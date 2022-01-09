12 секретов благотворного воздействия и пользы оливкового масла для организма

Не все жиры вредны для человеческого организма.

Оказывается, есть полезные жиры. Их необходимо включать в свой ежедневный рацион, если вы хотите сохранить своё здоровье крепким на долгие годы. Недостаток жира отрицательно сказывается и на внешнем виде.

Продукты, содержащие полезные жировые вещества, это авокадо и кокос. Но знаете ли вы, что у вас на кухне находится ещё один источник полезного жира?

Оливковое масло и польза для организма

Догадались? Конечно, это оливковое масло!

Читайте статью, чтобы узнать, чем полезно оливковое масло и каким же чудесным эффектом обладает этот средиземноморский кладезь здоровья.

Состав и пищевая ценность оливкового масла

По данным национальной базы данных продуктов питания, созданной Министерством сельского хозяйства США, в одной столовой ложке оливкового масла содержится:

119 калорий

Витамин Е – 1.94 мг (13 % от рекомендуемой суточной нормы)

Витамин K – 8.1 мг (9 %)

Насыщенные жиры – 1,9 г

Мононенасыщенные жиры – 9.9 г

Полиненасыщенные жир – 10.5 г

Как видите, оливковое масло содержит много видов жиров.

Американская организация здоровья сердца рекомендует употреблять не более 16 граммов насыщенного жира, это при стандартном ежедневном рационе в 2000 калорий.

1,9 граммов жира эквивалентно 12 % данного рациона.

Также американские кардиологи советуют употреблять как можно больше мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров. Они наиболее полезны и легче усваиваются.

Преимущество оливкового масла в том, что оно как раз содержит большое количество таких, так называемых «хороших» жиров. Поэтому всего одна столовая ложка масла в день способна принести вам огромную пользу.

Полезные свойства оливкового масла

Далее мы рассмотрим 12 полезных эффектов оливкового масла на организм.

Антиоксидантные свойства

Антиоксиданты – это вещества, помогающие предотвратить повреждения клеток, которые вызываются деятельностью опасных молекул кислорода, известных как свободные радикалы.

Свободные радикалы могут стать причиной возникновения сердечных заболеваний, рака, болезни Альцгеймера и других серьёзных недугов.

Оливковое масло содержит мощные антиоксиданты, а значит, вполне может защитить нас от этих коварных болезней.

Согласно данным научного исследования, изданного журналом Nutrition Research Reviews, горький вкус оливковому маслу придают два химических элемента – гидрокситирозол и олеуропеин, которые и проявляют активные антиоксидантные свойства.

Витамин Е и витамин К также являются антиоксидантами.

Противовоспалительный эффект

Если вы знакомы с моей статьёй «Противовоспалительная диета», то помните, что хронический воспалительный процесс связан со многими серьёзными заболеваниями. Это и астма, и аллергия, и сердечные недуги, и рак, и многие другие.

Благодаря своим противовоспалительным свойствам, оливковое масло играет важную роль в организации пищевого процесса при терапии.

Особенно ценится олеиновая кислота, содержащаяся в масле. Это мононенасыщенное жировое соединение прекрасно уменьшает число маркеров воспаления.

В Японии в 2007 году были произведены исследования олеиновой кислоты. В эксперименте были задействованы более 3000 человек.

Обнаружено, что употребление этой кислоты (в совокупности с другими жирами), снижает уровень воспаления у человека.

Также оливковое масло содержит олеакансал, ещё более мощный антиоксидант.

Многочисленные исследования показали, что эффект от этого вещества схож с действием ибупрофена (50 граммов масла соответствует 10 % от взрослой дозы ибупрофена).

Конечно, 10 % — это немного, но учёные придерживаются мнения, что даже такие низкие дозы обезболивающего вещества имеют накопительный эффект.

Антибактериальные свойства

Оливковое масло обладает ярко выраженными антибактериальными свойствами.

Был проведён научный опыт, в ходе которого выяснилось, что уксусная кислота и оливковое масло – самые лучшие общедоступные борцы с бактериями.

Наличие оливкового масла в майонезе уменьшает риск заражения сальмонеллой и листерией.

Оливковое масло угнетающе действует и на Helicobacter pylori, патогенные бактерии кишечника, вызывающие язву и рак желудка.

