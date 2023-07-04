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10 полезных профессий, которых сегодня больше не существует


Человек-радар и другие исчезнувшие профессии.

Человек-радар и другие исчезнувшие профессии.

 

Человеческая цивилизация развивается стремительными темпами. Уже сегодня в небытие ушли профессии, которые были востребованы ещё примерно 100 лет тому назад: не нужно тушить фонари, расставлять кегли и похищать трупы для «анатомички». В нашем обзоре собраны редкие фото, на которых запечатлены представители исчезнувших профессий.

1. Установщик кеглей


Установщики кеглей.

Установщики кеглей.

 

 
Дети за работой.

Дети за работой.

В залах для боулинга раньше нанимали молодых ребят, которые устанавливали кегли. Теперь это делают специальные автоматы.

2. Человек-будильник


Человек-будильник.

Человек-будильник.

 
Пора просыпаться.

Пора просыпаться.

Сейчас в эру множества гаджетов, многим может показаться дикостью, что 100 лет назад нанимали специальных людей для утренней побудки. Они будили своих клиентов по утрам, стуча им по окнам длинными палками или бросая в окна мелкую гальку.



 

3. Резчик льда


 
Резчики льда.

Резчики льда.

 

 
Лёдопилы.

Лёдопилы.

Благодаря современным технологиям охлаждения отпала необходимость в резчиках льда, которые ранее выпиливали глыбы льда из замерзших озер. Ранее же эта профессия была очень опасной, а люди часто проваливались в ледяную воду.

4. Человек-радар для обнаружения вражеской авиации


 
Человек-радар.

Человек-радар.

 

 
Акустик.

Акустик.

Перед появлением радаров в войсках многих стран использовали акустические зеркала и подслушивающие устройства, чтобы обнаружить звук двигателей от приближающихся самолетов.

5. Ловец крыс


Ловецы крыс.

Ловецы крыс.

 

 
Приготовление отравы.

Приготовление отравы.

 

 
Рикошет не страшен.

Рикошет не страшен.

Ловцы крыс были очень востребованы в Европе. Отлавливая грызунов, они помогали избежать распространения эпидемий и различных инфекций.

6. Фонарщик


 
Фонарщик.

Фонарщик.

 

 
Зажечь фонари вовремя.

Зажечь фонари вовремя.

Пока не существовало электрических ламп, в городах была очень востребованной профессия фонарщика. Эти люди с помощью длинных шестов зажигали, тушили и заправляли уличные фонари.

7. Сплавщик леса


Сплавщики леса.

Сплавщики леса.

 

Сегодня разработана технология и существует инфраструктура для транспортировки бревен на грузовиках. Ранее же бревна сплавляли вручную вниз по течению рек.

8. Телефонист


Телефонистка.

Телефонистка.

 
Телефонная станция.

Телефонная станция.

Буквально пару десятков лет назад для того, чтобы позвонить в другой город, нужно было пользоваться услугами телефонистов, которые соединяли с нужным номером.

9. Гробокопатель


 
Гробокопатель.

Гробокопатель.

 

Так называемых "похитителей тел" нанимали в 19 веке, чтобы те доставали свежие трупы из могил и приносили их в медицинские университеты в качестве наглядных экспонатов.

10. Заводской чтец


Заводской чтец.

Заводской чтец.

 

 
10 полезных профессий, которых сегодня больше не существует

Учитель на производстве.

На многих фабриках нанимали специальных чтецов, которые читали рабочим газеты или книги для развлечения. Позже с помощью таких лекторов также начали обучать чернорабочих азам грамоты.

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10 полезных профессий, которых сегодня больше не существует

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10 полезных профессий, которых сегодня больше не существуетПодписаться на мой Instagram
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