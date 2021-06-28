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Делюсь способом как вырастить зеленый лук в домашних условиях на туалетной бумаге!

Делюсь способом как вырастить зеленый лук в домашних условиях на туалетной бумаге!

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Здравствуйте, дорогие дачники! Ну что, соскучились по своим грядкам и первой зелени?
 
Если да, поделюсь, как вырастить без земли и даже без опилок лук на зеленое перо зимой.
 
У вас всегда будет на подоконнике свежайшая сочная зелень, которой можно заправить супчик или салатик. При этом подоконник будет всегда чистый.
 
 
Ведь земля для выращивания пера лука нам не понадобится!
 
А потребуется самый незатейливый материал, который есть дома у каждого — обычная серая туалетная бумага.
 
Можно и не серая, а белая.
 
Берем, значит, туалетную бумагу.
 
Сворачиваем или сминаем ее в несколько слоев и хорошенько смачиваем под водой из-под крана.
 
Кладем мокрую туалетную бумагу в плошку или неглубокую мисочку.
 
Смачиваем туалетную бумагу. 
 
Теперь плотно друг к другу выставляем на бумагу луковицы.
 
У меня крупный севок.
 
Ставим луковички на бумагу. 
 
Вы можете взять и обычные репки.
 
Чтобы быстрее увидеть зеленые перья, можно верхушки репок обрезать.
 
После заполнения плошки луковичками ставим ее в прозрачный пакет.
 
Пакет должен быть герметичным, без отверстий и дырочек.
 
Надуваем его, как надували в детстве воздушный шарик. Завязываем, чтобы воздух не спускало.
 
Лук в надутом пакете.
 
 
Надутый воздухом пакет должен держать свою форму.
 
Ставим пакет на подоконник.
 
Углекислый газ, поступивший в пакет из легких, поможет луку быстрее прорасти и развиваться.
 
В пакете будет поддерживаться постоянная влажность и температура.
 
Земля луку для проращивания зелени не нужна. Ведь весь запас питательных веществ находится в луковичках.
 
Необходима только влага.
 
Через неделю нужно проверить пакет и долить при необходимости воду.
 
Пакет полностью развязываем после того, как перья упрутся в стенки пакета.
 
Но пакет не снимаем. Пусть перья растут в открытом пакете.
 
Урожай можно резать уже через 7-10 дней.
 
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Благодаря способу выращивания лука на туалетной бумаге можно иметь на столе свежий лучок всю зиму.

 

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