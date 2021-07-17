В раковину не смывать, или 8 вещей, которые станут причиной засора

Исправная сантехника - один из показателей чистоты в доме. Однако слив то и дело засоряется.

Наверняка вы хоть иногда, но отправляете в сточное отверстие запрещенные продукты.

Мы подскажем, какие 8 загрязнений являются «страшным сном» ванны и кухонной раковины.

1. Косметическая глина

Из-за плотной консистенции глины в трубах образуются комки

Чистая глина и средства на ее основе губительны для канализации. Продукт имеет плотную консистенцию. За счет чего он оседает на трубах в виде твердых и сложно очищаемых отложений. При регулярном смывании глины, комки могут полностью перекрыть слив или засорить сантехнику настолько, что поможет только замена труб и сифона.

Маски лучше всего смывать одноразовыми косметическими салфетками. После использования их можно сразу отправить в мусорное ведро. Далее умойтесь водой, чтобы полностью очистить лицо.

2. Жир, масло

Жир и масло не растворяются в воде, а затвердевают и оседают на стенках труб

Жир не растворяется в воде. А при контакте с холодной жидкостью и вовсе застывает, способствуя образованию засора. Возникает резонный вопрос: куда же девать остатки масла после готовки? Принцип утилизации следующий: разбавьте жирные остатки моющим средством, протрите посуду, слейте жидкость в пластиковый пакет и выбросьте в мусорное ведро.

3. Бомбочки для ванны

Это же правило распространяется и на косметические средства с масляной основой.

Порошковые компоненты бомбочек разбухают в трубах

Продукция с порошковыми компонентами - страшный враг канализации. Попадая в сток, остатки шипящих бомбочек разбухают и оседают на поверхности труб. В результате может образоваться засор или прорыв канализации.

4. Волосы

Сеточка в сливе предотвратит попадание волос в канализацию

Одна из распространенный причин забитой канализации. Если вы или ваши домочадцы обладаю пышной шевелюрой, без сеточки-фильтра на сливном отверстии не обойтись. При попадании в канализацию локоны спутываются и образуют плотные комки, к которым пристают мыльные остатки и другой мусор. В результате они с трудом проходят по сливной трубе и забивают проход в самом неподходящем месте.

5. Краска

Отправьте остатки краски в мусор, а не в сливное отверстие

Вязкое и липкое вещество оставляет неизгладимый след на поверхностях труб. Краска оседает на стенках, подхватывает дополнительный мусор и препятствует нормальному функционированию сантехники. Вывести средство практически невозможно, поскольку краска содержит множество нерастворяющихся химических компонентов. Остатки лучше всего выбросить в урну со строительными отходами.

6. Кофейная гуща

Кофейная гуща схожа по структуре с песком

Любители молотого кофе, знаете ли вы, что выливать гущу в раковину категорически запрещено? Дело в том, что остатки напитка очень похожи на мелкие песчинки. Они оседают на поверхностях сифона и труб, а не проходят по сливу с водой. Удалить кофейные отложения практически невозможно.

7. Кипяток

Кипяток может привести к повреждению пластиковых труб

Казалось бы, чем может навредить обычная кипяченая вода? Однако обладателям пластиковых труб стоит быть осторожнее с горячими жидкостями. Регулярно заливая в слив воду с температурой выше 60 градусов, вы рискуете повредить пластик, что чревато канализационным прорывом.

8. Продуктовые остатки

Перед мытьем посуды обязательно удаляйте остатки еды

Очевидное правило, которым многие люди продолжают пренебрегать. Перед мытьем посуды тщательно очистите ее от остатков пищи. При контакте с водой частицы продуктовых отходов разбухают и перекрывают просвет в трубах. Особенно это касается мучных изделий и круп.

Аналогичное правило относится и к посудомоечной машине. Как бы производители не уверяли, что современные средства способны растворять пищу, это не так. Остатки еды забиваются в фильтрах, что приводит к поломке бытовой техники.

Как прочистить засор

Если вы все же довели раковину до критической ситуации и она «взбунтовалась», запоминайте 3 эффективных способа решения проблемы.

1. Ершик, змейка или трос

Специальная гибкая нить поможет достать поверхностный сор

Пластиковая гибкая нить с крючочками - полезное приспособление для удаления волосяно-пыльных комков из слива. Погрузите инструмент в сточную трубу, прокрутите и осторожно достаньте «улов».

2. Вантуз

Достаточно прокачать воздух 5-10 раз

Сгодится как старый-добрый вантуз, так и насос высокого давления. Сперва заткните канализационный сток мокрым полотенцем. Далее заполните ванну или раковину горячей водой на уровне нижней части пробивного инструмента. Сделайте 5-10 прокачивающих движений. Если этого оказалось недостаточно, повторите процедуру.

3. Уксус и сода

Также используйте уксус с содой для профилактики засоров

Лайфхак как пробить канализацию при помощи подручных средств. Засыпьте в отверстие полстакана соды и залейте стаканом уксуса. Заткните слив мокрой тряпкой или пробкой, чтобы компоненты как можно дальше растеклись по трубам. Оставьте на некоторое время, а далее залейте в канализационное отверстие кипяток, чтобы пробить остатки загрязнений.

Профилактика засора в трубах

Профилактика поможет избежать затапливания и смены сантехники

1. Не выливайте в канализацию вышеперечисленные средства и обязательно установите сеточку для волос.

2. Вместо мыла пользуйтесь гелем для душа. Благодаря этому на поверхностях труб осядет меньше мыльного налета.

3. Регулярно промывайте сток на кухне и в ванной при помощи соды и уксуса. Например, после каждой генеральной уборки.

Последствия засоров