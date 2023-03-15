Как без усилий отмыть жир с кромок крышек

Очистите жир с кромок крышек без усилий! Обычно это довольно сложная работа: трудно полностью удалить остатки еды и налипшего жира, но с помощью этого трюка у вас всё получится очень просто, быстро и эффективно!







Нагрейте 3 л воды. В большой таз добавьте 1 ст. л. горчичного порошка, 2 ст. л. соды + 1 ст. л. любого моющего средства для посуды. Залейте кипятком.







Поместите крышку в таз, оставьте на 5 минут. Затем почистите с помощью щётки.







И крышки будут как новенькие!







Подробнее о том, как очистить крышки, смотрите в видео ниже:



