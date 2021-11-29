Групповые браки, рабовладельцы и шаманизм: Как жили алеуты до того, как приняли православие

Алеуты.
Алеуты, как и чукчи, всегда были крайне воинственным народом. Это один из немногих северных этносов, у которого было распространено рабство. Алеуты нападали на своих соседей, уводили в плен жителей, были искусными рыбаками и охотниками. После контактов с русскими колонизаторами их нравы смягчились, они приняли православие, и даже одного из аборигенов канонизировали как святого Петра Алеута. Подробнее в материале.
Жизнь на берегу океана
Для начала любопытный факт: название этого народа, как и островов, которые обязаны ему своим именем – алеуты – русское по происхождению, так оно и вошло в другие языки (например, английский). Сами аборигены обычно именовали себя унанган, хотя отдельные группы, живущие на разных островах, имели собственные, отличные от этого обозначения. Ученые так и не пришли к единому мнению о том, почему русские путешественники называли местное население именно так. Считается, что слово заимствовано из одного из диалектов чукотского или корякского языков и означает, скорее всего, «островитянин», «житель островов» (по другой версии, алеуты обязаны своим именем необычным головным уборам, которые они носили).
На первый взгляд, алеуты с их культурой и образом жизни мало отличаются от других северных народностей. Они выходили в море на неустойчивых каяках или многоместных гребных лодках, были искусны в рыбной ловле, охотились на морских млекопитающих – тюленей, морских котиков, выдр и даже китов, ловили птиц с помощью сетей или хитрых ловушек. Из шкур шилась одежда, жир служил для освещения жилищ, в дело шли даже внутренности и кости – например, из желудков морских львов делали сосуды для хранения припасов.
Традиционная одежда алеутов./Фото: upload.wikimedia.org
Алеутские женщины славились умением плести из травы циновки, корзинки, сумки и другие изделия; такими же травяными нитями вышивали одежду (говорят, что по тонкости они почти не уступали шелковым). Любопытно, что мастерицы специально отращивали длинные ногти, которые служили им вспомогательным инструментом в плетении. С годами, в результате постоянных нагрузок не только ногти, но и сами пальцы деформировались и выглядели подчас довольно странно.
Традиционным жилищем алеутов были вместительные полуземлянки, носившие название барабора. В одной такой землянке проживало сразу несколько семей. Строились они обычно на побережье и обязательно на возвышении, чтобы обеспечить хороший обзор – так можно было следить за появлением возможной добычи или не проглядеть приближение врагов. Стенки бараборы укрепляли китовыми костями и бревнами (как правило, это были выброшенные морем коряги), крышу покрывали дерном, сухой травой и шкурами. Внутрь попадали сквозь люк в крыше, а лестницей служило бревно с зарубками-ступенями.
Иногда такие жилища имели по два входа: «летний» – через отверстие в кровле, и «зимний» – через полуподземный коридор. Для освещения пользовались лампами, заправленными животным жиром. Так алеуты жили вплоть до XIX века, когда после контактов с европейцами уже начали строить и более привычные для нас наземные дома из досок и жердей.
В алеутской деревне./Фото: upload.wikimedia.org
Заслуживает внимания традиционный семейный уклад алеутов. До распространения христианства у этих племен свободно уживались многоженство и многомужество, женщины и мужчины обладали почти равными правами. Родство считали по материнской линии, хотя власть вождя, например, наследовалась от мужчины к мужчине. Существовал групповой брак. По обычаям гостеприимства хозяин должен был предложить свою жену гостю (и это воспринималось всеми участниками действа как должное). Будущий муж часто должен был «отрабатывать» свою невесту, проживая год-два вместе с ее родителями и помогая вести хозяйство.
Не меньшее удивление у европейцев вызывал и другой алеутский обычай – рабство. Рабы были наиболее бесправными членами алеутского общества, за любую провинность их жестоко наказывали, а за особо тяжкие проступки – убивали. Чаще всего рабами становились военнопленные (как ни странно, алеуты показали себя довольно воинственным народом, междоусобные стычки не были редкостью) или деклассированные элементы. Некоторые хозяева имели по десятку и более рабов. Раб даже превратился в универсальную единицу обмена – например, за одного можно было получить каменный нож, а традиционная лодка-каяк обходилась дороже: за нее отдавали семейную пару.
До принятия христианства алеуты были приверженцами шаманизма и практиковали охотничью магию. Интересен такой традиционный элемент их религиозных верований, как погребальные маски. Они изготовлялись из дерева и украшались резьбой, изображали либо духов-помощников шамана, либо воссоздавали лица реальных людей. Шаман пользовался своей погребальной маской на протяжении всей жизни. Некоторые из них сделаны так, чтобы их можно было удерживать зубами – такими часто пользовались во время священного танца.
Гости из-за моря: алеуты и европейцы
Миссионерам удалось сделать алеутов православными христианами./Фото: openarctic.info
Впервые мир познакомился с этим народом после открытия Алеутских островов Великой Северной экспедицией в 1741 году. Знакомство проходило подчас не очень мирно: поначалу случались такие печальные инциденты, как сожжение кораблей и разорение поселений, сопровождавшееся человеческими жертвами с обеих сторон. Но постепенно удалось наладить мирные торговые отношения: русские оставались зимовать на островах, брали алеуток в жены, русские промышленники даже открыли в Охотске и на Камчатке школы, где наиболее способных алеутских детей обучали русскому языку. С другой стороны, алеуты заимствовали у русских многие предметы труда и быта, сделав их неотъемлемой частью своего традиционного уклада жизни. Значительную роль сыграла в истории народа сыграла Российско-Американская компания, много сделавшая для развития Алеутских островов и дававшая работу многим промысловым работникам-алеутам.
Группа алеутских охотников, 1884-1886 гг./Фото: upload.wikimedia.org
С приходом поселенцев и промышленников начинается распространение христианства. Русские миссионеры отмечали, что алеуты очень восприимчивы, отличаются упорством, способностью к подражанию и проявляют вкус к чтению. Поменяв веру, они оставались стойкими приверженцами православия. Стоит отметить, что один из них даже удостоился канонизации: православная церковь чтит Петра Алеута как мученика.
Петр Алеут./Фото: upload.wikimedia.org
По разные стороны границы
В 1867 году Алеутские острова вместе с Аляской были проданы Америке. На территории России алеуты остались только на Командорских островах, куда попали вместе с русскими поселенцами. Начиная с первой половины XIX века положение народа начинает медленно, но неуклонно ухудшаться – как на территории Российской империи, так и за ее пределами: численность сокращается, уровень жизни падает, традиционный уклад уходит в прошлое. Процессы рассеивания и ассимиляции делают свое дело. Если в Советском Союзе в 1920-30-х годах предпринимались некоторые меры, призванные хоть как-то исправить положение, в Америке алеуты долгое время подвергались дискриминации наравне с индейцами. Ситуация коренным образом стала меняться только в 60-х.
Обработка шкур, 1920-е гг./Фото: mediad.publicbroadcasting.net
В настоящее время алеуты по образу жизни практически не отличаются от приезжего населения. В России единственным местом компактного проживания алеутов является село Никольское в Камчатском крае. Именно там проживают последние два десятка носителей алеутского языка – все его диалекты находятся под угрозой исчезновения. Во всем мире осталось только 350 человек, говорящих на этом языке.
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