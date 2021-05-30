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18 эффектных снимков, где главную роль сыграли ракурс и перспектива


Интересные снимки, которые сложно понять с первого взгляда.

Интересные снимки, которые сложно понять с первого взгляда.

 

Мозг порой «подсовывает» нам картинки, которые искажают реальность. Смотрим на одно, а видим совершенно другое. Для поднятия настроения мы собрали 18 эффектных снимков, где главную роль сыграли ракурс и перспектива.

1. Бантик с мужской головой? Что же - мило, очень мило...


Украшение детской головки. | Фото: Fishki.net.

Украшение детской головки. | Фото: Fishki.net.

 

2. Ответить на вопрос, эта лестница ведет вниз или вверх, можно только воспользовавшись ею!


Загадка одной лестницы на Novate.ru. | Фото: ЯПлакалъ.

Загадка одной лестницы на Novate.ru. | Фото: ЯПлакалъ.

 

3. «Как вам мои ножки?»


Во это ножки! | Фото: Pinterest.

Во это ножки! | Фото: Pinterest.

 

4. «Ого, я не знал, что мой мусорный бак может летать!»


Неожиданные свойства мусорного бака. | Фото: Fishki.net.

Неожиданные свойства мусорного бака. | Фото: Fishki.net.

 

5. «Она что, пьет прямо из бассейна?»


Вот это жажда! | Фото: Позитив в картинках и не только.

Вот это жажда! | Фото: Позитив в картинках и не только.

 

6. Просто запасная голова моего попугая


Дополнительная голова. | Фото: Reddit.

Дополнительная голова. | Фото: Reddit.

 

7. Обед с призраком?


18 эффектных снимков, где главную роль сыграли ракурс и перспектива

«Женщина и тут, и там!» | Фото: Motika.

 

8. «Какая очаровательная кроха... Скажите, вы ее водите на детскую площадку или на площадку для выгула?»http://navote.ru/?p=23334


Все дети прекрасны! | Фото: ЯПлакалъ.

Все дети прекрасны! | Фото: ЯПлакалъ.

 

9. «21 век: собаки носят одежду, водят машину и пользуются гаджетами!»


Просто песик за рулем. | Фото: ЯПлакалъ.

Просто песик за рулем. | Фото: ЯПлакалъ.

 

10. «Отличная шляпка, Димон!»


По мнению Novate.ru, это отличный головной убор. | Фото: Pinterest.

По мнению Novate.ru, это отличный головной убор. | Фото: Pinterest.

 

11. Очевидно, что песик застрял в текстурах, ведь крышка закрыта!


Что здесь происходит? | Фото: Reddit.

Что здесь происходит? | Фото: Reddit.

 

12. Расслабьтесь, это просто бургер!


Проверка на пошлость от Novate.ru. | Фото: Taringa!

Проверка на пошлость от Novate.ru. | Фото: Taringa!

 

13. Дети так быстро растут... А местами еще и неравномерно!


Аккуратные детские ножки. | Фото: Smotrim.net.

Аккуратные детские ножки. | Фото: Smotrim.net.

 

14. Где ноги леди в черном пиджаке?


Дама без ног. | Фото: Kolosse.

Дама без ног. | Фото: Kolosse.

 

15. «Да, лошадка мутант, но мы ее любим такой, как она есть!»


Двухсторонняя лошадь. | Фото: Ribalych.ru.

Двухсторонняя лошадь. | Фото: Ribalych.ru.

 

16. А ведь это маленькая собачка...


Смотря с какой стороны посмотреть... | Фото: Reddit.

Смотря с какой стороны посмотреть... | Фото: Reddit.

 

17. «Что-то я переживаю за человечишку...»


Фотография из параллельной вселенной. | Фото: ЯПлакалъ.

Фотография из параллельной вселенной. | Фото: ЯПлакалъ.

 

18. Эффектный загар, а ручки - просто вверх изящества!


Изящные ручки. | Фото: Smotrim.net.

Изящные ручки. | Фото: Smotrim.net.

 

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18 эффектных снимков, где главную роль сыграли ракурс и перспектива

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18 эффектных снимков, где главную роль сыграли ракурс и перспективаПодписаться на мой Instagram
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