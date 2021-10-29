Страшные и заброшенные места, о которых вы могли не знать

При просмотре фильмов ужасов мы порой задумываемся, что бы мы сделали, если бы очнулись в одном из этих заброшенных жутких мест. Некоторые заброшенные и жутковатые места вы можете посетить, точно также как и фотографы, которые сделали эти кадры. Список самых страшных и заброшенных мест в мире, о которых вы могли не знать.











Старое еврейское кладбище в Праге.



Это кладбище еще в 15 веке было переполнено и умерших хоронили слоями друг над другом. Всего на кладбище около 12 тысяч надгробий, но еще около 90 тысяч захоронений находятся под землей.







Гора Крестов, Литва.



Несмотря на то, что это место собирает паломников со всего мира, выглядит оно жутковато, особенно ночью. Всего на кладбище можно насчитать около 100 тысяч крестов.







Сити-холл.



Эта станция метро была закрыта в 1945 году. В Нью-Йорке это место считают одним из самых жутких.







Заброшенный туннель метро в Киеве.



Вам не поможет карта Киева, если вы хотите найти это место. Провести вас по заброшенным тоннелям могут только профессиональные диггеры.







Сан Жи, Тайвань



Эти красивые красочные дома в Сан Жи предназначались для проживания американских военных агентов. Однако город в 1980 году был закрыт и проект постройки домов был заморожен.







Остров Хасима, Япония.

Остров Хасима или Остров Призрак выглядит как лагерь зомби. Остров жил добычей угля, но как только отрасль пришла в упадок, люди были вынуждены покинуть это место.Руины королевства Гулливера, Япония.Этот тематический парк был открыт в 1997 году, чтобы быть заброшенным 10 лет спустя . Заброшенный военный госпиталь в Белиц, Германия.Beelitz-Heilstätten — больничный комплекс в Белиц, который остается одним из самых загадочных исторических медицинских учреждений. Именно в нем лечился Адольф Гитлер.Объект 825ГТС — Заброшенная база подводных лодок в Балаклаве, Украина.Эта заброшенная база подводных лодок в Украине была одним из самых сверхсекретных объектов Советского Союза . В настоящее время база стала музеем.Отель Сальто, Колумбия.Посмотрите на это пугающее место . Туман, зеленый мох, старое заброшенное здание ничем не напоминающее гостиницу. Тем не менее это бывший отель закрытый в начале 90-х и ставший музеем в 2012 году.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)