Химико-биологические исследования доказали, что вещества оливкового масла оказывают сильное бактерицидное действие в отношении 8 штаммов H. pylori – 3 из которых вообще устойчивы к антибиотикам!

Научный факт, что всего 30 граммов оливкового масла в день способно убить H. pylori у 40 % людей за 14 дней.

Продукт правильного питания

Высокое употребление оливкового масла неразрывно связано с понятием правильного питания.

Известен научный эксперимент, в котором приняло участие 1600 человек от 18 до 60 лет. Выяснилось, что люди с наиболее высоким уровнем потребления оливкового масла (13,5 % от общего числа калорий) имели в своём рационе исключительно здоровую пищу.

Это значит, что они умеренно употребляли каши, хлебобулочные изделия, цельное молоко, колбасы, сладости, фруктовые пакетированные соки и газированную воду. А предпочли включить в своё меню рыбу, яйца, овощи и полезные жиры.

Нет ничего удивительного, что люди, которые ежедневное употребление оливкового масла сделали своей привычкой, получают необходимое количество жиров, а также витаминов и полезных веществ.

Конечно, это не значит, что стоит лишь начать пить оливковое масло, и все ваши проблемы со здоровьем тут же решатся. Но определённая связь здесь есть.

Возможно, те, кто употребляют оливковое масло каждый день, просто придерживаются средиземноморской кухни (цельные зёрна, рыба, овощи).

Полезно для сердца

Многочисленные исследования показали, что средиземноморская диета крайне благотворно влияет на работу сердца.

Например, в одном опыте принимали участие 7447 участников, в возрасте от 55 до 80, которые хоть и не имели проблем с сердцем, но находились в зоне риска.

Участников разделили на три группы, и в каждой группе была своя диета. Это были средиземноморская диета, дополненная оливковым маслом, средиземноморская диета с орехами и лечебная диета.

Учёные доказали, что у тех групп, где была средиземноморская диета (с маслом и с орехами), наблюдается снижение частоты появления неприятных ощущений в области сердца, так как полезные жиры стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы.

Оливковое масло показано при повышенном давлении (гипертонии).

В 2000 году было проведено исследование, что регулярное употребление в пищу оливкового масла поможет снизить необходимость приёма антигипертензивных препаратов до 48 %.

Снижение риска инсульта

Науке известны два масштабных исследования, которые доказали, что оливковое масло играет важную роль в защите человека от риска инсульта.

Одним из них стал научный анализ с участием 841211 человек, который на основе 32 когортных исследований изучил различные виды мононенасыщенных жиров и их влияние на организм человека.

Исследователи отметили «значительную связь» между высоким употреблением оливкового масла и уменьшением риска внезапной смерти. А также вероятность инсульта снижается на 17 %.

Второй эксперимент проводился на основе наблюдений за более чем 38000 человек. Тоже была замечена взаимосвязь между оливковым маслом и улучшением состояния сердца.

Защита от рака

Заболеваемость раком в средиземноморских странах на порядок ниже, чем в странах Скандинавии, Соединённом Королевстве и Соединённых Штатов Америки. И это заставляет задуматься: а вдруг это питание творит чудеса?

Мы уже выяснили, что оливковое масло богато антиоксидантами, а также угнетающе действует на появление и размножение раковых клеток.

И это научно доказано!

Например, олеакансал убивает раковые клетки менее чем за час! Результаты этого исследования были опубликованы в журнале «Молекулярная и клеточная онкология» в 2015 году.

В обычных условиях, клетки рака гибнут в течение 16-24 часов. А олеакансал ускоряет этот процесс – всего 30-60 минут.

Также оливковое масло будет очень полезно при раке груди и его профилактике.

Известен научный эксперимент, когда 4000 женщин, в возрасте от 60 до 80 лет, разделили на 2 группы и назначили разное питание. Первая группа должна была в течение 6 лет питаться по средиземноморской диете с большим количеством оливкового масла. А вторая в такой же промежуток времени придерживалась специальной лечебной диеты.

После 5 лет диеты было выявлено, что средиземноморская диета на 68 % снизила риск образования раковых клеток, по сравнению с лечебной диетой.

