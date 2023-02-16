Смертельная тайна дельфинов

Дельфины умны. С этим согласится каждый, кто хоть раз видел их трюки в аквапарке. Для скептиков, впрочем, есть и более веские доказательства: ученые уже несколько десятков лет проводят исследования, результаты которых выявляют высокий интеллект этих удивительных млекопитающих. Репутация дельфинов одинакова во всем мире: умные, деликатные, добрые и отзывчивые. Это, конечно соответствует реальности — так же как и то, что дельфины на постоянной основе практикуют групповые изнасилования, инцест и детоубийства.







Большая часть исследований посвящена самому распространенному подвиду — афалинам. Первый серьезный труд был опубликован в 1984 году: ученые выявляли способность женской особи к восприятию и запоминанию звуков, сгенерированных компьютером. На втором этапе биологи показали дельфину связь между звуками и музыкальными инструментами.







Умница Акекамай очень быстро усвоила эту логическую цепочку. Более того, она начала общаться при помощи новых звуков — когда этого требовали ученые. По сути, дельфин сумел выучить иностранный язык.







Но случай Акекамай — вовсе не исключение из правил. На воле каждый дельфин умеет издавать свой собственный, особенный тип звука, который можно назвать его личной подписью.







Ученые удалили одного дельфина из стаи и, спустя несколько месяцев, воспроизвели его звуковой сигнал для оставшихся в бассейне особей. Те принялись искать источник — поняв, что щелчки исходят не от потерянного собрата, а из динамиков, они потеряли интерес.







Дельфины помнят и узнают друг друга. Проведенное в 2013 исследование показало, что эти умные животные способны узнать речь собрата, даже спустя несколько десятилетий после расставания.







Есть и более впечатляющие данные. К примеру, дельфины четко идентифицируют свою внешность. Для того, чтобы понять это, ученые опустили раскрашенную (в целях эксперимента) особь в бассейн, на стенке которого было закреплено зеркало. Дельфин провел у него целых полчаса, удивленно рассматривая метаморфозы.







Дельфины очень умны. Так же, как и люди, они могут быть добрыми — а могут и злыми. — Ричард Коннор, CEO The Dolphin Research Alliance.







Сезон размножения провоцирует дикую конкуренцию за самок. Представители сильного пола не останавливаются ни перед чем: никакого твердого «нет» со стороны женской особи не принимается. Ричард Коннор стал свидетелем брачного обряда, который был похож, скорее, на изнасилование. Три самца преследовали самку в течение нескольких часов, добиваясь ее расположения.







Как выяснилось позднее, это — стандартное брачное поведение дельфинов. В период спаривания самцы могут сбиваться в группировки по 12 и более членов: так легче принудить самку к содействию.







Полученная информация смутила исследователей. Дельфины всегда считались добрейшими созданиями — как выяснилось, у всех есть своя темная сторона.







С 1996 по 1997 год на берега пляжей Вирджинии выбросились целых 37 очень молодых афалин. В попытках понять мотивы, ученые провели вскрытия тел и обнаружили, что каждый из погибших был жестоко избит. Сломанные ребра, пробитые легкие, опущения внутренних органов….







Ответственность за гибель молодняка несут старшие особи мужского пола. Дельфины сбиваются в стаи и забивают новорожденного теленка, чтобы спровоцировать новую течку у самки-матери. Такое поведение порождает ответную защитную реакцию: самки стараются спариться с членами разных стай, чтобы обезопасить будущего ребенка — родной отец нападать на него не будет.







Это, в свою очередь, повышает скорость инбриндинга. К примеру, исследование стаи из Акульей Бухты показало, что дельфины практикуют инцест — и делают это довольно часто.







Инцест, детоубийство, изнасилование — а мы продолжаем считать дельфинов не только умными, но и добрыми созданиями. Пожалуй, не стоит уж слишком радоваться, когда увидите проплывающую мимо вас стаю. Вполне возможно, эти парни торопятся на групповое изнасилование.



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