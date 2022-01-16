Сенсационная находка в мексиканской гробнице: человеческие черепа и загадочные статуэтки

Предметы из неповрежденной гробницы периода Комала.

Сюрпризы древней гробницы

Могила обнаруженная в Колиме, Мексика.

Ритуальный кувшин из гробницы в Колиме.

Странные фигурки из могилы

Статуэтка мужчины с топором из гробницы в Колиме.

Ритуальная статуэтка из гробницы в Колиме.

Редкая находка

Подобная «шаманская» статуэтка с рогом, которая ранее была обнаружена в Колиме.