Как композитор Шостакович смог деморализовать немцев и подарить надежду блокадникам

9 августа 1942-го в истерзанном немецкой блокадой Ленинграде звучала Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Значительности этому факту придавало уже то, что великое произведение было написано в растерзанном голодном городе. Музыку транслировали по уличным громкоговорителям и по радиоканалу.
Рекордная скорость написания и композитор - боец противовоздушной обороны
Первая часть симфонии, с нагнетаемым барабанным стуком, была создана Дмитрием Шостаковичем до начала войны. Работа над нотным произведением шла туго, поэтому композитор отложил детище до лучших времен. С началом войны появилось желание не только побеждать врага, но и привести симфонию к триумфальному финалу. Шостакович делился, что творение давалось с неимоверной скоростью, нотный стан заполнялся будто сам собой при неуемном желании запечатлеть великую народную силу и рвение победить.
На момент написания произведения Шостакович пребывал в рядах противовоздушной обороны, отрываясь от сочинительства только по случаю военных тревог. До эвакуации композитора в октябре были готовы первые три части (во время написания второй вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо). Финал легендарной симфонии Шостакович писал в Куйбышеве, завершив ее за пару дней до начала 1942 года.
Премьера и ступор в немецких рядах
В марте 1942-го в Куйбышеве состоялась премьера. На концерт в небольшой городок съехались репортеры из множества стран. После высочайших оценок экспертов и рядовых слушателей поступили запросы об отправке партитур для исполнения в самых прославленных зарубежных филармониях. Право исполнить Седьмую симфонию впервые за российскими пределами получил именитый дирижер Артуро Тосканини.
Летом 1942-го произведение Шостаковича успешно прозвучало в Нью-Йорке, мгновенно разлетевшись по миру. Оставался главный рубеж – организовать живое оркестровое исполнение в Ленинграде. И вскоре городские управленцы и командующие фронтом пришли к смелому решению: симфонии в блокаде звучать! Причем дата была выбрана особенная - 9 августа. Именно к этому дню, по гитлеровской задумке, Ленинград обязан был сдаться. Немецкие генералы уже были заранее приглашены на победный банкет, но фашисты себя переоценили.
Подготовка концерта оказалась, мягко говоря, непростой. Большинство профессиональных музыкантов погибли в блокадные дни, у других попросту не оставалось сил для репетиций и выступления. По этой причине музыкантов пригласили из военчастей. Партитура была успешно доставлена в Ленинград спецбортом из Куйбышева. 9 августа городскую филармонию наполнили члены оркестра, повально в предобморочном физическом состоянии. Под стать им смотрелись и зрители в обвисшей на истощенных телах парадной одежде. Но все это было ничтожным на фоне царившей в зале атмосферы: не взирая на опасность артобстрелов и авиаударов сверкали люстры, а публика, казалось, оторвалась от блокадной земли и замерла в унисон свободе и миру.
Пока музыканты исполняли Седьмую симфонию, артиллерия командующего фронтом Леонида Говорова подавляла вражеский огонь. Военные готовились к этой операции, получившей название «Шквал», весь месяц до премьеры. Все 80 минут сценического действа по врагу велся беспощадный огонь. Всего на установленные заранее немецкие огневые позиции приземлилось около трех тысяч снарядов. Это была симфония Говорова, благодаря которой ничто не отвлекло ленинградцев от прослушивания музыки Шостаковича.
Параллельно с живым исполнением премьера транслировалась по всем громкоговорителям и радиоточкам. Немцы стали невольными слушателями, неприятно удивившись неожиданному воодушевлению и стойкости горожан. Они-то были уверены, что город фактически мертв. А в его сердце зазвучал оркестр, исполнивший необыкновенную музыку и провозгласивший тем самым поворотный момент в блокаде Ленинграда.
Что Шостакович пообещал слушателям своей Симфонией
Сам автор назвал Ленинградскую симфонию самой популярной из всех его творений и искренне расстраивался, если люди не понимали вложенную в эту музыку мысль. Звуками, сложенными в смелые соло и аккорды, он доносил правдивую военную хронику и передавал великую народную силу, достойную великой победы.
Симфония построена на 4 отличных в плане драматургии частях. 1-я, спокойная и величественная, приводится кульминацией к «эпизоду нашествия». Вторая часть несет в себе историю города в мирные времена и тоску по былой жизни. Третья, написанная в духе реквиема, выступает скорбью по погибшим. Финал же набирается сил, утверждает светлое будущее и воспевает героев.
Интересное о победоносной Симфонии
Седьмая симфония осталась в истории одним из главных произведений композитора Д. Шостаковича. Имя «Ленинградская» произведение получило с легкой руки Анны Ахматовой. Симфонию дирижировали симфонические мэтры Рождественский, Баршай, Мравинский, Бернстайн. Музыка первой части симфонии стала сопровождением одноименного балета. В своей развернутой статье Алексей Толстой обозначил «Ленинградскую симфонию» торжеством мысли о человеческом в человеке, детально разобрав сочинение с точки зрения музыкальной науки. 21 августа 2008-го первая часть симфонии исполнена оркестром Мариинского театра с Валерием Гергиевым во главе в разрушенном после столкновений с грузинскими войсками Цхинвале. В 2015-м звучало произведение и в филармонии военного Донецка.
После победы Советского союза над нацисткой Германией один из немецких командиров признавался, что сомнение в победе Третьего Рейха закралось именно в момент ленинградской премьеры Седьмой симфонии. Слишком явно в тот день русские продемонстрировали силу, побеждающую страх, голод и даже смерть.
