Сокусимбуцу: как стать живым богом по-японски

Японский климат совсем не способствует мумификации. Там нет торфяников, безводных пустынь и ледяных альпийских пиков. Лето жаркое и влажное. Тем не менее группа буддийских монахов из секты Сингон открыла способ мумифицироваться путем строгой аскетической подготовки в тени особенно священного пика, расположенного в горной северной префектуре Ямагата. Таким образом они становились воплощениями Будды, живыми богами.









Основатель

Первый полет

Диета смертника

Цели аскезы

В дальний путь

Итоги

Живой бог