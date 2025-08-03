Зачем греческим караульным помпоны на ботинках

Гвардейцы /Фото:turbinatravels.com
Греческие традиции всегда были одним из самых уникальных и напитанных красотой и разнообразностью эпох. Одна из самых зрелищных традиций - это смена караула греческих гвардейцев-эвзонов перед Президентским дворцом на афинской площади Синтагма. Но, что же в них такого уникального?
Если вы когда-либо видели эту смену караула, вам не могло не броситься в глаза необычное и колоритное нарядное одеяние гвардейцев-эвзонов. С точки зрения иностранцев, эти костюмы могут показаться абсолютно необычными, даже смешными, особенно учитывая, что это настоящая военная форма. Юбка и помпоны на ботинках - это одни из главных атрибутов данного костюма. Гвардейцы у президентского дворца - это высокоуважаемые и профессиональные военнослужащие, ответственные за обеспечение безопасности главы государства и его резиденции. Их узнаваемый внешний вид вызывает интерес и любопытство у многих людей.
История этой формы насчитывает множество лет и уходит своими корнями в древность. Гвардейцы-эвзоны были изначально выбраны для службы в царской гвардии во времена Османской империи. В то время их основное задание заключалось в охране и защите императорской персоны. Со временем гвардейцы-эвзоны приобрели свою собственную уникальную идентичность и стали символами греческой культуры и нации. Они стали частью фольклора идентификации греческого народа.
Эвзоны /Фото:dzen.ru
Но зачем же они носят юбку и помпоны на ботинках по ей день? Этот атрибут может показаться необычным, но он несет в себе глубокий символический смысл.
Так же в их обмундирование входит шапка-фареон в своем ярко- красном цвете говорящая о страдании греков, которые были порабощены. Жилет-фермель точно соответствует облику Теодороса Колокотрониса, вождя национального освободительного движения. Башмаки-царухи, с шестьюдесятью гвоздями в подошве, напоминали горькое прошлое. Пушистые помпоны на них скрывали острые предметы - хитрость, изумлявшая врага в ближнем бою. Они представляют собой символ победы и торжества. В древние времена аттические воины также возвращались из победных сражений с перьями и прикрепляли их к своей обуви, чтобы показать свои заслуги перед народом. Во время смены караула, зависающая в воздухе нога становится частью тренировки, предназначенной для освоения обманного удара помпоном. Этот элемент требует высокой ловкости и силы, чтобы создать эффектное представление. Сценарий церемонии смены караула включает моменты, когда гвардейцы не видят друг друга, но важна синхронизация движений. Такая слаженность достигается жесткой дисциплиной и регулярной тренировкой.
Смена караула /Фото:igor-salnikov.livejournal.com
Вся униформа весит более 20 килограммов, и надевание ее полностью занимает как минимум 45 минут, требуя помощи специального помощника, прикрепленного к каждому гвардейцу. Эвзоны различных званий также имеют небольшие отличия в своей одежде. Например, у рядовых эвзонов юбка короче, в то время как кисть на шапке, наоборот, длиннее. Эти тонкие детали служат не только для выделения звания, но и дополняют внешний вид и дисциплинированное единство этого уникального военного театрального представления.
Гвapдeйцы с офицерским званием, помимо винтовок, также носят мундиры, сапоги и аналоги сабель, которые использовали греки еще в девятнадцатом веке. В период османской оккупации грекам было запрещено иметь при себе оружие, потому эвзоны искусно прятали лезвия в завитках шерсти на носках своих ботинок. Особенно это было актуально, когда они сходили с гор в крупные поселения, находящиеся под контролем османов. Потому башмаки с помпонами до сих пор являются частью наряда эвзонов, символизируя ум и находчивость их греческих предков. Сегодня в этих ботинках ничего не скрывается, а помпоны просто являются символом памяти своей истории и уважением к ней.
Помпоны /Фото:dzen.ru
Царухи: история, символика и изготовление
Термин "царухи" происходит от турецкого слова carik, что переводится как царский. В девятнадцатом и начале двадцатого века крестьяне северной Греции носили царухи - обувь, которая стала неотъемлемой частью их каждодневного облика. Обычные, каждодневные ботинки были простыми, без украшений, но царухи для дней праздника привлекали внимание своими черными пучками шерсти. Царухи для детей были ярко раскрашены. В эпоху когда Греция боролась за свою независимость, эти декоративные помпоны стали частью военной формы отобранных партизан, объединившихся в легкую пехотную часть под названием эвзoны. Помпоны на их башмаках не только вызывали насмешки врагов, как показывают карикатуры того времени, однако, и символизировали отвагу и решимость греческих воинов.
Одежда эвзонов /Фото:dzen.ru
Изначально царухи были изготовлены в городе Янина, который находится на севере Греции. В настоящее время производство этих обувных изделий сосредоточено в центре Афин, хотя мастеров, способных создавать их, осталось немного. Овладение всеми тонкостями искусства изготовления царух требует года упорной работы. Каждая пара создается вручную с использованием особой технологии, и на это уходит пять дней. Мастера используют шаблоны-мерки для каждого размера, чтобы вырезать подошву, две стороны и носок.
Отбор гвардейцев
Отборные гвардейцы представляют собой высоких молодых мужчин, рост которых не менее 187 см. В истории использования царух – традиционной греческой обуви президентской гвардии – заметен переход от грубой свиной кожи к более мягким материалам, достигаемый погружением царух в воду.
Элитный отряд /Фото:ru.pinterest.com
Ботинки делаются исключительно из хороших материалов, натуральных, закупающихся на кожевенных фабриках. Цвет имеет символическое значение: черная кожа символизирует горечь за прошедшими событиями, а алый напоминает о крови, что была пролита греческими повстанцами. Помпоны, тоже часть обуви, делаются из натуральной шерсти. Процесс создания включает в себя шестьсот стежков и сто двадцать специализированных гвоздей с широкими головками. Подошва усиливается шестьюдесятью гвоздями, создавая характерный звук гвардейцев при шагании по площади. Веc одной пары зависит от размера может быть до 3 кг. В цехе хранится сто пятьдесят пар обуви разных размеров, обеспечивая гвардейцам подходящие башмаки по мере необходимости.
Царухи /Фото:vovachi.livejournal.com
Распространение традиций
В Греции также производятся упрощенные варианты царух с отсутствием гвоздей, предназначенные абсолютно для каждого простого человека. Эти башмаки используются во время национальных праздников, таких как Дeнь Oхи и Дeнь нaчaлa вoccтания за независимость страны. Традиционные башмаки также являются неотъемлемой частью многих фольклорных ансамблей, дополняя национальные традиции.
Культурные выражения
Греческий язык обогащен выражениями и поговорками, связанными с царухами, отражающими их историческое и культурное значение. Успешное преодоление трудностей часто описывается фразой: Он вошел в царухах. В то время как отсутствие объективности восприятия ситуации может быть описано как спящий в царухах.
Царухи /Фото:ru.m.wikipedia.org
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