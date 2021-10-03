Как устранить «народными» средствами пригоревший жир на решетке плиты: советы опытной хозяйки

1. Очистка при помощи пищевой соды

Готовим кашицу из соды. /Фото: pinterest.ru.

2. Очистка горячей водой и паром

Отправить можно не только решетку. /Фото: ami.by.

3. Очистка прокаливанием

Самое главное не слишком спешить. /Фото: stroy-podskazka.ru.

4. Очистка аммиаком

Кладем в пакет, заливаем спирт. /Фото: sollys.ru.

5. Очистка горчичным порошком

Тем не менее - действенный способ. /Фото: riafan.ru.

6. Очистка уксусом

Уксус поможет. /Фото: toxid.ru.