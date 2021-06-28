Делюсь способом как вырастить зеленый лук в домашних условиях на туалетной бумаге!

Здравствуйте, дорогие дачники! Ну что, соскучились по своим грядкам и первой зелени?

Если да, поделюсь, как вырастить без земли и даже без опилок лук на зеленое перо зимой.

У вас всегда будет на подоконнике свежайшая сочная зелень, которой можно заправить супчик или салатик. При этом подоконник будет всегда чистый.

Ведь земля для выращивания пера лука нам не понадобится!

А потребуется самый незатейливый материал, который есть дома у каждого — обычная серая туалетная бумага.

Можно и не серая, а белая.

Берем, значит, туалетную бумагу.

Сворачиваем или сминаем ее в несколько слоев и хорошенько смачиваем под водой из-под крана.

Кладем мокрую туалетную бумагу в плошку или неглубокую мисочку.

Смачиваем туалетную бумагу.

Теперь плотно друг к другу выставляем на бумагу луковицы.

У меня крупный севок.

Ставим луковички на бумагу.

Вы можете взять и обычные репки.

Чтобы быстрее увидеть зеленые перья, можно верхушки репок обрезать.

После заполнения плошки луковичками ставим ее в прозрачный пакет.

Пакет должен быть герметичным, без отверстий и дырочек.

Надуваем его, как надували в детстве воздушный шарик. Завязываем, чтобы воздух не спускало.

Лук в надутом пакете.

Надутый воздухом пакет должен держать свою форму.

Ставим пакет на подоконник.

Углекислый газ, поступивший в пакет из легких, поможет луку быстрее прорасти и развиваться.

В пакете будет поддерживаться постоянная влажность и температура.

Земля луку для проращивания зелени не нужна. Ведь весь запас питательных веществ находится в луковичках.

Необходима только влага.

Через неделю нужно проверить пакет и долить при необходимости воду.

Пакет полностью развязываем после того, как перья упрутся в стенки пакета.

Но пакет не снимаем. Пусть перья растут в открытом пакете.

Урожай можно резать уже через 7-10 дней.







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Благодаря способу выращивания лука на туалетной бумаге можно иметь на столе свежий лучок всю зиму.