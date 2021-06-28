Делюсь способом как вырастить зеленый лук в домашних условиях на туалетной бумаге!

Здравствуйте, дорогие дачники! Ну что, соскучились по своим грядкам и первой зелени?
Если да, поделюсь, как вырастить без земли и даже без опилок лук на зеленое перо зимой.
У вас всегда будет на подоконнике свежайшая сочная зелень, которой можно заправить супчик или салатик. При этом подоконник будет всегда чистый.
Ведь земля для выращивания пера лука нам не понадобится!
А потребуется самый незатейливый материал, который есть дома у каждого — обычная серая туалетная бумага.
Можно и не серая, а белая.
Берем, значит, туалетную бумагу.
Сворачиваем или сминаем ее в несколько слоев и хорошенько смачиваем под водой из-под крана.
Кладем мокрую туалетную бумагу в плошку или неглубокую мисочку.
Смачиваем туалетную бумагу.
Теперь плотно друг к другу выставляем на бумагу луковицы.
У меня крупный севок.
Ставим луковички на бумагу.
Вы можете взять и обычные репки.
Чтобы быстрее увидеть зеленые перья, можно верхушки репок обрезать.
После заполнения плошки луковичками ставим ее в прозрачный пакет.
Пакет должен быть герметичным, без отверстий и дырочек.
Надуваем его, как надували в детстве воздушный шарик. Завязываем, чтобы воздух не спускало.
Лук в надутом пакете.
Надутый воздухом пакет должен держать свою форму.
Ставим пакет на подоконник.
Углекислый газ, поступивший в пакет из легких, поможет луку быстрее прорасти и развиваться.
В пакете будет поддерживаться постоянная влажность и температура.
Земля луку для проращивания зелени не нужна. Ведь весь запас питательных веществ находится в луковичках.
Необходима только влага.
Через неделю нужно проверить пакет и долить при необходимости воду.
Пакет полностью развязываем после того, как перья упрутся в стенки пакета.
Но пакет не снимаем. Пусть перья растут в открытом пакете.
Урожай можно резать уже через 7-10 дней.
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Благодаря способу выращивания лука на туалетной бумаге можно иметь на столе свежий лучок всю зиму.
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