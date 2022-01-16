Сенсационная находка в мексиканской гробнице: человеческие черепа и загадочные статуэтки

Предметы из неповрежденной гробницы периода Комала.
Бывают находки, которые становятся настоящей сенсацией. Именно такой стали артефакты, найденные в одной из гробниц Мексики. Археологи подчёркивают, что это была одна из немногих неповреждённых гробниц, найти которые - большая редкость. Артефакты, найденные вместе с человеческими черепами, пока, правда, ставят вопросов перед учёными больше, чем дают ответов.
Археологи раскопали 1700-летнюю неповрежденную могилу в Мексике, в которой они нашли черепа и кости двенадцати взрослых мужчин, а ещё фигурки и статуэтки доколумбовой эпохи. Каждая из фигурок была тщательно вылеплена из некой пастообразной массы, после чего отполирована. А одна из фигурок была одета в сложный головной убор с рогами, похожем на те, которые носили шаманы.
Сюрпризы древней гробницы
Могила обнаруженная в Колиме, Мексика.
По мнению археологов, которые сделали открытие, 1700-летняя нетронутая могила датируется периодом Комала (от 0 до 500 г. н.э.). Она была обнаружена во время работ по реконструкции церкви адвентистов седьмого дня в мексиканском штате Колима. Археологи нашли отверстие, ведущее куда-то вниз под церковь. Лаз был выложен камнями и человеческими костями. Внутри гробницы удивленные исследователи обнаружили 12 черепов и других костей, которые, как казалось, были хаотично разбросаны.
Ритуальный кувшин из гробницы в Колиме.
По словам Розы Марии Флорес Рамирес, антрополога из Национального института антропологии и истории в Мексике, на некоторых черепах были заметны признаки повреждений. При дальнейших раскопках археологи нашли еще три уровня захоронений. На втором уровне команда ученых откопала рядом с двумя черепами фигурки мужчины и женщины, помещенных лицами вниз.
Странные фигурки из могилы
Статуэтка мужчины с топором из гробницы в Колиме.
Размеры фигурки мужчины, которая держит топор в одной руке, составляет 39 см в высоту и 15 см в обхвате. На голове статуэтки сложный головной убор с рогом, торчащим из него. Женская статуэтка короче и компактнее, чем мужская (32 на 14 сантиметров). У нее острый нос и треугольная голова, на которую надет полосатый головной убор. У этой фигурки скрещены руки, причем в правой руке она держит горшок.
Ритуальная статуэтка из гробницы в Колиме.
Что еще более интересно, обе фигурки были вылеплены из пастообразной массы, которая была отполирована после затвердения. Археолог Национального института антропологии и истории Рафаэль Платас Руис считает, что эти фигурки отражают мировоззрение людей, которые населяли долину Колима в те времена. Якобы фигурки должны были защитить человека после смерти а загробном мире.
Редкая находка
Подобная «шаманская» статуэтка с рогом, которая ранее была обнаружена в Колиме.
Находка считается уникальной, поскольку подобные типы могил почти всегда находят разграбленными, и археологи могут только догадываться, что было в них. Тот факт, что могила была нетронутой, впервые позволило больше узнать об образе жизни людей в Мексике тысячи лет назад. Сейчас ученые предполагают, что возможно это не единственное захоронение в данном районе, поскольку вся долина Колима была непрерывно населена в течение почти трех тысяч лет (с 1500 г. до н.э. до 1500 г. н.э.). Некоторые из них настроены оптимистично и уверены, что вскоре будут найдены и другие культурные памятники разных периодов.
Работы будут продолжены.
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