Как устранить «народными» средствами пригоревший жир на решетке плиты: советы опытной хозяйки

Пригоревший жир на решетке газовой плиты – это досадная реальность, а оттирать такой жир - неприятное испытания и неблагодарный труд. Без использования специальных моющих средств, сделать это совсем не просто. Более того, неправильная чистка решетки может стать причиной ее повреждения. Впрочем, существует несколько вполне эффективных «народных» методик, которые стоит взять на вооружение каждой хозяйке и хозяину.
1. Очистка при помощи пищевой соды
Готовим кашицу из соды. /Фото: pinterest.ru.
Пищевая сода или гидрокарбонат натрия есть на каждой кухне. Опытные хозяйки знают о том, что благодаря своей щелочной основе сода является отличным чистящим средством. Дело в том, что она справляется с абсолютным большинством загрязнений. Для того, чтобы почистить решетку следует приготовить кашеобразный состав из воды и соды. На проблемные участки решетки сода наносится на 1 час.
После этого при помощи жесткой щетки выполняется первичная очистка. Сразу за ней – вторичная очистка с использованием мягкой губки. Цикл с нанесением состава, щеткой и губкой повторять до полной очистки жира.
2. Очистка горячей водой и паром
Отправить можно не только решетку. /Фото: ami.by.
Если в доме нет парогенератора, то размягчить жир можно следующим методом. Сначала разогреваем духовку. Ставим в нее противень с раствором из мыла. После этого кладем решетку плиты на противень так, чтобы она полностью ушла под воду, после чего некоторое время отпариваем ее.
После такой процедуры духовку нужно будет помыть от мыла и жира.
Важно: помните об осторожности при работе с духовкой, паром и кипятком!
3. Очистка прокаливанием
Самое главное не слишком спешить. /Фото: stroy-podskazka.ru.
Внимание: данный метод подходит только для чугунных решеток.
Один из самых простых методов, идея которого заключается в том, чтобы просто сжечь весь жир, прилипший к решетке при помощи паяльной лампы. При желании тоже самое можно сделать и просто поднеся решетку к конфорке. При равномерном прокаливании жир будет сгорать по всей решетке.
После завершение процедуру, решетку следует протереть тряпкой или губкой.
Важно: при работе с огнем помните о технике безопасности, а также о том, что решетку нельзя держать руками.
4. Очистка аммиаком
Кладем в пакет, заливаем спирт. /Фото: sollys.ru.
Нашатырный спирт продается в любой аптеке. Не каждый знает о том, что это 10-процентный раствор аммиака. Тем не менее, опытные хозяйки, как правило, осведомлены о чудесных свойствах аммиака в вопросах наведения чистоты.
Для очистки берем нашу решетку с плиты, кладем в пакет и заливаем туда пузырек нашатырного спирта. Завязываем мешок и оставляем лежать на ночь. Утром извлекаем решетку и моем обычным чистящим средством.
Помните о том, что аммиак имеет очень неприятный резкий запах, а потому следует обеспечить хорошее проветривание помещения.
5. Очистка горчичным порошком
Тем не менее - действенный способ. /Фото: riafan.ru.
Один из самых неординарных методов. При всем при этом очистка жира горчичным порошком экстремально эффективна. Процесс работы напоминает уже описанный с содой. Сначала нужно приготовить «кашицу» из воды и горчицы. После этого решетку смачивается водой и обмазывается приготовленным составом. После этого остается подождать 2-3 часа и помыть решетку с чистящим средством.
6. Очистка уксусом
Уксус поможет. /Фото: toxid.ru.
Любая кислота отлично растворяет органические соединения, в том числе жир. Нас же интересует исключительно столовый уксус. Все, что нужно сделать замочить решетку в уксусе в подходящей по размеру таре. Спустя несколько часов будет достаточно хорошо помыть решетку при помощи губки.
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