Как добиться идеально чистых швов на плитке

Именно швы чаще всего забиваются грязью, и её бывает сложно оттуда вымыть. Одна простая чистящая смесь, сделанная за копейки, поможет в этом деле!



Ингредиенты для чистящего средства:

2 ст. л. жидкого хозяйственного мыла;0,5 л горячей воды;2 ст. л. соды;2 ст. л. перекиси водорода;2 ст. л. уксуса.Смешайте все ингредиенты между собой. Губкой тщательно нанесите смесь между швов и оставьте на 5-10 минут.



Затем просто помойте пол. Швы станут гораздо светлее!



Небольшой лайфхак, чтобы швы на плитке дольше оставались чистыми: сухие швы протрите восковой свечой, сверху пройдитесь феном, чтобы остатки воска расплавились и запечатали швы. Таким образом, грязь не будет забиваться в швы очень долго.



Подробнее о том, как почистить швы на плитке, смотрите в видео ниже:

