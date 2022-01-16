С нами не соскучишься!

8 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шендо
    баночку из под анализов не выбрасывайте - из неё можно пиво пить.Не выбрасывайте б...
  • Татьяна Медведева (Вернигора)
    речь идет о скорлупе, которую мы выбрасываем, а не о яйцахЧто произойдёт, е...
  • Литов Олег
    Дорого: 180 кустовых, одни только яйца потребуют 1440 р. (8 р. яйцо). Химия с умом дешевле. Даже с покупным перегноем.Что произойдёт, е...

Сенсационная находка в мексиканской гробнице: человеческие черепа и загадочные статуэтки


Предметы из неповрежденной гробницы периода Комала.

Предметы из неповрежденной гробницы периода Комала.

Бывают находки, которые становятся настоящей сенсацией. Именно такой стали артефакты, найденные в одной из гробниц Мексики. Археологи подчёркивают, что это была одна из немногих неповреждённых гробниц, найти которые - большая редкость. Артефакты, найденные вместе с человеческими черепами, пока, правда, ставят вопросов перед учёными больше, чем дают ответов.

Археологи раскопали 1700-летнюю неповрежденную могилу в Мексике, в которой они нашли черепа и кости двенадцати взрослых мужчин, а ещё фигурки и статуэтки доколумбовой эпохи. Каждая из фигурок была тщательно вылеплена из некой пастообразной массы, после чего отполирована. А одна из фигурок была одета в сложный головной убор с рогами, похожем на те, которые носили шаманы.

Сюрпризы древней гробницы


Могила обнаруженная в Колиме, Мексика.

Могила обнаруженная в Колиме, Мексика.

 

По мнению археологов, которые сделали открытие, 1700-летняя нетронутая могила датируется периодом Комала (от 0 до 500 г. н.э.). Она была обнаружена во время работ по реконструкции церкви адвентистов седьмого дня в мексиканском штате Колима. Археологи нашли отверстие, ведущее куда-то вниз под церковь. Лаз был выложен камнями и человеческими костями.
Внутри гробницы удивленные исследователи обнаружили 12 черепов и других костей, которые, как казалось, были хаотично разбросаны.
Ритуальный кувшин из гробницы в Колиме.

Ритуальный кувшин из гробницы в Колиме.

 

По словам Розы Марии Флорес Рамирес, антрополога из Национального института антропологии и истории в Мексике, на некоторых черепах были заметны признаки повреждений. При дальнейших раскопках археологи нашли еще три уровня захоронений. На втором уровне команда ученых откопала рядом с двумя черепами фигурки мужчины и женщины, помещенных лицами вниз.

Странные фигурки из могилы


Статуэтка мужчины с топором из гробницы в Колиме.

Статуэтка мужчины с топором из гробницы в Колиме.

 

Размеры фигурки мужчины, которая держит топор в одной руке, составляет 39 см в высоту и 15 см в обхвате. На голове статуэтки сложный головной убор с рогом, торчащим из него. Женская статуэтка короче и компактнее, чем мужская (32 на 14 сантиметров). У нее острый нос и треугольная голова, на которую надет полосатый головной убор. У этой фигурки скрещены руки, причем в правой руке она держит горшок.
Ритуальная статуэтка из гробницы в Колиме.

Ритуальная статуэтка из гробницы в Колиме.

 

Что еще более интересно, обе фигурки были вылеплены из пастообразной массы, которая была отполирована после затвердения. Археолог Национального института антропологии и истории Рафаэль Платас Руис считает, что эти фигурки отражают мировоззрение людей, которые населяли долину Колима в те времена. Якобы фигурки должны были защитить человека после смерти а загробном мире.

Редкая находка


Подобная «шаманская» статуэтка с рогом, которая ранее была обнаружена в Колиме.

Подобная «шаманская» статуэтка с рогом, которая ранее была обнаружена в Колиме.

 

Находка считается уникальной, поскольку подобные типы могил почти всегда находят разграбленными, и археологи могут только догадываться, что было в них. Тот факт, что могила была нетронутой, впервые позволило больше узнать об образе жизни людей в Мексике тысячи лет назад. Сейчас ученые предполагают, что возможно это не единственное захоронение в данном районе, поскольку вся долина Колима была непрерывно населена в течение почти трех тысяч лет (с 1500 г. до н.э. до 1500 г. н.э.). Некоторые из них настроены оптимистично и уверены, что вскоре будут найдены и другие культурные памятники разных периодов.
Работы будут продолжены.

Работы будут продолжены.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Сенсационная находка в мексиканской гробнице: человеческие черепа и загадочные статуэтки

И не забудьте:
Сенсационная находка в мексиканской гробнице: человеческие черепа и загадочные статуэткиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх