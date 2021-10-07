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Как добиться идеально чистых швов на плитке

Именно швы чаще всего забиваются грязью, и её бывает сложно оттуда вымыть. Одна простая чистящая смесь, сделанная за копейки, поможет в этом деле!
Как добиться идеально чистых швов на плитке
Ингредиенты для чистящего средства:
2 ст. л. жидкого хозяйственного мыла;0,5 л горячей воды;2 ст. л. соды;2 ст. л. перекиси водорода;2 ст. л. уксуса.Смешайте все ингредиенты между собой. Губкой тщательно нанесите смесь между швов и оставьте на 5-10 минут.
Как добиться идеально чистых швов на плитке
Затем просто помойте пол. Швы станут гораздо светлее!
Как добиться идеально чистых швов на плитке
Небольшой лайфхак, чтобы швы на плитке дольше оставались чистыми: сухие швы протрите восковой свечой, сверху пройдитесь феном, чтобы остатки воска расплавились и запечатали швы. Таким образом, грязь не будет забиваться в швы очень долго.
Как добиться идеально чистых швов на плитке
Подробнее о том, как почистить швы на плитке, смотрите в видео ниже:


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Плиткашвы
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