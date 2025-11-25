Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Поход в туалет, особенно общественный, как правило, не сулит свежих эмоций и переживаний и уж совсем не тянет на экскурсию.
Однако мы нашли 20 туалетных комнат, посещение которых может оставить неизгладимое впечатление и подарить несколько поистине прекрасных минут релакса и наслаждения. Ведь из их окон открываются просто сумасшедшие виды.
Скалистые горы: Мидуэй, штат Юта, США
Потрясающий вид на заснеженные горные склоны, которым можно насладиться, посетив один из общественных туалетов штата Юта.
Океан зелени: туалет в Перу
Туалет без дверей, утопающий в море густой зелени.
Побережье Санта-Барбары
Шикарный вид на солнечное побережье, который можно созерцать из туалетной комнаты Калифорнийского университета.
Городской пейзаж
Вид на Лондон с 68-го этажа небоскреба Shard.
Царь горы: Западная Австралия
Туалет под открытым небом на вершине горы.
Огни большого города
Роскошный вид ночного Лас-Вегаса, который открывается из туалета клуба Moon.
Атлантика
Роскошный вид на побережье Атлантического океана из туалета ресторана Le Cabestan, Касабланка, Марокко.
Заснеженные склоны
Потрясающий пейзаж, которым можно полюбоваться из огромных окон школьного туалета в Исландии.
Джунгли: Сафари-Лодж, Африка
Туалет, из которого можно наблюдать за дикими животными и природой.
Сказочный домик: город Мальмё, Швеция
Фантастический вид из туалета отеля Clarion.
Индустриальный город
Вид, которым можно полюбоваться из общественного туалета небоскреба Sapporo JR Tower, Саппоро, Япония.
Большой город: королевский туалет в Южной Корее
Впечатляющий городской пейзаж, открывающийся из туалета сеульской телебашни.
Лоно природы
Почувствовать себя частью природы можно в одном из общественных туалетов Китая.
Город мостов
Вид на один из питтсбургских мостов, открывающийся из туалета отеля Renaissance.
Густой лес
Вид на Лаос из кабинки туалета.
Мегаполис
Городской пейзаж, которым можно насладиться из туалета отеля «Пульхайм», Кёльн, Германия.
Современный город
Общественный туалет «Коммерцбанка» во Франкфурте, Германия.
Панорама
Восхитительная панорама из туалета отеля Torni, Хельсинки, Финляндия.
Вид на вечерний Гамбург
Фантастический вид на город, который можно созерцать из туалета бара в Гамбурге, Германия.
Единение с природой
Минималистичный туалет под открытым небом в Австралии.
