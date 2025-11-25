Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Поход в туалет, особенно общественный, как правило, не сулит свежих эмоций и переживаний и уж совсем не тянет на экскурсию.



Однако мы нашли 20 туалетных комнат, посещение которых может оставить неизгладимое впечатление и подарить несколько поистине прекрасных минут релакса и наслаждения. Ведь из их окон открываются просто сумасшедшие виды.

Скалистые горы: Мидуэй, штат Юта, США

Океан зелени: туалет в Перу

Побережье Санта-Барбары

Городской пейзаж

Царь горы: Западная Австралия

Огни большого города

Атлантика

Заснеженные склоны

Джунгли: Сафари-Лодж, Африка

Сказочный домик: город Мальмё, Швеция

Индустриальный город

Большой город: королевский туалет в Южной Корее

Лоно природы

Город мостов

Густой лес

Мегаполис

Современный город

Панорама

Вид на вечерний Гамбург

Единение с природой