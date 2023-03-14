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Как добиться крепкой рассады перца

Многие садоводы думают, что рассаде перца необходим такой же уход, как и рассаде помидоров. Однако это совсем не так. При уходе за рассадой перца необходимо принимать во внимание несколько специфических особенностей, присущих этой культуре.

После появления «петелек» из-под земли, начинается активный процесс формирования новых клеток. Именно в это время необходимо убрать целлофан с контейнеров, в которых находится рассада, и перенести их на свет. Первые три дня световой день должен быть очень долгим, лучше, если свет будет светить круглые сутки. Так рассада хорошо окрепнет и пойдет в рост.

Как добиться крепкой рассады перца

Начиная с четвертого дня нужно добавлять лишь по 3-4 дополнительных часа света к световому дню.
Для того чтобы рассада лучше себя чувствовала и не вытягивалась, на ночь ее необходимо переносить в помещение с более низкими температурами. Можно ставит рассаду в комнату, где есть возможность прикрутить батареи. Днем температура в комнате может быть в пределах 23-25 градусов. Подоконник должен быть утеплен, следите за тем, чтобы из щелей не поддувал холодный воздух.

Как добиться крепкой рассады перца

Для подкормки рассады до пикировки (на 6-7 день роста) можно использовать органическое удобрение хлореллу. Готовится удобрения из расчета 2 столовые ложки хлореллы и 0,5 чайной ложки сахара на 0,5 литров воды. Подкорму следует проводить под корень, очень аккуратно.

Как добиться крепкой рассады перца

Полив рассады нужно осуществлять каждые два дня. Для этого лучше всего использовать пульверизатора. Увлажнение не должно быть чрезмерным, так как из-за излишков воды рассада может почернеть и погибнуть.

Как добиться крепкой рассады перца

Пикировка перца осуществляется на 12-16 день жизни рассады.

Как добиться крепкой рассады перца

Следуя этим простым рекомендациям, удастся получить отменную рассаду перца.
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