Чудо-продукты, которые помогут ускорить ваш обмен веществ

Что представляет собой обмен веществ? В двух словах это процесс определяющий скорость расходования потребляемых нами калорий. Именно от уровня нашего метаболизма зависит то, насколько быстро мы можем набрать вес или сбросить его. Как и любой другой процесс, протекающий в организме человека, обмен веществ, а точнее его скорость, зависит от многих определяющих факторов, таких как возраст, двигательная активность, а также начальный вес.

Если вы хотите чтобы лишние килограммы быстрее растворились, и вы встретили лето лёгкими, как пёрышки, то вам необходимо включить в свой рацион эти 15 чудо-продуктов, ускоряющих обмен веществ.

Вода

Вода участвует во всех обменных процессах. Если воды не мало, наш организм не может выполнять все обменные процессы эффективно. Когда мы часто пьем воду, мы даем возможность нашему метаболизму работать с максимальной скоростью. Не стоит дожидаться, пока замучает жажда. Лучше в течение дня постоянно выпивать по стакану воды.

Продукты из цельного зерна

Цельнозерновые продукты отличаются большим содержанием в них клетчатки. Для того чтобы переварить клетчатку, организму нужно прикладывать очень много усилий. Соответственно, организм тратит на переработку больше калорий, происходит ускорение обменных процессов.

Цельнозерновые продукты сохраняют все природные микроэлементы и витамины. Чтобы правильно начать ваш день, съедите на завтрак овсянку. Она удерживает баланс уровня сахара в крови дольше, чем многие другие блюда.

Красная фасоль

Красная фасоль имеет в своем составе так называемый резистентный крахмал, который практически не переваривается, но при этом борется с патогенной флорой и очищает кишечник. Благодаря высокому содержанию клетчатки красная фасоль надолго поддерживает у человека чувство сытости.

Также в фасоли содержатся цинк и витамины группы B, которые косвенно влияют на повышение тестостерона в крови. А этот гормон очень нужен для формирования мышечной ткани, в том числе у женщин.

Постное мясо

Продукты, которые содержат высокое количество белка (постное мясо, курица), идеальны для ускорения обмена веществ. Во-первых, белок достаточно трудно усваивается организмом. Это значит, что организм вынужден прикладывать больше усилий, чем обычно, чтобы переварить белок. Любители мяса теперь могут вздохнуть с облегчением, зная, что этим они ускоряют свой метаболизм на 50%.

Рыба

Британские ученые провели наблюдение за племенами аборигенов, одни из которых регулярно употребляли рыбу, а другие вовсе не знали, что ее можно есть. Уровень лептина в крови у первых был в пять раз ниже.

Именно этот гормон отвечает за скорость обмена веществ. Так что рыбу нужно есть обязательно, если хотите снизить уровень лептина и не знать проблем ожирения.

Капуста

Квашеная капуста укрепляет иммунитет, так как после брожения выделяется молочная кислота, которая нейтрализует вредные бактерии в кишечнике. Этот продукт является лучшим природным средством для ускорения обмена веществ.

Грейпфрут и другие цитрусовые

Грейпфрут содержит много воды. Он низкокалориен, почти не содержит жиров и белков, зато переполнен витаминами. Ко всему прочему, в нем содержится половина суточной потребности в витамине С. Грейпфрут является одним из самых эффективных борцов с жировыми отложениями.

Цитрусовые оранжевого цвета являются сильным природным стимулятором обмена веществ, благодаря уникальному набору витаминов, микроэлементов, фруктовых кислот и клетчатки. Регулярное употребление цитрусовых улучшит пищеварение.

Яблоки

Яблоки стимулируют обмен веществ в организме. Они необходимы для крепкого здоровья. Чтобы ускорить ваш обмен веществ, постарайтесь съедать по несколько яблок ежедневно. При этом, желательно не очищать их от кожуры, так как в ней содержится масса витаминов и полезных веществ.

Молочные продукты

Молочные продукты являются мощным стимулятором метаболизма. Ученые считают, что такой эффект происходит благодаря высокому содержанию в них кальция, ибо его дефицит - настоящая угроза для правильного обмена веществ. Если употреблять молочные продукты три раза в день, можно ускорить обмен веществ до 70%.

Стоит отдавать предпочтение молочным продуктам с небольшим содержанием жира. На обмен веществ это не влияет, но не стоит насыщать свой организм лишними калориями.

Специи: имбирь, цикорий и корица

Чтобы разнообразить ваше меню, не бойтесь использовать специи, ведь они не только помогут сделать блюдо вкусным, но и смогут разогнать ваш метаболизм.

Просто добавляя имбирь, цикорий, карри, корицу и другие душистые травы в блюда, которые мы готовим каждый день, мы ускоряем наш метаболизм на 10%.

Перец

В остром перце содержится вещество касаицин, которое может значительно влиять на обмен веществ. Он содержится во многих видах стручкового перца. Еда, приправленная острым перцем, ускоряет скорость обмена веществ на 25%. Эффект перца будет длиться несколько часов после приема пищи.

Шпинат

Шпинат используется для ускорения метаболизма. В его соке содержится много марганца – вещества, которое жизненно необходимого для нормального обмена веществ в организме человека,. Кроме того, он нужен для крови, состава костей, качественной работы мозга, щитовидной железы, нервных окончаний, половой активности и выработки гормонов счастья.

Кокосовое масло

Некоторые исследования показывают, что кокосовое масло естественно улучшает обмен веществ на 25%. Употребление стакана теплой воды с 1 чайной ложечкой кокосового масла поможет усилить метаболизм и улучшить здоровье.

Кофе

Один из лучших способ заставить метаболизм работать с ускорением с самого утра– горячий кофе. Всего одна чашечка кофе ускоряет обмен веществ на 3-4%. Для лучшего достижения результатов по ускорению метаболизма, пить нужно свежесваренный натуральный кофе.

Зеленый чай

Благодаря своему уникальному свойству ускорять процесс сжигания сложных жиров зеленый чай входит в состав практически всех известных диет. Многие врачи и диетологи уже давно отметили пользу этого напитка. Ведь именно зеленый чай прекрасно тонизирует, выводит шлаки и является сильнейшим антиоксидантом.

Зеленый чай, выпитый с утра, – заставит организм оперативно запустить обмен веществ в усиленном режиме. Этот напиток снижает аппетит и улучшает пищеварение. Зеленый чай регулирует уровень глюкозы и благодаря пектинам избавляет от ощущения тяжести в желудке, снижает уровень холестерина в крови и нейтрализует вредные жиры.

И напоследок несколько советов