Стимулирование работы мозга

Оливковое масло поможет вам защитить свой мозг от коварной болезни Альцгеймера, наиболее распространённой формы деменции, вызывающей многочисленные проблемы с памятью, мышлением и поведением.

У людей с болезнью Альцгеймера наблюдается скопление протеина (бета-амилоиды) в определённых частях головного мозга.

Оливковое масло прекрасно убирает белковые отложения, тем самым предотвращая развитие болезни.

Также, средиземноморская диета рекомендована людям с повышенной умственной нагрузкой.

Лечение ревматоидного артрита

Учитывая, что ревматоидный артрит (РА) представляет собой воспалительное заболевание, и мы уже знаем, что оливковое масло является мощным противовоспалительным средством, разумно сделать вывод, что оливковое масло может снять боль и отеки, связанные с РА.

Наука поддерживает это мнение, хоть и исследований в этой области проводилось немного.

В Испании в 2014 году проводили научный эксперимент, и выяснили, что средиземноморская диета (с оливковым маслом) положительно влияет на эту проблему: снижаются болевые ощущения, маркеры воспаления, уменьшается токсический эффект.

В другом исследовании, продолжительностью 24 недели, больные артритом одновременно с оливковым маслом принимали рыбий жир. Результат опыта – снижение интенсивности боли, устранение симптома утренней скованности, появление силы в мышцах рук.

Правильный выбор для приготовления пищи

Существует много хороших масел, но не все пригодны для приготовления пищи.

Некоторые масла не могут противостоять высоким температурам, начинают дымиться. А дым, как известно, содержит токсичные вещества, свободные радикалы, что очень вредно для нашего организма.

Учёные изучили свойства оливкового масла при высокой температуре.

Оливковое масло 24 часа держали на огне, другими словами, жарили. Обнаружилось, что оно чрезвычайно устойчиво к повышенным температурам.

Другое исследование заключалось в использовании подсолнечного и оливкового масел в течение 40 жарок.

Во время первых 20 процедур, оливковое масло показывало хорошие результаты, в отличие от подсолнечного. Затем все отличия стёрлись, и в течение последующих 20 жарок, оба вида масла были непригодны для еды.

Вывод – оливковое масло безопасно для жарки, но необходимо менять его после каждой готовки.

Поддержание веса

Я уже много раз говорил, что не жир делает вас толстым, а сахар!

Благодаря одному 2-х летнему исследованию, где приняли участие более 1100 пожилых людей, было доказано, что средиземноморская диета на 88 % снижает риск ожирения.

Ещё один эксперимент проводился в Испании, участвовали 7368 выпускники университетов. Они в течение 2-х лет каждый день употребляли в пищу довольно большое количество оливкового масла. Результаты показали, что вес участников оставался в норме, а значит, избыток жиров не вызывает патологического набора веса.

Профилактика диабета 2 типа

Диабет 2 типа является прогрессирующим заболеванием в США, и к 2050 году, согласно статистике, каждый третий американец будет страдать от него.

Оливковое масло, как и некоторые другие жиры, может оказывать стабилизирующее воздействие на уровень сахара и инсулина в крови.

Это наглядно иллюстрирует научный эксперимент, в котором приняли участие 418 больных диабетом 2 типа. Их разделили на 2 группы. Люди из 1 группы придерживались средиземноморской диеты, а пациенты из 2 – лечебной. Результат – у 40 % больных из 1 группы наблюдалось улучшение состояния.

Совсем недавно, в 2015 году, было проведено исследование, в котором 25 участников получили на обед типичную средиземноморскую пищу: фрукты, овощи, цельные злаки, рыбу. Половине участников готовили с добавлением оливкового масла, а второй половине с кукурузным.

После приёма пищи, им провели анализ крови. Выяснилось, что у группы людей, где было кукурузное масло, наблюдается повышение уровня глюкозы. То есть с помощью оливкового масла можно вполне контролировать уровень сахара.

В заключение о пользе оливкового масла

Как видите, оливковое масло содержит массу полезных веществ.

Выбирайте оливковое масло холодного отжима, оно обладает более выраженным вкусом, а также имеет большую концентрацию биологически активных компонентов.

Но помните, что во всём хороша мера. И в употреблении оливкового масла в том числе. Одна столовая ложка содержит 120 калорий, и этого вполне достаточно для ежедневной нормы.

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