например, в Мэриленде) африканские рабы составляли до трети населения. Невольники работали на плантациях, в шахтах, выполняли любую тяжелую работу, принося сверхприбыль своим хозяевам. Так, известно что 4-й президент США Джеймс Мэдисон зарабатывал с каждого негра 257$ в год, тратя на его содержание лишь 12-13$.







Картина «Сборщики хлопка» авторства Уильяма Эйкера Уокера.



США – одно из последних крупных государств, полностью отказавшихся от рабства. В 1850 году в южных штатах средняя стоимость молодого мужчины годного для работы в поле – 1200$ (около 34 000$ в современном эквиваленте). Невольник с квалификацией (например, кузнец) оценивался 2000$ (56 700$ в наши дни).



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